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  • Просмотров: 49
  • Дата: Вчера, 23:10
Вчера, 23:10

Детский хореографический коллектив «Счастье» отметил пятилетие

Категория: Новости / Спорт / Культура и искусство


Детский хореографический коллектив «Счастье» отметил пятилетие

Отчетным концертом отметил свой первый пятилетний юбилей детский хореографический коллектив «Счастье». Он был создан ровно пять лет назад, 5 июня, на базе Центра культуры Национального университета «Одесская юридическая академия», где и по сегодняшний день проводятся репетиции коллектива. За пять лет ансамбль «Счастье» принял участие в более двух сотнях в различных фестивалях и конкурсах, из них 150 раз занимал призовые места.

Детский хореографический коллектив «Счастье» отметил пятилетие

У нас очень большое количество наград, кубков – все они даже в одну машину не поместятся. А нашими дипломами можно спокойно обклеить однокомнатную квартиру. В 2016 году мы заняли 1-е место на Международном фестивале «Арена Олива», который проходил в Греции в городе Серрос. Тогда мы заняли три первых места в трех возрастных группах, и стали абсолютными чемпионами. А в 2016-м мы были приглашены на конкурс в Грузию, который проходил по эгидой ЮНЕСКО и наша постановка была отмечена высоким знаком качества, потому что она была ориентирована на дружбу детей всего мира. Дети вышли на сцену с большим земным шаром, у них были разноцветные ленты, что символизировало разные флаги. Весь зал встал и аплодировал стоя нашим детям,
 - рассказывает руководитель ансамбля и балетмейстер Центра культуры НУ «ОЮА» Дарья Зарецкая.

Детский хореографический коллектив «Счастье» отметил пятилетие

Поздравить ансамбль с юбилеем приехал президент Национального университета «Одесская юридическая академия», народный депутат Сергей Васильевич Кивалов.

Детский хореографический коллектив «Счастье» отметил пятилетие

Это «Счастье» выросло на наших глазах в стенах Центра культуры Национального университета «Одесская юридическая академия». И я горжусь этим ансамблем. Горжусь тем, что помимо студентов, у нас занимаются еще такие прекрасные дети. Я всех их знаю, потому что они участвуют во всех мероприятиях, которые проводит университет. Они выступают и на всех городских мероприятиях, являются призерами и чемпионами Украины, Европы, Грузии, Греции. И это здорово. Посмотрите, насколько они оттачивают свое мастерство, насколько профессионально выступают на сцене, насколько им это нравится, и как счастливы, как гордятся ими родители. Мы и дальше будем продолжать делать все для того, чтобы эти дети были успешными. Думаю, у них большое будущее, большая перспектива,
 - отметил Сергей Кивалов.

Детский хореографический коллектив «Счастье» отметил пятилетие

Среди воспитанников коллектива «Счастье» немало детей педагогов и сотрудников Национального университета «Одесская юридическая академия». Ребята принимают участие во многих мероприятиях, которые проводит Одесская юридическая академия. Без них не обходятся новогодние праздники, 8 марта, и, конечно, День защиты детей. На проходившем недавно Детском фестивале в парке Победы ансамбль «Счастье» был одним из главных хэдлайнеров праздника.

Детский хореографический коллектив «Счастье» отметил пятилетие

Я знаю точно, что эти дети - потенциальные студенты Национального университета «Одесская юридическая академия». А многие из них обязательно пойдут на факультет искусства и дизайна, специальность «Хореография» Международного гуманитарного университета. Они уже проявляют такие способности, и мы их в этом отношении всячески будем поддерживать. Одесса всегда была городом, в котором процветали таланты. Таланты во всем – и музыке, и танцах, и, в спорте. И это здорово,
- отметил Сергей Кивалов.

Детский хореографический коллектив «Счастье» отметил пятилетие

Сегодня в коллективе «Счастье» занимаются 75 воспитанников в возрасте от 4 до 12 лет. Группы делятся по возрастам. Основное направление - эстрадная хореография с элементами гимнастики и акробатики. На отчетном праздничном концерте ребята представили 30 танцевальных номеров.

9-летняя Катя занимается в ансамбле уже три года. За это время в составе коллектива она уже успела объехать пол-Европы.

Мы ходим на репетиции три раза в неделе. Занимаемся в филиале, который находится в 99-й школе возле кинотеатра «Родина». Мы уже были выступали в Греции, Италии, Грузии. Мне очень понравилось, и я хочу еще туда поехать,
 - рассказывает Катя.

Детский хореографический коллектив «Счастье» отметил пятилетие

Очень скоро участникам коллектива предстоит очередная поездка. 21 июня ребята едут в Турцию на большой международный фестиваль, в котором планируется участие более тысячи конкурсантов. Там будут коллективы из Румынии, Израиля, даже Африки. А оценивать выступления юных артистов будет жюри из разных стран мира.

Галерея

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Детский хореографический коллектив «Счастье» отметил пятилетие
Детский хореографический коллектив «Счастье» отметил пятилетие
Детский хореографический коллектив «Счастье» отметил пятилетие
Детский хореографический коллектив «Счастье» отметил пятилетие
Детский хореографический коллектив «Счастье» отметил пятилетие
Детский хореографический коллектив «Счастье» отметил пятилетие
Детский хореографический коллектив «Счастье» отметил пятилетие
Детский хореографический коллектив «Счастье» отметил пятилетие
Детский хореографический коллектив «Счастье» отметил пятилетие
Детский хореографический коллектив «Счастье» отметил пятилетие
Детский хореографический коллектив «Счастье» отметил пятилетие
Детский хореографический коллектив «Счастье» отметил пятилетие
Детский хореографический коллектив «Счастье» отметил пятилетие
Детский хореографический коллектив «Счастье» отметил пятилетие
Детский хореографический коллектив «Счастье» отметил пятилетие
Детский хореографический коллектив «Счастье» отметил пятилетие
Детский хореографический коллектив «Счастье» отметил пятилетие
Детский хореографический коллектив «Счастье» отметил пятилетие
Детский хореографический коллектив «Счастье» отметил пятилетие
Детский хореографический коллектив «Счастье» отметил пятилетие
Детский хореографический коллектив «Счастье» отметил пятилетие
Детский хореографический коллектив «Счастье» отметил пятилетие
Детский хореографический коллектив «Счастье» отметил пятилетие
Детский хореографический коллектив «Счастье» отметил пятилетие
Детский хореографический коллектив «Счастье» отметил пятилетие
Детский хореографический коллектив «Счастье» отметил пятилетие
Детский хореографический коллектив «Счастье» отметил пятилетие
Детский хореографический коллектив «Счастье» отметил пятилетие
Детский хореографический коллектив «Счастье» отметил пятилетие
Детский хореографический коллектив «Счастье» отметил пятилетие
Детский хореографический коллектив «Счастье» отметил пятилетие
Детский хореографический коллектив «Счастье» отметил пятилетие
Детский хореографический коллектив «Счастье» отметил пятилетие
Детский хореографический коллектив «Счастье» отметил пятилетие
Детский хореографический коллектив «Счастье» отметил пятилетие
Детский хореографический коллектив «Счастье» отметил пятилетие
Детский хореографический коллектив «Счастье» отметил пятилетие
Детский хореографический коллектив «Счастье» отметил пятилетие
Детский хореографический коллектив «Счастье» отметил пятилетие
Детский хореографический коллектив «Счастье» отметил пятилетие
Детский хореографический коллектив «Счастье» отметил пятилетие
Детский хореографический коллектив «Счастье» отметил пятилетие
Детский хореографический коллектив «Счастье» отметил пятилетие
Детский хореографический коллектив «Счастье» отметил пятилетие
Детский хореографический коллектив «Счастье» отметил пятилетие
Детский хореографический коллектив «Счастье» отметил пятилетие
Детский хореографический коллектив «Счастье» отметил пятилетие
Детский хореографический коллектив «Счастье» отметил пятилетие
Детский хореографический коллектив «Счастье» отметил пятилетие
Детский хореографический коллектив «Счастье» отметил пятилетие
Детский хореографический коллектив «Счастье» отметил пятилетие
Детский хореографический коллектив «Счастье» отметил пятилетие
Детский хореографический коллектив «Счастье» отметил пятилетие
Детский хореографический коллектив «Счастье» отметил пятилетие
Детский хореографический коллектив «Счастье» отметил пятилетие
Детский хореографический коллектив «Счастье» отметил пятилетие
Детский хореографический коллектив «Счастье» отметил пятилетие
Детский хореографический коллектив «Счастье» отметил пятилетие
Детский хореографический коллектив «Счастье» отметил пятилетие
Детский хореографический коллектив «Счастье» отметил пятилетие
Детский хореографический коллектив «Счастье» отметил пятилетие
Детский хореографический коллектив «Счастье» отметил пятилетие
Детский хореографический коллектив «Счастье» отметил пятилетие
Детский хореографический коллектив «Счастье» отметил пятилетие
Детский хореографический коллектив «Счастье» отметил пятилетие
Детский хореографический коллектив «Счастье» отметил пятилетие
Детский хореографический коллектив «Счастье» отметил пятилетие
Детский хореографический коллектив «Счастье» отметил пятилетие
Детский хореографический коллектив «Счастье» отметил пятилетие
Детский хореографический коллектив «Счастье» отметил пятилетие
Детский хореографический коллектив «Счастье» отметил пятилетие
Детский хореографический коллектив «Счастье» отметил пятилетие
Детский хореографический коллектив «Счастье» отметил пятилетие
Детский хореографический коллектив «Счастье» отметил пятилетие
Детский хореографический коллектив «Счастье» отметил пятилетие
Детский хореографический коллектив «Счастье» отметил пятилетие
Детский хореографический коллектив «Счастье» отметил пятилетие
Детский хореографический коллектив «Счастье» отметил пятилетие
Детский хореографический коллектив «Счастье» отметил пятилетие
Детский хореографический коллектив «Счастье» отметил пятилетие
Детский хореографический коллектив «Счастье» отметил пятилетие
Детский хореографический коллектив «Счастье» отметил пятилетие
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