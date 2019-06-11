Дань иждивения «ч. с. репрессированных» – финансовый бок ярма «декоммунизации» с переделом топонимов

Самовольный снос в Харькове бюста маршалу СССР Г. Жукову, устроенный 3 июня отрядами партии «Национальный корпус» при устрашении участников съезда партии «Доверяй делам» не только зримо подтвердил, что такие сообщества буянов («парамилитарные формирования») не чтут законы Украины, присвоив «право» унижать сограждан. Попутно высветилась проблема (вопреки декларациям и лже-заверениям иностранцев) отнятия законных прав у городских советов и иных органов местного самоуправления, хотя круг их обязанностей – расширили. А новый Президент Украины, по словам его пресс-секретаря, косвенно признал главенство в городе – городских властей, но вряд ли в его окружении понимают масштаб и знают историю узурпаторского передела правового режима в Украине в последние 5 лет. Показательна в этом ломка «топонимических» законов.

Законами крутят, как «цыган – солнцем»

Общественный резонанс выходки со сносом памятника в Харькове вынудил как-то прореагировать и команду президента В. А. Зеленского. Устами его новоназначенной пресс-секретаря Ю. Мендель были заявлены следующие мнения:

«Закон о декоммунизации предусматривает, что должны быть снесены памятники советским деятелям. В то же время там есть пункты, что если эти советские деятели были задействованы в противодействии нацистской оккупации, то они являются исключением. Это касается не только памятника Жукову, но и переулка. Владимир Зеленский призывает власть Харькова выяснить эту правовую коллизию, поскольку должно быть обсуждение с обществом и принято наиболее приемлемое для всех сторон решение».

Т.о. признано, что: нынешние «законодатели» создали «коллизию», а решать такие споры правомочны местные власти, но… на основании «обсуждения с обществом». Увы, такой здравомысленный подход стал очень далек от реальности, т. к. ныне «правящие бал» в украинском парламенте попирают права «местного самоуправления», а процедуры проведения местного и всеукраинского референдумов – заблокировали, добившись от судей Конституционного суда принятия весьма спорного решения. Скандальным вызовом правосудию стало превращение де-факто в «надсудебную» (и отчасти – законодательную) инстанцию т. н. «Института национальной памяти» (В. Вятровича)…

Но верх их наглости – принятие 13 марта 2018 года непростительно редко обсуждаемого «с обществом» ЗУ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования процедуры реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917 – 1991 годов». Словесами о «репрессированных» тот ЗУ предписывает не только прощать всех, кто в УССР до 24 августа 1991 был осужден или находился под следствием за совершение любых преступлений (эту «норму» ввели в 2015 году), но и предоставлять им и членам их семей разнообразные бонусы: от единоразовых денежных выплат (из расчета – до 75 минимальных зарплат за каждый месяц неволи) до 50% скидок при оплате услуг ЖКХ, бесплатного проезда общественным транспортом, санаторных путевок, первоочередности на получение медицинских услуг и др..

И это – сознательное решение, а не «ошибочка при голосовании», т. к. эксперты Главного юридического и Главного научно-экспертного управлений Верховной Рады однозначно предостерегали от такой неадекватной новации:

«…законопроектом пропонується здійснювати реабілітацію будь-яких осіб незалежно від того, чи вчиняли вони, наприклад широкомасштабні вбивства мирного населення та інші злочини. Проте, на нашу думку, така пропозиція не враховує приписи статті 3 Загальної декларації прав людини, згідно з якою кожна людина має право на життя, свободу та на особисту недоторканість, а також статті 3 Конституції України. Крім того, така пропозиція суперечить положенням пункту 8 Резолюції Парламентської Асамблеї Ради Європи від 27 червня 1996 року».

Пикантности данной новации добавляет то, что введение бонусов за «репрессии» предписано предоставлять не только гражданам Украины, но и иностранноподданным (пенсионерам из Канады, например), если те обретут справку, что были репрессированы каким-то из способов, включая «выселение», под которым (как предостерегли эксперты ГЮУ Верховной Рады) в ЕСПЧ подразумевают любые мероприятия: от командирования на работу в иную местность выпускников вуза – до наступления РККА, побудившего в 1944 г. массово бежать в Германию и дальше тогдашних полицаев с членами семей…

«Малина» – в законе?

Лоббисты того «усовершенствования» законодательства Украины радикально сменили декларируемый режим равноправия её граждан на – сословно-эксплуататорский, где панствовать и получать дары из казны и бюджетов территориальных громад вправе обладатели удостоверений репрессированных или членов их семей, а обеспечат (всем миром) им этот «пир» – прочие налогоплательщики (зачастую – из семей, трудившихся в УССР и попадающих в одну из категорий, клеймимых, как «коллаборанты коммунистического режима»).

По сути, это подобно возникающему в местах заключения разделению заключенных на два класса: с одной стороны – масса «мужиков», обязуемых работать и сносить унижения ролью «терпил», с другой стороны – когорта «блатных», взявших право помыкать первыми, но… соблюдая внутреннюю иерархию, выгодную кучке «авторитетов».

Случайно ли, но первыми эту новацию предложили депутатам нынешнего VIII состава Рады партийцы ВО «Свобода», подозреваемые в обслуживании интересов крупнейшей криминальной группировки Львова. Депутаты-свободовцы предложили «исправить» законодательство – быстро и явно: простым исключением из текста ЗУ о «реабилитации» запрета прощать за совершение таких деяний, как «измена родине», «шпионаж», «вредительство», «саботаж», «пособничества оккупантам в период Великой Отечественной войны», «вооруженные вторжения на территорию Украины», «организация вооруженных формирований».

Та «свободовская» очевидность перемен и перехват ими инициативы не отвечали интересам конкурентов от «Народного фронта», «БПП» (ныне поименованную в «пЕС»), «Батькивщины» и прочих участников «евромайданной» коалиции: они не допустили рассмотрения на сессии проекта свободовцев Бублика и Ко, но заимствовали их идею переиначить закон о «репрессированных». Это оказалось менее заметно критикам, чем, например, требование «Национального корпуса» наделять льготами на основании «паспортов добровольцев».

Круг подлогов «законодателя»

ЗУ «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» был принят (в угоду требовательным митингерам с Западной Украины) еще 17.04.1991 тогдашним «коммунистическим» Верховным Советом УССР. Тот Закон предписывал провести реабилитацию невинно осужденных и по возможности предоставить им за счет государства и местных советов разные виды помощи (например, бесплатное обеспечение автомобилем класса ЗАЗ-968М – при наличии «соответствующих медицинских показаний»).

Позже это вдохновило некоторых требовать уравнения в правах с ветеранами Великой Отечественной войны – «вояков УПА», что вызывало много споров и возражений (в т. ч. от таких «стратегических партнеров», как политики Польши).

Очевидно, поэтому «коалиционеры» нынешнего состава Рады предпочли полутайный маневр в 2 хода: сперва в 2015 году на волне психозов «протолкнули» принятие репрессивного ЗУ «О декоммунизации», а в марте 2018-го (ближе к перевыборам президента и парламента) проголосовали за радикальную подмену содержания и формы ЗУ «Про реабілітацію...» на основании поданного от имени А. Парубия законопроекта «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури реабілітації жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 – 1991 років»). Причем тот проект подготовили (и за 2-3 дня «рассмотрели» в тотально подконтрольных коалиции парламентских комитетах) – загодя: еще в июне 2017 года. А основными его новациями были:

1) создание новых «підстав» для амнистирования (под маской ложного толкования понятия «реабилитация»);

2) «уточнение» терминологии (введением многостраничного перечня видов преступлений для амнистировании и др.);

3) «уточнение» перечня лиц, относимых к «реабилитируемым» (число их сильно расширили поправкой просвещенного в Сассекском университете депутата от «Батькивщины» А. Рябчина считать «репрессантами» также и членов семей осужденных и прочих «жертв коммунистического режима»);

4) создание при областных госадминистрациях (которые в 2014 г. обещали распустить) – специальных комиссий по «реабилитации», подчиненных новому «центральному органу» на базе ведомства именитого фальсификатора документов В. Вятровича).

В рамках той затеи «хитроумцев» была проделана нелепейшая «зачистка» подписанного Л. Кравчуком 17 апреля 1991 г. исходного Закона «Про реабілітацію…»: в его преамбуле приписали массу ссылок на «рекомендации» ПАСЕ, изданные намного позже, чем в УССР приняли тот закон. Не менее тупо «обновили» и само название былой нормы ЗУ: переиначив там «жертв політичних репресій» в «жертв репрессий комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років». И не зная историю этой подмены, можно обмануться, что в 1991 году авторы закона сами себя осудили (заодно «провидчески» указав днем начала «реабилитации» 24 августа, будто знали про будущее ГКЧП).

Особо показательна в той махинации ссылка на принятый в 2015 г. ЗУ о «декоммунизации». Махинаторы проделали круговую подмену: в том ЗУ 2015-го года есть ссылка на ЗУ 1991 г. («Про реабілітацію…»), но в 2018 г. его подменили, «обосновывая» это пассажами из ЗУ «декоммунизаторского» 2915-го года… Заодно авторы проделки подтвердили, что осуждение в том ЗУ гитлеровского («нацистского») режима носит фиговый характер: в ЗУ про «усовершенствование» реабилитации жертв не стали включать жертв гитлеровцев и их пособников, потеряв из виду такие репрессии (заодно очертили запрет символики 3-го рейха лишь периодом 1939-1945 гг, а не с 1938-го, например, когда гитлеровцы под теми же знаменами с согласия британских партнеров оккупировали Чехословакию, уступив Закарпатье – Венгрии).

Подобные новаторские изыски Парубия и Ко привели к злостному нарушению норм Конституции Украины, а также «Хартии прав человека» и ряда «рекомендаций» ПАСЕ, которым «законодатели» там же обещали следовать. Это укрепляет подозрения, что такой издевательский эксперимент проделан не ради «сплочения украинского народа», а для дарения преференций определенной его части, а также семьям «диаспорян» лиц, сотрудничавших с гитлеровским режимом в годы 2-й мировой войны.

Как «простому гражданину» спасаться

Исполнение любых (идеальных или идиотских) ЗУ в Украине зависит от принятия проекта Госбюджета на соответствующий год. Этим часто пользуются «популисты», добиваясь «узаконивания» кому-либо льгот (как в случае с «детьми войны»), но… без оплаты через Госбюджет и чтобы соответствующие «льготники» взволновались и голосовали за обещающих «дар».

В 2019 г. в Украине раздача преференций на основании ЗУ от 13.03.2018 г. не стала массовой и может быть предотвращена, если при смене состава Верховной Рады группировку парубийцев заменить на адекватных политиков, отстаивающих интересы своих громад, а не затеи реваншистов. Разумно выбирая своих представителей, одесситы могут пресечь массу спущенных новаторами бед и недоразумений, включая и финансовые обманы (в тарифах и др.) и оскорбление глумливыми переименованиями наших улиц, вопреки нормам действующего ЗУ «Про географічні назви» (что достойно отдельного рассмотрения).

P.S. Познавая историю издевательских деяний правящей коалиции VIII состава Рады и примененные схемы подмен украинского законодательства, студенты и аспиранты юридических специальностей могут теперь легко писать дипломные работы, не глотая пыль архивов и не забегая в библиотеки: сайт rada.gov.ua – кладезь интересной и нужнейшей информации. Вдумчиво изучай-те…