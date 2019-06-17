Одесситы стали чемпионами Украины по комбат самозащите ICO

Сразу два важных соревнования состоялись 15 июня в Одессе - чемпионат Украины по комбат самозащите ICO, в котором приняли участие дети от 13 лет и взрослые спортсмены, а также чемпионат физкультурно-спортивного общества «Спартак» по комбат самозащите среди детей до 13 лет. Организатором обоих соревнований выступило обособленное подразделение Всеукраинской ассоциации «Комбат самозащита ICO» в Одесской области при поддержке народного депутата Украины Сергея Кивалова. Поучаствовать в этих первенствах в Одессу съехались более 300 спортсменов из 17-ти областей Украины. Особенно масштабно была представлена Одесская область – за её честь боролись 200 участников.

Состязания проходили на ринге и трёх татами. Если брать во внимание разделы, то на ринге участники соревновались в разделах «лайт ринг» и «к-комбат», на татами – «тотал комбат» и «микс комбат», а также реслинг.

Оба соревнования у нас проходили в один день, а поэтому в таком достаточно динамичном, быстром ритме. Спортсменов действительно очень много, в некоторых категориях по 12-15 человек, все разных уровней – были и новички, были и опытные спортсмены, но всех объединяло одно – желание победить. Эмоциональное напряжение присутствовало во время всего турнира, соревнования были очень горячими.

- прокомментировал ход состязаний руководитель обособленного подразделения Всеукраинской ассоциации «Комбат самозащита ICO» Виталий Джига.

Депутат фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова в Одесском городском совете Вадим Подгородинский отметил:

В своей стратегии Национальный университет «Одесская юридическая академия», её руководство и , в частности, народный депутат Сергей Кивалов руководствуются мудростью: «В здоровом теле – здоровый дух». Такое отношение к спорту Сергей Васильевич прививает всем нам – сотрудникам университета, и всем студентам. И мы стараемся всё сделать для того, чтобы и на городском, и на национальном уровне проводились мероприятия, которые будут воспитывать здоровую, прекрасную, мыслящую молодёжь.

Все спортсмены показали высокий соревновательный класс, а турнирная таблица чемпионата Украины по комбат самозащите ICO сложилась следующим образом: 1-е командное место заслуженно досталось Одесской области, 2-е - команде из Херсонской области, бронза уехала в Днепропетровску область. Что касается чемпионата физкультурно-спортивного общества «Спартак», одержал спортивный клуб «Оками» (руководитель Соломанчук Андрей), вторую ступень рейтинга занял измаильский клуб «ММА Измаил» (тренер Максим Журавлёв), а спортивный клуб «ММА Арциз» (тренер Роман Мингазов) замкнул тройку лидеров.

В октябре победители чемпионата Украины по комбат самозащите ICO представят нашу страну на чемпионат мира, который пройдёт в Шотландии (Великобритания). По мнению Виталия Джиги, который на данных соревнованиях выступал главным судьёй физкультурно-спортивного общества «Спартак», у наших ребят есть большие шансы показать хороший результат на мировом первенстве.

Наши ребята большие молодцы, показали хорошее спортивное мастерство, я полностью уверен в них и считаю, что они смогут достойно представить нашу страну на чемпионате мира. А если ещё взять во внимание прошлые результаты украинских спортсменов на чемпионате мира, уверенность ещё больше возрастает – чётко видна тенденция повышения позиций Украины в данном виде спорта.

- уверен Виталий Джига.

Поддержку в проведении соревнований, в том числе и медийную оказал ведущий университет нашего города – Национальный университет «Одесская юридическая академия». Представители Одесской Юракадемии приняли самое активное участие в чемпионате, причем не только как спортсмены – сразу несколько выпускников вуза вошли в состав судейской коллегии.

Для нас была очень важна поддержка Одесской юридической академии, в том числе и медийная. Хочу отметить, что от этого вуза в чемпионате прияло участие сразу несколько студентов, кроме того, выпускники академии были в нашей судейской бригаде. И это уже далеко не перовое наше мероприятие, которое мы проводим совместными усилиями, ранее в сотрудничестве с Одесской Юракадемией мы проводили Кубок Украины, а также чемпионат Украины.

- рассказал руководитель обособленного подразделения Всеукраинской ассоциации «Комбат самозащита ICO» Виталий Джига.

Отметим, что в ноябре прошлого года на престижном чемпионате мира по комбат самозащите ICO сборная Украины добилась головокружительного успеха, заняв общекомандное третье место. Ребята в разных номинациях завоевали 44 золотых, 31 серебряную и 15 бронзовых медалей. Тогда чемпионом мира стал спортсмен и тренер спортивного клуба «КИТ» Николай Китченко, он привез в Одессу «серебро» и чемпионский пояс. Не подкачала и воспитанница Николая Китченко, Виктория Любашевская, спортсменка стала двукратной чемпионкой мира. Еще один подопечный Николая Китченко, Станислав Зимов, завоевал четыре медали – золотую, две серебряные и одну бронзовую. Золотую и две серебряные медали привез домой 15-летний Богдан Маломан из села Лиманское Одесской области. Хороший результат показали и представители обособленного подразделения Всеукраинской Ассоциации боевых искусств Комбат самозащита ІСО в Одесской области, тем самым приблизив украинскую команду к третьему командному месту.

Также хочется ещё раз вспомнить чемпионат Украины по комбат самозащите ICO среди взрослых, который прошёл 15-16 марта в городе Броварах (Киевская область). По его результатам золото и звание чемпиона Украины завоевал одессит - выпускник Национального университета «Одесская юридическая академия», студент Международного гуманитарного университета Олег Гута. Тогда известный тайбоксёр Гута впервые попробовал свои силы в комбат самозащите, к тому же, он боролся с более сильным, чем сам соперником.

Такие результаты украинских спортсменов вдохновляют новичков развиваться и двигаться вперёд и придают ещё большей уверенности опытным спортсменам, а поэтому относительно предстоящего чемпионата мира можно смело делать самые оптимистичные прогнозы.