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  • Дата: Сегодня, 15:20
Сегодня, 15:20

В одесские дворы заглянул детский праздник

Категория: Новости / Культура и искусство

В одесские дворы заглянул детский праздник

Возле одесских жилых домов каждый день звучит весёлая музыка, работают аниматоры, а также действуют различные развлекательные зоны для детей. Инициатива проведения детских праздников принадлежит Украинской морской партии Сергея Кивалова.

 В одесские дворы заглянул детский праздник

Праздники, посвящённые Дню защиты детей, продолжаются. Вот на прошлой неделе мы организовывали различные развлечения для детей и в парке Победы, и в парке Шевченко, ребята были просто в восторге - было очень здорово и мы посчитали, что раз это так нравится деткам, так радует родителей, так зачем же ограничиваться двумя днями и вот на таком хорошем настрое организовали сегодняшний детский праздник. Мы пригласили аниматоров, пригласили мастеров, которые делают аквагримм, чтобы всем маленьким жителям этого микрорайона было интересно, было весело. Я вижу, что не только детям, но и их родителям, дедушкам, бабушкам нравится такая идея времяпровождения для всей семьи. И нам очень приятно дарить радость, дарить хорошее настроение Вам и Вашим детям. Сейчас мы находимся во дворе, где, как оказалось, очень много детей. Не все могут приехать в парк Победы, парк Шевченко, а  поэтому сегодня мы приехали сюда во двор. Я пришёл, встретился с людьми – первое, что попросили сделать – отремонтировать детскую площадку и мы уже в ближайшее время этим займёмся.
- прокомментировал народный депутат Украины Сергей Кивалов.

 В одесские дворы заглянул детский праздник

Во дворе жилого дома на Армейской слышен звонкий детский смех:  бесплатная сладкая вата, батут и развлекательные игры заинтересовали также маленьких жителей соседних домов. Аниматоры в костюмах мультперсонажей развлекают главных виновников праздника – детей.

Сначала нам подарили шарики, потом мы угощались сладкой ватой, ну а теперь хотим попрыгать на батуте.
- поделилась с нами маленькая жительница дома по улице Армейской Катя и вместе с подружками весело побежала к аттракциону.

В одесские дворы заглянул детский праздник

Сегодня утром я проснулась и увидела, во дворе героев моих любимых мультиков, услышала весёлую музыку, я быстро умылась, оделась и бегом во двор. Мне очень нравится праздник, очень весело и сладкая вата такая вкусная! Всё супер!
- с восторгом говорит 8-летняя Лена.

В одесские дворы заглянул детский праздник

Праздник пришёлся по душе не только маленьким одесситам, но и их родителям  - инициатива активного времяпровождения вместе с детьми нашла отклик у многих жителей комплекса «Армейский».

Все дети счастливы, и мы, как родители, от имени всех жителей нашего жилого комплекса хотим выразить благодарность Сергею Васильевичу Кивалову за такой замечательный праздник, который он подарил нашим детям
- поблагодарила жительница жилого комплекса «Армейский» Надежда Герладжи.

В одесские дворы заглянул детский праздник

Инициатива отличная, тем более, что прошёл праздник – День защиты детей 1 июня. Я считаю, что данный праздник, приуроченный к этому событию - очень к месту, детям весело и интересно, родителям тоже я думаю с детьми понаблюдать за происходящим. Я считаю, что такие мероприятия должны проводиться как можно чаще.
- считает председатель ОСМД «Армейский» Анна.

В одесские дворы заглянул детский праздник

А вот и ещё один двор, куда в гости заглянул праздник. Увидев множество шариков и батуты, маленькие жители двора на проспекте Шевченко начали собираться на детской площадке ещё задолго до начала праздника. А когда включили музыку - к ним присоединились также и жители соседних дворов.

Мне подружка рассказала об этом празднике с аниматорами, со сладкой ватой, здесь есть батут, много развлечений – мне здесь очень нравится
- делится с нами жительница дома по проспекту Шевченко Кристина.

В одесские дворы заглянул детский праздник

Осталась очень довольна праздником и маленькая Лиза:

Я оказалась здесь потому что мне позвонили и сказали: приходи сюда, здесь какой-то праздник, я бегом собралась и вышла. Мне нравится, что тут аниматоры есть, бесплатная сладкая вата и тут очень весело.

В одесские дворы заглянул детский праздник

Всю эту детскую неуемную энергию аниматоры праздника тут же пустили в нужное русло, организовав веселые конкурсы и викторины.

Тут уж старались не только малыши, но и ребята постарше. Ведь впереди их ожидали призы и подарки: альбомы-раскраски, карандаши, фломастеры, сладости. Приятно получать награду под одобрительные взгляды бабушки или мамы.

Узнав, кто организовал для них этот праздник, жители подходили, чтобы выразить свою признательность, обратиться с просьбой, или за помощью.

В одесские дворы заглянул детский праздник

Жильцы дома рассказали, что раньше на его первом этаже находился детский сад, а сюда, в центр двора, выходили на прогулку его воспитанники. Но когда детский сад закрыли, его место занял ресторан. А площадку во дворе захотели прибрать к рукам досужие коммерсанты и на ее месте… построить жилой дом. Жильцы дружно отстояли зону отдыха и досуга, где сегодня было так весело.

Я проживаю давно в этом дворе и сегодня здесь мой внук и я очень довольна, что Вы нам сделали такой замечательный праздник. Приходят дети со всей нашей улицы и им это очень нравится. И все родители, бабушки, дедушки очень довольны этим. Спасибо большое Сергею Кивалову!
- благодарит местная жительница Нина Сергеевна.

В одесские дворы заглянул детский праздник

Детские праздники продолжаются и в районе парка Шевченко на улице Маразлиевской.

Надо создавать всё для того, чтобы дети улыбались, смеялись, веселились. И, наверное, они будут счастливы тогда, когда мы будем к ним по-особому хорошо относиться. В любви ребёнок растёт очень хорошим, добрым, перспективным человеком. Дети – это наше будущее и им нужно уделять особое внимание, что мы и делаем.
- резюмировал народный депутат Украины Сергей Кивалов.

В одесские дворы заглянул детский праздник

Проведение детских праздников планируется не только во дворах Одессы, но и в популярных общественных местах – парках и скверах. Например, 5 июня на Александровском проспекте напротив гимназии №1 маленькие жители района смогли вместе с родителями приятно провести время.

В одесские дворы заглянул детский праздник

Местный житель Евгений пришёл на праздник с сыном и дочкой. Он уверен: таких мероприятий должно быть как можно больше, ведь детям нужны подвижные игры и общение.

Увидели объявление, а у меня двое маленьких деток и решили прийти. Желательно, чтобы таких праздников было побольше – и по поводу, и без повода. Деткам нравится, им нужно попрыгать, повеселиться.

В одесские дворы заглянул детский праздник

Маленькая Юля в розовом платьице словно фея, её наряд дополняет красивый аквагримм на лице.

Прыгаю на батуте, кушаю сладкую вату, играю на площадке и очень радуюсь началу лета!
 

Такие мероприятия в одесских дворах будут продолжаться на протяжении всего лета – рабочие будни Южной Пальмиры наполняться искренним детским смехом, а у маленьких жителей нашего города будет очень много поводов для радости и веселья.

Галерея

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В одесские дворы заглянул детский праздник
В одесские дворы заглянул детский праздник
В одесские дворы заглянул детский праздник
В одесские дворы заглянул детский праздник
В одесские дворы заглянул детский праздник
В одесские дворы заглянул детский праздник
В одесские дворы заглянул детский праздник
В одесские дворы заглянул детский праздник
В одесские дворы заглянул детский праздник
В одесские дворы заглянул детский праздник
В одесские дворы заглянул детский праздник
В одесские дворы заглянул детский праздник
В одесские дворы заглянул детский праздник
В одесские дворы заглянул детский праздник
В одесские дворы заглянул детский праздник
В одесские дворы заглянул детский праздник
В одесские дворы заглянул детский праздник
В одесские дворы заглянул детский праздник
В одесские дворы заглянул детский праздник
В одесские дворы заглянул детский праздник
В одесские дворы заглянул детский праздник
В одесские дворы заглянул детский праздник
В одесские дворы заглянул детский праздник
В одесские дворы заглянул детский праздник
В одесские дворы заглянул детский праздник
В одесские дворы заглянул детский праздник
В одесские дворы заглянул детский праздник
В одесские дворы заглянул детский праздник
В одесские дворы заглянул детский праздник
В одесские дворы заглянул детский праздник
В одесские дворы заглянул детский праздник
В одесские дворы заглянул детский праздник
В одесские дворы заглянул детский праздник
В одесские дворы заглянул детский праздник
В одесские дворы заглянул детский праздник
В одесские дворы заглянул детский праздник
В одесские дворы заглянул детский праздник
В одесские дворы заглянул детский праздник
В одесские дворы заглянул детский праздник
В одесские дворы заглянул детский праздник
В одесские дворы заглянул детский праздник
В одесские дворы заглянул детский праздник
В одесские дворы заглянул детский праздник
В одесские дворы заглянул детский праздник
В одесские дворы заглянул детский праздник
В одесские дворы заглянул детский праздник
В одесские дворы заглянул детский праздник
В одесские дворы заглянул детский праздник
В одесские дворы заглянул детский праздник
В одесские дворы заглянул детский праздник
В одесские дворы заглянул детский праздник
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