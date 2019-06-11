 
Информация к новости
  • Просмотров: 116
  • Дата: Вчера, 18:00
Вчера, 18:00

Свободный рынок электроэнергии не волнует только правительство

Категория: Новости / Статьи


Свободный рынок электроэнергии не волнует только правительство

Миссия Международного Валютного Фонда покинула Киев без конкретных результатов. Наверное, международных кредиторов напугало заявление украинского олигарха Игоря Коломойского о возможном дефолте для нашей страны. Такой поворот событий выгоден скорее всего самому Коломойскому, чем миллионам украинцев. Ведь в случае дефолта обогатятся только олигархи, а простые люди станут еще беднее. Миссия МВФ обещала вернуться после парламентских выборов и формирования нового правительства. А подавший в отставку премьер-министр Владимир Гройсман вынужден оставаться на своем посту, так как его отставку не удовлетворила Верховная Рада. Владимир Борисович «успокоил» украинцев по поводу ввода с первого июля свободного рынка электрической энергии. По мнению Владимира Гройсмана из-за этого волноваться не стоит.

Сейчас электроэнергию для потребителей дотируют государственная компания «Энергоатом» и объединение украинских гидроэлектростанций. Поскольку они поставляют наиболее дешевое электричество. Но долго ли это продлится? Ведь из пятнадцати имеющихся в Украине атомных энергоблоков десять практически выработали свой ресурс. А строительство новых атомных энергоблоков наши властители даже не планируют. Тем более тревожит ситуация во взаимоотношениях с нашим северным соседом. Ведь строительство новых атомных энергоблоков невозможно без участия России, по той простой причине, что все украинские АЭС спроектированы российскими атомщиками. И даже поставки в Украину твелов зависят от наших взаимоотношений с Москвой. Поэтому призывы Владимира Гройсмана к спокойствию в связи с вводом свободного рынка электроэнергии у простых украинцев вызывают противоположную реакцию.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать