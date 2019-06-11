Писать – значит жить!

Помните, в культовом советском фильме «Москва слезам не верит» знаменитый спор героев о том, умрет ли театр с появлением телевидения. Вот так же сегодня можно спорить и о журналистике – умрет ли она с появлением блогеров, влогеров, да и просто массы электронных СМИ, с которыми по скорости подачи информации не могут конкурировать ни печатные издания, ни классические телевизионные каналы. Это когда-то, в прошлом веке уже, мы узнавали новости из утренних газет. Сейчас большинство людей, которым вообще интересны новости, узнают их из утренней ленты соцсетей. Ну или опять же из новостных сайтов. Журналистика, конечно не умерла. И, я думаю, никогда не умрет. Но она безусловно стала другой. Менее формализованной, более эмоциональной. Менее профессиональной, более откровенной. Более жесткой, напористой, а порой и более циничной. Последние годы внесли в журналистику новое понятие – «фейк-ньюс», и оно на самом деле отражает реальность. Это когда-то считалось моветоном подавать непроверенную, а тем более заведомо ложную информацию, а теперь это просто один из приемов– кто первый запустил «утку», тот и молодец. Другим, даже если истина на их стороне, уже придется просто оправдываться.

Из журналистики уходят ее классические жанры. Сегодня, например, редко встретишь портретный очерк. Когда-то он был очень интересен, потому что информации даже об известных людях было недостаточно. Журналисты знакомились с человеком, наблюдали за ним, узнавали интересные подробности его жизни, пытались проникнуть в самую его душу… И потом писали такой себе красивый рассказ. А если еще и фотки старинные, которых никто раньше не видел, удавалось раздобыть – вообще удача. Сейчас все и так все про всех знают, люди сами рассказывают о мельчайших подробностях своей жизни в «сторис», выкладывают фотки в инстаграме, им уже не нужен посредник в виде журналиста, чтобы о ком-то узнать или, наоборот, показать себя.

А вот проблемы журналистики, как ни печально, остались те же. Это и несвобода, и зависимость журналистов от «хозяев», которые так или иначе ими руководят, и опасность профессии, ведь тем, кто хотя бы пытается говорить правду, всегда хотят закрыть рот. И зарплаты…Но об этом в праздник не буду!

В праздник – только о хорошем! Журналистика – это жизнь! Это больше, чем призвание! Это то, что впитывается в кровь, и что становится частью тебя. И, где бы ты ни был, куда б тебя не заносило, ты уже не можешь не замечать, не вникать, не интересоваться, не писать… Не важно – в газете, на сайте, в Фейсбуке. Журналисты всегда пропускают через себя информацию и потом делятся ею. Так они живут!

С праздником, дорогие коллеги, с Днем журналиста! Сил вам и терпения! И, конечно же радости. Ведь журналистика – творческая профессия, а творчество приносит радость само по себе, даже без гонораров! Я этого не говорила… С праздником, друзья!