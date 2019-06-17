Не та мать, что родила, а та, что воспитала

Природа того требует

Вопрос о воспитании детей всегда является чуть ли не главным в большинстве супружеских пар. Вот только когда надо обзаводиться детьми, точного ответа нет. Одни пары считают, что следует сначала стать на ноги, то есть, иметь работу, свое жилье, стать экономически самостоятельными. Но порой бывает так: пока супруги решают финансовые и экономические вопросы, рожать уже поздно.

Супруги прибегают к лечению, которое зачастую не приносит положительного результата. А годы летят. И тогда супруги решают, как быть: жить вдвоем или брать чужого ребенка? В большинстве случаев супружеская пара решает обзаводиться чужим ребенком.

Когда пара пришла к такому решению, возникает вопрос: какого ребенка брать, новорожденного или постарше, из детского дома? Одни выбирают ребенка, который им понравился внешне, другие хотят знать, кто были родители малыша. Этот вопрос играет очень важную роль. Ведь у ребенка могут быть наследственные родительские пороки или болезни, что впоследствии может принести много забот и волнений.

Вот когда супружеская пара взяла себе ребенка, невольно встает вопрос: сообщать ему, что он неродной, или держать это в семейной тайне? Но, как говорится, шила в мешке не утаишь, правда поздно или рано вскроется.

Я встречался со многими супругами, которые воспитывают или воспитали приемного ребенка, хотел от них узнать, как они решали эту семейную проблему. Многие сообщили, что как ни скрывали семейную тайну, им это так и не удалось. Но самое важное, что воспитанные в чужой семье дети, повзрослев и узнав, что они рождены другими матерью и отцом, начинают их разыскивать, чтобы узнать своих биологических родителей.

Я познакомился с такой женщиной, которая выросла в приемной семье и лишь в 40 лет узнала, что она неродная дочь этой воспитавшей ее супружеской пары.

Шила в мешке не утаишь

Именно в этом я еще раз убедился, встретившись и познакомившись с Лидией Григорьевной. Мы с ней сначала познакомились по телефону. Я рассказал ей, что меня заинтересовала ее судьба, о которой мне рассказала ее подруга. А жизнь Лидии Григорьевны ничем особым не отличается от жизни многих женщин, но есть одно «но». Об этом «но» я и хочу рассказать.

С новой знакомой мы встретились на нейтральной территории. Когда она узнала причину моего интереса, заколебалась, пришлось долго ее уговаривать.

И вот, наконец, после долгих уговоров наша встреча состоялась. Передо мной стояла статная, симпатичная женщина, которой уже за 40. Лидия Григорьевна сразу же начала повествование с того, что меня интересовало.

– Я воспитывалась в очень хорошей семье, которая дала мне все, что было нужно для моей жизни, – начала рассказывать Лидия Григорьевна. – И у меня никогда не могло возникнуть сомнения в том, что они мои родители. Повода для этого у меня за всю жизнь не было. И возможно, я бы так никогда и не узнала, что моя мама и отец просто вырастили меня. Сейчас я живу в другом городе. Скучаю без них, часто езжу к ним в гости. Привозила к ним внука и внучку, когда они были маленькими, чему мать и отец всегда были рады. И я так бы и не узнала о тайне моих родителей, если бы не моя новая подруга, Наташа. С первого времени, как мы с ней познакомились, она все время выспрашивала, кто мои родители. Особенно ее заинтересовал это вопрос, когда я ей сообщила мою девичью фамилию.

– Твоя мама учительница? – Как-то настойчиво однажды спросила она меня. Получив утвердительный ответ, навела кое-какие справки и однажды сообщила мне такую новость, что я долго не могла прийти в себя. Думаю, в моем возрасте многим бы стало не по себе. А сообщила она мне следующее.

– А ты знаешь, Лидочка, что это не твои родители, они тебя забрали с роддома, малюткой?

Казалось, что на меня вылили ведро холодной воды. Сначала я не поверила ей, но затем, когда пришла домой, начала анализировать свою жизнь, и у меня сначала проявилось любопытство, а затем возникло мучительное желание раскрыть правду. Вспомнила, как еще в детстве, часто перебирая много семейных фотографий, спрашивала: «почему я ни на кого из вас не похожа?». Они убеждали, что я похожа на прабабушку, которой уже нет.

Но когда мне сообщила новость подруга, я родителям задала прямой вопрос: «так это правда?». Они долго убеждали, что это не так. И в подтверждение показывали фото с самого младенческого возраста. А затем мама спросила меня «А что, тебе плохо у нас было, мы тебя обижали?» Нет, отвечала им я, но мне хочется узнать, кто моя биологическая мать.

После длительных и настойчивых моих расспросов родители раскрыли мне тайну. Оказалось, они много лет прожили и, несмотря на длительное лечение, врачи им сообщили, что мама никогда не будет иметь детей. «Тогда мы решили взять ребенка из роддома, – сообщила мама. – Попросили главврача местной больницы, если будет подходящий случай, что кто-то после родов откажется от ребенка, чтобы они сообщили нам».

– Однажды нам позвонили, чтобы мы приехали в роддом,– рассказала мама. – Нам показали троих детей. Всех их я и муж взяли на руки, посмотрели поближе. Но когда я взяла тебя на руки, почувствовала, что радость волной нахлынула на меня. Я сказала – это моя дочь. Привезли тебя домой и решили здесь не оставаться, а подальше уехать, чтобы никто нас не знал, а главное – не знал о тебе. Вот прошло 40 лет, а ты все-таки узнала об этом. Правду в народе говорят, шила в мешке не утаишь.

Поиски биологических родителей

– Когда я узнала правду о своем происхождении, у меня никакого зла не было на свою биологическую мать, – продолжает Лидия Григорьевна. – Но мне захотелось найти ее, посмотреть ей в глаза и спросить, почему она так проступила? Но оказалось, что это не так-то и легко. Начала с роддома, в котором меня забрали родители. Обычно, когда молодая мать рождает ребенка, зачастую она называет выдуманную фамилию и место жительства. К моему счастью, в архиве нашли роженицу, сообщили, что она была студентка педагогического института. Нашла я институт и фамилию той бывшей студентки, и даже куда ее назначили на работу. Затем узнала ее фамилию по мужу. Справку получила, не только где живет, но и номер домашнего телефона. Дважды звонила, но трубку брал ее супруг и отказывался приглашать жену к телефону. На третий раз к телефону подошла она. Узнав, кто я, и мою цель, категорически отказалась встречаться. Когда я ей позвонила второй раз, убедила ее, что я от нее ничего не хочу, что я воспиталась и выросла в хорошей семье, работаю, материально обеспечена, но просто хочу встретиться. Мы встретились в Николаеве. Она рассказала, что работала и живет в селе. Имеет троих взрослых детей, две дочери и сын. Дети уехали, а они остались вдвоем с мужем.

Но меня интересовал вопрос, почему она меня бросила, отказалась от меня? И тогда она рассказала всю правду.

-Я была на втором курсе института. После первого курса приехала домой. Часто на велосипеде каталась вдоль реки. Однажды остановилась на берегу, любуясь природой. В это время подошел ко мне симпатичный парень. Место у реки было безлюдное, тихое, спокойное, и нигде ни души. Ведь время было летнее, большинство людей в это время заняты землей и будущим урожаем. Очевидно, он учел это, решил меня изнасиловать. Я с ревом пришла домой. Мама успокаивала меня, как могла. Решили отцу ничего о случившемся не говорить. Но когда я вернулась в институт, узнала, что я беременна. Прошло два месяца, решила сделать аборт. Но подруга уговорила не делать этого. Мы, как могли, старались скрыть мою беременность. Но время шло, живот рос, и тогда я решила все-таки делать аборт. Но уже было пять месяцев, и местные врачи заявили, что они не могут делать преждевременные роды, посоветовали поехать в Одессу и там решить этот вопрос. Я не поехала и вынуждена была рожать, но сразу же отказаться от ребенка.

– Она попросила меня встретиться с моими родителями, – продолжает Лидия Григорьевна. – Я ей сначала отказывала, а затем дала им адрес. Однажды Галина Петровна приехала к нам. Привезла баул сельских продуктов. Она очень благодарила моих родителей за то, что хорошо воспитали меня, дали путевку в жизнь.

Мы с Лидией Григорьевной долго обсуждали вопрос о том, надо ли утаивать от приемных детей правду. Вспомнили разные подобные истории, и в конце концов пришли к выводу: дети должны знать всю правду о себе. А как они после этого поступят, зависит от них. Но правду трудно утаить, какой бы она не была.

Лидия Григорьевна перед прощанием еще раз остановилась на своей судьбе.

– Я очень благодарна своим приемным родителям за то, что они меня взяли к себе, – говорит она. – А ведь могло быть так, что с роддома меня отправили в детский дом и тогда поди знай, как бы сложилась моя жизнь. Я благодарна и своей биологической матери, что она мне дала жизнь. Но особо благодарна той ее подруге – студентке, которая уговорила мать не делать аборт. Жаль, что я ее не смогла найти.