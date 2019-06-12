Одесская Юракадемия стала центром повышения квалификации судебных экспертов

В Национальном университете «Одесская юридическая академия» уже во второй раз прошли курсы повышения квалификации работников судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Украины и судебных экспертов, не являющихся работниками государственных учреждений. Присутствовали на заседании кабинета эксперты не только Одессы, но и других регионов Украины.

В прошлом году в рамках сотрудничества между Министерством юстиции Украины и Национальным университетом «Одесская юридическая академия» мы открыли кабинет повышения квалификации и теперь проводим повышение квалификации как нотариусов, так и экспертов. Почему именно на базе Одесской юридической академии – да потому, что этот вуз располагает лучшей методической, научной, технической базой. Профессорско-преподавательский состав лучший в Украине. Приезжают наши специалисты из Министерства юстиции и в этих прекрасных условиях они предоставляют знания – читают лекции, проводят мастер-классы, повышая квалификацию экспертов и нотариусов.

- прокомментировал начальник Главного территориального управления юстиции в Одесской области Руслан Сауляк.

Сегодня на базе Национального университета «Одесская юридическая академия»ужевторой раз проходит повышение квалификации судебных экспертов, в том числе и коллег из нашего института, коллег из других регионов, сегодня есть и Львов, и Харьков, и Киев. Надеюсь, такие мероприятия станут доброй традицией, они проводятся уже на систематической основе, позволяя судебным экспертам повышать квалификацию, постигать новые знания в сфере психологии, в сфере поведения в суде и т.д.

- отметил директор Одесского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины Артём Рипенко.

Отметим, что уже с октября нынешнего года планируется проведение следующего этапа курсов повышения квалификации судебных экспертов.

Я очень довольна, что на базе Юридической академии открылся кабинет по повышению квалификации судебных экспертов. Это очень положительный аспект взаимодействия института права Министерства юстиции Украины, юридической академии, института судебных экспертиз Одесского управления юстиции в области просветительской деятельности именно судебной экспертизы. Приходят к нам студенты на стажировку, получают первые практические навыки. И, соответственно, Министерство юстиции приглашает всегда на различные симпозиумы, конференции, которые проводятся в академии. Это также очень интересно для работников Министерства юстиции как практиков – быть в курсе развития научной мысли юриспруденции.

- считает начальник управления экспертного обеспечения правосудия департамента по вопросам судебной работы и банкротства Министерства юстиции Украины.

Эти курсы повышения квалификации для судебно-правовых экспертов, проходят под эгидой названия этого мероприятия, как “кабинет”. Почему кабинет, потому что первый кабинет судебной экспертизы был основан в 1914 году Макаренко и он назывался именно кабинетом. Мне кажется, в этом есть определенная преемственность, в этом есть наследование идей прошлого и в этом есть перспектива. Это совместная инициатива территориального управления юстиции в Одесской области, юридической академии, управления экспертного обеспечения правосудия Министерства юстиции Украины. Идейным вдохновителем нужно назвать директора Одесского института судебных экспертиз Рипенко Артема Игоревича.

- говорит директор Днепропетровского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины, доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист УкраиныИрина Коваленко.

Гостями и участниками мероприятия стали не только работники судебно-экспертных учреждений, но и директора научно-исследовательских институтов Одессы, Днепра, Харькова, кандидаты и доктора наук и работники Министерства юстиции Украины.

По инициативе президента университета Сергея Васильевича Кивалова у нас организованы курсы по повышению квалификации, на которые съехались судебные эксперты со всех уголков нашей страны, и более того, Вы видите, присутствовали и директора научно-исследовательских институтов, и нашего Одесского, Днепровского, Харьковского. Это является постоянной планомерной работой в рамках меморандума о сотрудничестве с институтом последипломного образования и права Министерства юстиции, которое мы сегодня качественно реализуем и постоянно на базе университета, на базе факультета гражданской и хозяйственной юстиции проходят такие курсы, и они сегодня являются очень значимыми и очень востребованными.

- резюмировал декан факультета гражданской и хозяйственной юстиции Одесской Юракадемии Денис Колодин.

Таким образом, Одесская Юракадемия является не просто высшим учебным заведением европейского уровня, но и центром повышения квалификации для работников в сфере права не только Одессы, но и всей Украины. Здесь проходят курсы подготовки частных исполнителей, нотариусов, консультантов государственных нотариальных контор, государственных нотариальных архивов, помощников частных нотариусов, руководящих работников судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Украины, судебных экспертов, которые не являются работниками государственных учреждений и занимаються судебно-экспертную деятельностью, адвокатов.