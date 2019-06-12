 В одесские дворы заглянул детский праздник

Возле одесских жилых домов каждый день звучит весёлая музыка, работают аниматоры, а также действуют различные развлекательные зоны для детей. Инициатива проведения детских праздников принадлежит Украинской морской партии Сергея Кивалова.

Праздники, посвящённые Дню защиты детей, продолжаются. Вот на прошлой неделе мы организовывали различные развлечения для детей и в парке Победы, и в парке Шевченко, ребята были просто в восторге - было очень здорово и мы посчитали, что раз это так нравится деткам, так радует родителей, так зачем же ограничиваться двумя днями и вот на таком хорошем настрое организовали сегодняшний детский праздник. Мы пригласили аниматоров, пригласили мастеров, которые делают аквагримм, чтобы всем маленьким жителям этого микрорайона было интересно, было весело. Я вижу, что не только детям, но и их родителям, дедушкам, бабушкам нравится такая идея времяпровождения для всей семьи. И нам очень приятно дарить радость, дарить хорошее настроение Вам и Вашим детям. Сейчас мы находимся во дворе, где, как оказалось, очень много детей. Не все могут приехать в парк Победы, парк Шевченко, а поэтому сегодня мы приехали сюда во двор. Я пришёл, встретился с людьми – первое, что попросили сделать – отремонтировать детскую площадку и мы уже в ближайшее время этим займёмся.

- прокомментировал народный депутат Украины Сергей Кивалов.

Во дворе жилого дома на Армейской слышен звонкий детский смех: бесплатная сладкая вата, батут и развлекательные игры заинтересовали также маленьких жителей соседних домов. Аниматоры в костюмах мультперсонажей развлекают главных виновников праздника – детей.

Сначала нам подарили шарики, потом мы угощались сладкой ватой, ну а теперь хотим попрыгать на батуте.

- поделилась с нами маленькая жительница дома по улице Армейской Катя и вместе с подружками весело побежала к аттракциону.

Сегодня утром я проснулась и увидела, во дворе героев моих любимых мультиков, услышала весёлую музыку, я быстро умылась, оделась и бегом во двор. Мне очень нравится праздник, очень весело и сладкая вата такая вкусная! Всё супер!

- с восторгом говорит 8-летняя Лена.

Праздник пришёлся по душе не только маленьким одесситам, но и их родителям - инициатива активного времяпровождения вместе с детьми нашла отклик у многих жителей комплекса «Армейский».

Все дети счастливы, и мы, как родители, от имени всех жителей нашего жилого комплекса хотим выразить благодарность Сергею Васильевичу Кивалову за такой замечательный праздник, который он подарил нашим детям

- поблагодарила жительница жилого комплекса «Армейский» Надежда Герладжи.

Инициатива отличная, тем более, что прошёл праздник – День защиты детей 1 июня. Я считаю, что данный праздник, приуроченный к этому событию - очень к месту, детям весело и интересно, родителям тоже я думаю с детьми понаблюдать за происходящим. Я считаю, что такие мероприятия должны проводиться как можно чаще.

- считает председатель ОСМД «Армейский» Анна.

А вот и ещё один двор, куда в гости заглянул праздник. Увидев множество шариков и батуты, маленькие жители двора на проспекте Шевченко начали собираться на детской площадке ещё задолго до начала праздника. А когда включили музыку - к ним присоединились также и жители соседних дворов.

Мне подружка рассказала об этом празднике с аниматорами, со сладкой ватой, здесь есть батут, много развлечений – мне здесь очень нравится

- делится с нами жительница дома по проспекту Шевченко Кристина.

Осталась очень довольна праздником и маленькая Лиза:

Я оказалась здесь потому что мне позвонили и сказали: приходи сюда, здесь какой-то праздник, я бегом собралась и вышла. Мне нравится, что тут аниматоры есть, бесплатная сладкая вата и тут очень весело.

Всю эту детскую неуемную энергию аниматоры праздника тут же пустили в нужное русло, организовав веселые конкурсы и викторины.

Тут уж старались не только малыши, но и ребята постарше. Ведь впереди их ожидали призы и подарки: альбомы-раскраски, карандаши, фломастеры, сладости. Приятно получать награду под одобрительные взгляды бабушки или мамы.

Узнав, кто организовал для них этот праздник, жители подходили, чтобы выразить свою признательность, обратиться с просьбой, или за помощью.

Жильцы дома рассказали, что раньше на его первом этаже находился детский сад, а сюда, в центр двора, выходили на прогулку его воспитанники. Но когда детский сад закрыли, его место занял ресторан. А площадку во дворе захотели прибрать к рукам досужие коммерсанты и на ее месте… построить жилой дом. Жильцы дружно отстояли зону отдыха и досуга, где сегодня было так весело.

Я проживаю давно в этом дворе и сегодня здесь мой внук и я очень довольна, что Вы нам сделали такой замечательный праздник. Приходят дети со всей нашей улицы и им это очень нравится. И все родители, бабушки, дедушки очень довольны этим. Спасибо большое Сергею Кивалову!

- благодарит местная жительница Нина Сергеевна.

Детские праздники продолжаются и в районе парка Шевченко на улице Маразлиевской.

Надо создавать всё для того, чтобы дети улыбались, смеялись, веселились. И, наверное, они будут счастливы тогда, когда мы будем к ним по-особому хорошо относиться. В любви ребёнок растёт очень хорошим, добрым, перспективным человеком. Дети – это наше будущее и им нужно уделять особое внимание, что мы и делаем.

- резюмировал народный депутат Украины Сергей Кивалов.

Проведение детских праздников планируется не только во дворах Одессы, но и в популярных общественных местах – парках и скверах. Например, 5 июня на Александровском проспекте напротив гимназии №1 маленькие жители района смогли вместе с родителями приятно провести время.

Местный житель Евгений пришёл на праздник с сыном и дочкой. Он уверен: таких мероприятий должно быть как можно больше, ведь детям нужны подвижные игры и общение.

Увидели объявление, а у меня двое маленьких деток и решили прийти. Желательно, чтобы таких праздников было побольше – и по поводу, и без повода. Деткам нравится, им нужно попрыгать, повеселиться.

Маленькая Юля в розовом платьице словно фея, её наряд дополняет красивый аквагримм на лице.

Прыгаю на батуте, кушаю сладкую вату, играю на площадке и очень радуюсь началу лета!

Такие мероприятия в одесских дворах будут продолжаться на протяжении всего лета – рабочие будни Южной Пальмиры наполняться искренним детским смехом, а у маленьких жителей нашего города будет очень много поводов для радости и веселья.