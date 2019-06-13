АНОНС Слова № 23 1352 ВИДЕО

С сожалению, сегодняшний выпуск опять приходится начинать с трагедии. И опять с пожара. Вечером 10 июня произошел пожар в 7-м отделении Одесского областного медицинского центра психического здоровья (психиатрической больницы), что на улице Воробьева. В результате пожара по последним данным погибли уже 7 человек. Сегодня еще один пострадавший скончался в больнице. Прокуратура рассматривает в том числе и версию умышленного поджога, но так и или иначе утверждают, что огонь попал извне.

В причинах произошедшего еще, конечно же будут разбираться, но в данный момент хотелось бы сделать другое –во первых выразить искренние соболезнования родственникам погибших, а во вторых, обратить внимание вот на какой факт - на отношение президента Зеленского к нашему городу. Когда в результате аварии на шахте Лесная во Львове погибли два шахтера, президент, как писали СМИ, бросил все и поехал поддержать украинцев. А когда у нас погибли 7 человек президент выразил соболезнования в твиттере. И поручил премьер-министру Гройсману, который откровенно плюет на его поручения, разобраться в причинах трагедии. Выводы одесситы могут делать сами…

Сегодня в анонсе 23 номера газеты «Слово» мы как обычно расскажем вам о том, что наиболее интересно и значимого произошло в нашей стране и что нашло отражение на страницах газеты.

Элла Алыбина. «Какой прогресс, такие и прогрессоры».

Ни для кого не секрет, что наша страна находится под внешним управлением. Информация, подтверждающая этот факт, поступает практически ежедневно. Никто не был удивлён, когда Кабинет министров пытался расторгнуть контракт с одиозным и зарвавшимся главой НАК «Нефтегаз Украина», но пересмотрел своё решение после консультаций с послами стран Большой семёрки.

Те же послы ненавязчиво, но настоятельно рекомендуют не обязывать антикоррупционных активистов-общественников в Украине декларировать свои доходы и расходы. Очевидно, что у наших западных хозяев есть свои люли в Украине, которым все можно.

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Об одном из таких непотопляемых назначенцев и идет речь в статье Эллы Алыбиной. Славомир Новак - этнический поляк, глава государственного предприятия «Укравтодор», один из немногих иностранцев, которому до сих пор удается усидеть в кресле госслужащего самого высокого ранга в Украине.

Он и продолжал бы сидеть за 2,5 млн. грн. в год задекларированной зарплаты. Но скандал подкрался незаметно… Подробнее о том, как работают в нашей стране западные ставленники и чем это оборачивается для Украины, в материале Эллы Алыбиной.

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Никита Додон. «За життя» в чужой обертке».

Чающих возобновления мира в Украине шокировало умопомрачительное решение т. н. «Оппозиционной платформы «За життя» выдвинуть их кандидатами в депутаты Верховной Рады – не миротворцев, а сомнительных типов, в т. ч. заговорщика Левочкина и буйного демагога Киву, чей соратник Д. Корчинский учил «войне в толпе» и вербовал экстремистов на резню в межнациональных конфликтах на Кавказе, Балканах, Донбассе…

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Не зря, видимо, провести свой съезд «За життяйцы» решили 6 июня, когда бдительность украинских СМИ притупляется празднованием «Дня журналиста». Это помогло предотвратить проникновение на съезд не желательных информагентов. Ход мероприятия «освещали» почти исключительно – «свои», но и они отразили угрюмый, не особо дружественный настрой съехавшихся. Ведь некоторых из них «хозяин» мероприятия В. Рабинович совсем недавно крыл грубыми словами.

Подробнее о странных трансформациях оппозиционной платформы читайте в материале Никиты Додона.

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Антон Кравчик. «Эй, «Слуги народа», вы чьих будете?»

В минувшее воскресенье на съезде своей партии «Слуга народа» президент Украины Владимир Зеленский огласил первую сотню потенциальных «слуг», на которых он намерен полагаться в ближайшую пятилетку после июльских парламентских выборов. В список вошли актеры, музыканты, дизайнеры, стоматологи, выпускники Киевской цирковой школы и даже дрессировщики собак. По словам Зеленского, штаб их всех тщательно проверяет, хотя в спешке не хватает времени. Среди будущих «слуг» также друзья и коллеги нынешнего президента Украины, те, кто помогал ему в ходе избирательной кампании. Ну вот и хорошо – все люди, ранее непричастные к политике. Почему это многих так возмущает?

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Не нормально, когда виртуальная партия, набравшая в «партийный список» в прямом смысле людей с улицы, лидирует с абсолютным отрывом во всех рейтингах. Партия Зеленского «Слуга народа» вообще партией не является. Борец-мулат Жан Беленюк, автор киевских муралов Гео Лерос , экс-начальник продуктового маркетинга «Укрпочты», продюсер, блогер, ресторатор с криминальным прошлым, дрессировщик, айтишники и системные админы. Сюрреализм полнейший! Всю эту разношерстую тусовку объединяет только участие в списке Зеленского, который презентовали в ботаническом саду Киева. Вот «это» – потенциально самая большая фракция в Раде. С мажоритарщиками фракция Зеленского вполне способна сформировать монопартийное большинство в Раде: 225 или 230 депутатов. «Зеленым» отойдет почти все руководство Рады (спикер и первый вице-спикер. Подробнее о том, что же в таком случае ждет страну, читайте в материале Антона Кравчика.

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Игорь Назаренко. «БИТВА ТИТАНОВ»

Зеленский стал президентом, матрица сломана, в Украине не утихает дискуссия кто будет править страной, как и из кого будет сформирован политикообразующий класс. А именно от его качества будет зависеть качество внутренней и внешней политики государства. Что нас ждет? Светлое технологическое завтра или мы погрузимся в темные века и отсутствие событий?

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Все это зависит от команды, которая станет у руля страной. В каждой стране есть такая команда, властная группировка. По каким абсолютным критерием можно оценить качество их работы? Таким критерием является война и в особенности война холодная именно она обнажает все сильные и слабые стороны воюющих государств. Для примера возьмем события наших дней торговую войну США и Китая.

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Подробнее об Америке и Китае, стратегии этих стран и о том, какая из них в итоге победит – читайте в колонке редактора.

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Ну а мы еще раз напоминаем, что все перечисленные материалы и еще много интересного вы можете прочитать в 23 номере газеты «Слово»