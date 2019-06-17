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  • Дата: Вчера, 19:15
Вчера, 19:15

Одесситы стали чемпионами Украины по комбат самозащите ICO

Категория: Новости / Спорт


Одесситы стали чемпионами Украины по комбат самозащите ICO

Сразу два важных соревнования состоялись 15 июня в Одессе - чемпионат Украины по комбат самозащите ICO, в котором приняли участие дети от 13 лет и взрослые спортсмены, а также чемпионат физкультурно-спортивного общества «Спартак» по комбат самозащите  среди детей до 13 лет. Организатором обоих соревнований выступило обособленное подразделение Всеукраинской ассоциации «Комбат самозащита ICO» в Одесской области при поддержке народного депутата Украины Сергея Кивалова. Поучаствовать в этих первенствах в Одессу съехались более 300 спортсменов из 17-ти областей Украины. Особенно масштабно была представлена Одесская область – за её честь боролись  200 участников.

 

Одесситы стали чемпионами Украины по комбат самозащите ICO

 

Состязания проходили на ринге и трёх татами. Если брать во внимание разделы, то на ринге участники соревновались в разделах «лайт ринг» и «к-комбат», на татами – «тотал комбат» и «микс комбат», а также реслинг.

Оба соревнования у нас проходили в один день, а поэтому в таком достаточно динамичном, быстром ритме. Спортсменов действительно очень много, в некоторых категориях по 12-15 человек, все разных уровней – были и новички, были и опытные спортсмены, но всех объединяло одно – желание победить.  Эмоциональное напряжение присутствовало во время всего турнира, соревнования были очень горячими.

- прокомментировал ход состязаний руководитель обособленного подразделения Всеукраинской ассоциации «Комбат самозащита ICO» Виталий Джига.

 

Одесситы стали чемпионами Украины по комбат самозащите ICO

 

Депутат фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова в Одесском городском совете Вадим Подгородинский отметил:

В своей стратегии Национальный университет «Одесская юридическая академия», её руководство и , в частности, народный депутат Сергей Кивалов руководствуются мудростью: «В здоровом теле – здоровый дух». Такое отношение к спорту Сергей Васильевич прививает всем нам – сотрудникам университета, и всем студентам. И мы стараемся всё сделать для того, чтобы и на городском, и на национальном уровне проводились мероприятия, которые будут воспитывать здоровую, прекрасную, мыслящую молодёжь.

 

Одесситы стали чемпионами Украины по комбат самозащите ICO

 

Все спортсмены показали высокий соревновательный класс, а турнирная таблица чемпионата Украины по комбат самозащите ICO сложилась следующим образом: 1-е командное место заслуженно досталось Одесской области, 2-е - команде из Херсонской области, бронза уехала в Днепропетровску область. Что касается чемпионата физкультурно-спортивного общества «Спартак», одержал спортивный клуб «Оками» (руководитель Соломанчук Андрей), вторую ступень рейтинга занял измаильский клуб «ММА Измаил» (тренер Максим Журавлёв), а спортивный клуб «ММА Арциз» (тренер Роман Мингазов) замкнул тройку лидеров.

 

Одесситы стали чемпионами Украины по комбат самозащите ICO

 

В октябре победители чемпионата Украины по комбат самозащите ICO представят нашу страну на чемпионат мира, который пройдёт в Шотландии (Великобритания). По мнению Виталия Джиги, который на данных соревнованиях выступал главным судьёй физкультурно-спортивного общества «Спартак», у наших ребят есть большие шансы показать хороший результат на мировом первенстве.

Наши ребята большие молодцы, показали хорошее спортивное мастерство, я полностью уверен в них и считаю, что они смогут достойно представить нашу страну на чемпионате мира. А если ещё взять во внимание прошлые результаты украинских спортсменов на чемпионате мира, уверенность ещё больше возрастает – чётко видна тенденция повышения позиций Украины в данном виде спорта.

- уверен Виталий Джига.

 

Одесситы стали чемпионами Украины по комбат самозащите ICO

 

Поддержку в проведении соревнований, в том числе и медийную оказал ведущий университет нашего города – Национальный университет «Одесская юридическая академия». Представители Одесской Юракадемии приняли самое активное участие в чемпионате, причем не только как спортсмены – сразу несколько выпускников вуза вошли в состав судейской коллегии.

Для нас была очень важна поддержка Одесской юридической академии, в том числе и медийная. Хочу отметить, что от этого вуза в чемпионате прияло участие сразу несколько студентов, кроме того, выпускники академии были в нашей судейской бригаде. И это уже далеко не перовое наше мероприятие, которое мы проводим совместными усилиями, ранее в сотрудничестве с Одесской Юракадемией мы проводили Кубок Украины, а также чемпионат Украины.

- рассказал руководитель обособленного подразделения Всеукраинской ассоциации «Комбат самозащита ICO» Виталий Джига.

 

Одесситы стали чемпионами Украины по комбат самозащите ICO

 

Отметим, что в ноябре прошлого года на престижном чемпионате мира по комбат самозащите ICO сборная Украины добилась головокружительного успеха, заняв общекомандное третье место. Ребята в разных номинациях завоевали 44 золотых, 31 серебряную и 15 бронзовых медалей. Тогда чемпионом мира стал спортсмен и тренер спортивного клуба «КИТ» Николай Китченко, он привез в Одессу «серебро» и чемпионский пояс.  Не подкачала и воспитанница Николая Китченко, Виктория Любашевская, спортсменка  стала двукратной чемпионкой мира. Еще один подопечный Николая Китченко, Станислав Зимов, завоевал четыре медали – золотую, две серебряные и одну бронзовую. Золотую и две серебряные медали привез домой 15-летний Богдан Маломан из села Лиманское Одесской области. Хороший результат показали и представители обособленного подразделения Всеукраинской Ассоциации боевых искусств Комбат самозащита ІСО в Одесской области, тем самым приблизив украинскую команду к третьему командному месту.
Также хочется ещё раз вспомнить чемпионат Украины по комбат самозащите ICO среди взрослых, который прошёл 15-16 марта в городе Броварах (Киевская область). По его результатам золото и звание чемпиона Украины завоевал одессит - выпускник Национального университета «Одесская юридическая академия», студент Международного гуманитарного университета Олег Гута. Тогда известный тайбоксёр Гута впервые попробовал свои силы в комбат самозащите, к тому же, он боролся с более сильным, чем сам соперником.

 

Одесситы стали чемпионами Украины по комбат самозащите ICO

 

Такие результаты украинских спортсменов вдохновляют новичков развиваться и двигаться вперёд и придают ещё большей уверенности опытным спортсменам, а поэтому относительно предстоящего чемпионата мира можно смело делать самые оптимистичные прогнозы.

 

Одесситы стали чемпионами Украины по комбат самозащите ICO

 

 

 

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Одесситы стали чемпионами Украины по комбат самозащите ICO
Одесситы стали чемпионами Украины по комбат самозащите ICO
Одесситы стали чемпионами Украины по комбат самозащите ICO
Одесситы стали чемпионами Украины по комбат самозащите ICO
Одесситы стали чемпионами Украины по комбат самозащите ICO
Одесситы стали чемпионами Украины по комбат самозащите ICO
Одесситы стали чемпионами Украины по комбат самозащите ICO
Одесситы стали чемпионами Украины по комбат самозащите ICO
Одесситы стали чемпионами Украины по комбат самозащите ICO
Одесситы стали чемпионами Украины по комбат самозащите ICO
Одесситы стали чемпионами Украины по комбат самозащите ICO
Одесситы стали чемпионами Украины по комбат самозащите ICO
Одесситы стали чемпионами Украины по комбат самозащите ICO
Одесситы стали чемпионами Украины по комбат самозащите ICO
Одесситы стали чемпионами Украины по комбат самозащите ICO
Одесситы стали чемпионами Украины по комбат самозащите ICO
Одесситы стали чемпионами Украины по комбат самозащите ICO
Одесситы стали чемпионами Украины по комбат самозащите ICO
Одесситы стали чемпионами Украины по комбат самозащите ICO
Одесситы стали чемпионами Украины по комбат самозащите ICO
Одесситы стали чемпионами Украины по комбат самозащите ICO
Одесситы стали чемпионами Украины по комбат самозащите ICO
Одесситы стали чемпионами Украины по комбат самозащите ICO
Одесситы стали чемпионами Украины по комбат самозащите ICO
Одесситы стали чемпионами Украины по комбат самозащите ICO
Одесситы стали чемпионами Украины по комбат самозащите ICO
Одесситы стали чемпионами Украины по комбат самозащите ICO
Одесситы стали чемпионами Украины по комбат самозащите ICO
Одесситы стали чемпионами Украины по комбат самозащите ICO
Одесситы стали чемпионами Украины по комбат самозащите ICO
Одесситы стали чемпионами Украины по комбат самозащите ICO
Одесситы стали чемпионами Украины по комбат самозащите ICO
Одесситы стали чемпионами Украины по комбат самозащите ICO
Одесситы стали чемпионами Украины по комбат самозащите ICO
Одесситы стали чемпионами Украины по комбат самозащите ICO
Одесситы стали чемпионами Украины по комбат самозащите ICO
Одесситы стали чемпионами Украины по комбат самозащите ICO
Одесситы стали чемпионами Украины по комбат самозащите ICO
Одесситы стали чемпионами Украины по комбат самозащите ICO
Одесситы стали чемпионами Украины по комбат самозащите ICO
Одесситы стали чемпионами Украины по комбат самозащите ICO
Одесситы стали чемпионами Украины по комбат самозащите ICO
Одесситы стали чемпионами Украины по комбат самозащите ICO
Одесситы стали чемпионами Украины по комбат самозащите ICO
Одесситы стали чемпионами Украины по комбат самозащите ICO
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