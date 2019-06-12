Детский хореографический коллектив «Счастье» отметил пятилетие

Отчетным концертом отметил свой первый пятилетний юбилей детский хореографический коллектив «Счастье». Он был создан ровно пять лет назад, 5 июня, на базе Центра культуры Национального университета «Одесская юридическая академия», где и по сегодняшний день проводятся репетиции коллектива. За пять лет ансамбль «Счастье» принял участие в более двух сотнях в различных фестивалях и конкурсах, из них 150 раз занимал призовые места.

У нас очень большое количество наград, кубков – все они даже в одну машину не поместятся. А нашими дипломами можно спокойно обклеить однокомнатную квартиру. В 2016 году мы заняли 1-е место на Международном фестивале «Арена Олива», который проходил в Греции в городе Серрос. Тогда мы заняли три первых места в трех возрастных группах, и стали абсолютными чемпионами. А в 2016-м мы были приглашены на конкурс в Грузию, который проходил по эгидой ЮНЕСКО и наша постановка была отмечена высоким знаком качества, потому что она была ориентирована на дружбу детей всего мира. Дети вышли на сцену с большим земным шаром, у них были разноцветные ленты, что символизировало разные флаги. Весь зал встал и аплодировал стоя нашим детям,

- рассказывает руководитель ансамбля и балетмейстер Центра культуры НУ «ОЮА» Дарья Зарецкая.

Поздравить ансамбль с юбилеем приехал президент Национального университета «Одесская юридическая академия», народный депутат Сергей Васильевич Кивалов.

Это «Счастье» выросло на наших глазах в стенах Центра культуры Национального университета «Одесская юридическая академия». И я горжусь этим ансамблем. Горжусь тем, что помимо студентов, у нас занимаются еще такие прекрасные дети. Я всех их знаю, потому что они участвуют во всех мероприятиях, которые проводит университет. Они выступают и на всех городских мероприятиях, являются призерами и чемпионами Украины, Европы, Грузии, Греции. И это здорово. Посмотрите, насколько они оттачивают свое мастерство, насколько профессионально выступают на сцене, насколько им это нравится, и как счастливы, как гордятся ими родители. Мы и дальше будем продолжать делать все для того, чтобы эти дети были успешными. Думаю, у них большое будущее, большая перспектива,

- отметил Сергей Кивалов.

Среди воспитанников коллектива «Счастье» немало детей педагогов и сотрудников Национального университета «Одесская юридическая академия». Ребята принимают участие во многих мероприятиях, которые проводит Одесская юридическая академия. Без них не обходятся новогодние праздники, 8 марта, и, конечно, День защиты детей. На проходившем недавно Детском фестивале в парке Победы ансамбль «Счастье» был одним из главных хэдлайнеров праздника.

Я знаю точно, что эти дети - потенциальные студенты Национального университета «Одесская юридическая академия». А многие из них обязательно пойдут на факультет искусства и дизайна, специальность «Хореография» Международного гуманитарного университета. Они уже проявляют такие способности, и мы их в этом отношении всячески будем поддерживать. Одесса всегда была городом, в котором процветали таланты. Таланты во всем – и музыке, и танцах, и, в спорте. И это здорово,

- отметил Сергей Кивалов.

Сегодня в коллективе «Счастье» занимаются 75 воспитанников в возрасте от 4 до 12 лет. Группы делятся по возрастам. Основное направление - эстрадная хореография с элементами гимнастики и акробатики. На отчетном праздничном концерте ребята представили 30 танцевальных номеров.

9-летняя Катя занимается в ансамбле уже три года. За это время в составе коллектива она уже успела объехать пол-Европы.

Мы ходим на репетиции три раза в неделе. Занимаемся в филиале, который находится в 99-й школе возле кинотеатра «Родина». Мы уже были выступали в Греции, Италии, Грузии. Мне очень понравилось, и я хочу еще туда поехать,

- рассказывает Катя.

Очень скоро участникам коллектива предстоит очередная поездка. 21 июня ребята едут в Турцию на большой международный фестиваль, в котором планируется участие более тысячи конкурсантов. Там будут коллективы из Румынии, Израиля, даже Африки. А оценивать выступления юных артистов будет жюри из разных стран мира.