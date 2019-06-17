Иногда и палка стреляет

Споры о разрешении гражданам иметь огнестрельное оружие ведутся давно. Ассоциация охотников и другие организации настаивают на принятии закона о разрешении украинцам иметь в своем пользовании огнестрельное оружие. Есть и немало противников этого, которые напоминают об опасности свободного владения огнестрелами. И приводят в подтверждение того трагические случаи в США, где каждый американец может иметь ствол. Есть такие случаи и в нашей стране. Недавно противники принятия закона о свободном обращении огнестрельного оружия получили очередной весомый аргумент. В городе Переяславе-Хмельницком Киевской области подвыпившие полицейские, которые на то время были не на службе, устроили пальбу по пустым пивным банкам прямо во дворе, где играли дети. И чья-то роковая пуля попала в голову пятилетнего мальчугана. Министр внутренних дел Аваков извинился перед родными погибшего ребенка. Только мальчика уже не вернуть. Такова цена бездумного использования огнестрельного оружия. По найденным гильзам эксперты установили, что стреляли из малокалиберной винтовки. Однако найти ее не удалось. Видимо, кто-то из соучастников вынес и спрятал оружие. Говорят, что раз в год и палка стреляет. А тут должностные лица, явно осознававшие противоправность своих действий, затеяли опасную игру, вылившуюся в трагедию. На этот раз полицейские не имели штатного оружия. И слава Богу. Иначе бы могли натворить куда больших бед. Нашим полицейским следует помнить правила использования огнестрельного оружия. И в подразделениях вести постоянный учет боеприпасов и выдачи автоматов и пистолетов. Охотников тоже это касается. Ведь в последнее время и среди гражданских случаются трагедии при использовании ружей. Примером тому народный депутат от «Батькивщины» Лозинский, который в своих охотничьих угодьях застрелил украинского сельчанина. А позже его друзья-депутаты даже предлагали поощрить своего товарища. В результате же Лозинский все-таки оказался за решеткой. А вот другой депутат из Днепра Кушнарев сам погиб на охоте. Факты нас упорно убеждают и предупреждают: огнестрельное оружие в руках — не игрушка.