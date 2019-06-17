Сбыт «За життя» в чужой обертке – хит прохиндиады В. Рабиновича

Чающих возобновления мира в Украине шокировало умопомрачительное решение т. н. «Оппозиционной платформы «За життя» выдвинуть их кандидатами в депутаты Верховной Рады – не миротворцев, а сомнительных типов, в т. ч. рокового заговорщика С. Левочкина и буйного демагога И. Киву, чей соратник Д. Корчинский наущает «войне в толпе» и вербовал экстремистов на резню межнациональных конфликтов на Кавказе, Балканах, Донбассе…

Тот подвох «зажиттяев», однако – не первый в истории хамелеонства их партийной лавочки «платформы» и её топ-водилы В. Рабиновича. Распознать, что маскируют «подсолнечным» логотипом «За життя» – не лишне всем, кому претит роль «болвана в старом польском преферансе»…

Списочники «За життя» – сбор «блатных» и десант порошенковцев

Проделав 6 июня требуемую по Закону процедуру «выдвижения кандидатов» на партийном съезде, руководство «зажиттяев» старается таить от избирателей, кого же они нам предлагают в «слуги народа». Об этом – молчок и на «платформенном» сайте и в подконтрольных им СМИ (сайт Mignews, телеканалы «NewsOne», «112», «Rabinovich TV», радиостанция «Рабинович-FM»).

Тем не менее, СМИ донесли о подозрительных странностях списка кандидатов ОПЗЖ, включая появление там экс-лидера «Правого сектора» И. Кивы. Ему там отвели не 1-е в очереди, но с перспективой продвижения вперед за счет отказников. А добавляет подозрений, что кроме озвученной первой десятки того списка «зажиттяи» утаивают личности остальных (даже на их «партийном» сайте этой информации нет).

Оскандалились на том съезде «зажиттяи» и в другом: возбуждено уголовное расследование о подделке партийных документов. Заявление о таком правонарушении подал Н. Пундик, руководивший до недавнего Одесской областной организацией «платформы», но... на съезд его не пригласили. Более того, не ставя в известность, как жалуется этот партиец, его, как и коллег в Николаеве и Херсоне, «выкинули» из состава совета на основании решений… съезда, якобы проведенного накануне.

Той махинацией подпортили реноме и известного в Одессе политика Н. Скорика. Он, как верный послушник С. Левочкина, отважился покинуть однопартийцев из «Оппоблока» – не уведомив о переходе в «зажиттяи» и переманив с собой часть активистов из партячеек. Это добавило «оппоблоковцам» оргпроблем, но и те перебежчики тоже «попали»: В. Рабинович не настроен оплачивать труды большого числа партактивистов, а при придирчивости ЦИК к документации этой «платформы», её могут вообще исключить из баллотирующихся на нынешних парламентских выборах…

Не зря, видимо, тот съезд «зажиттяи» провели 6 июня, когда бдительность украинских СМИ притупляют празднованием «Дня журналиста», что помогло убавить проникновения на съезд зажиттяев не желательных организаторам информагентов. Ход их мероприятия «освещали» почти исключительно – «свои», но и они отразили угрюмый, не особо дружественный настрой съехавшихся.

Ведь некоторых из них «хозяин» мероприятия В. Рабинович крыл совсем недавно грубыми словами:

«Я знал, что Левочкин – бандит, но никогда бы не подумал, что к попытке убийства и поджогу может быть причастен Бойко, которого считал порядочным человеком… это самая настоящая банда…»

Тем удивительнее для непосвященных стал маневр, который «хроникеры» В. Рабиновича назвали «сенсацией», приписав важному гостю экс-оппоблоковцу Ю. Бойко двусмысленную фразу:

«…предлагаю, согласно достигнутым ранее договоренностям, лидерам списка политической партии "Оппозиционная платформа – За життя" избрать Вадима Рабиновича».

Такое назначение 1-го номера в списке этой «платформы» – было бы честным: именно В. Рабинович – истинный «зажиттяй», активно рекламировал эту «платформу» до прихода рати разных перебежчиков (из «Оппоблока», «Народного фронта», БПП, Соцпартии и др.). Но кто-то более главный здраво решил, что светить ликом многогрешного В. Рабиновича – провально для всей этой «ОПЗЖ» кампании и первым – назначили партийного перебежчика Ю. Бойко, хоть тот и отпирался до последнего (чует, что встряв в такой авантюрно-обманный проект, подпортит своё реноме). Ведь, все вступившие в «платформу» зажиттяев взяли на себя долю ответственности за прошлые похождения очень сомнительного «героя» нашего смутного межвременья.

Криминальное кредо и промахи истинного зажиттяя

Летом избиратели менее охотно идут голосовать, исключение из этого правила – дисциплинированный контингент «сидящих» в разных местах заключения. Увы, их немало в Украине, а дополнительная прогулка к избирательной урне для тех людей – редкое развлечение, и там при любой погоде голосуют активно и... кучно. А лидера зажиттяев В. Рабиновича там могут признать «своим»: он дважды «мотал срок» пока не стал году в 1984-м, как утверждают исследователи его биографии, сотрудничать с «органами», наградившими этого агента уважительной кличкой «Желудь», т. е. «крепкий орешек».

Ведь попавшись второй раз на «краже имущества», будущий зажиттяй упорно отпирался и даже год симулировал психическое расстройство: не хотел губить «на зоне» годы своей жизни и талант «кэш-мэна». Так впервые попал и в «политику»: освободить В. Рабиновича требовали от советских властей ряд диссидентских организаций (что тоже помогло ему выбиться в «Жёлуди»).

Правда, первые «дела» топ-водилы «платформы «За ж...» были, как утверждают исследователи, из ряда «мошенничества»: войдя в доверие к военной лётчице-ветерану В. Гризодубовой, пытался присвоить (для перепродажи) большую партию... дефицитного линолеума.

Зато после развала СССР В. Рабинович избавился от необходимости пребывать в «бегах», стал «кэшить» безнаказанно и по-крупному: выбился из «крышумого» цеховика в крупные дилеры. Первый миллион добыл за счет перепродаж украинских маталлоизделий. Дальше – больше: в 1993 году с участием Е. Звягильского В. Рабинович дерзнул крупно спекульнуть (в ущерб украинским домохозяйкам) казенным сахаром через фирму «Nordex». Но в парламенте возмутились аферой и инициировали расследование. Неудачливые комбинаторы предпочли спешно эмигрировать в Израиль.

Но правила в «эру бабла» изменились, и в 1994 году Е. Звягильского (как «выдающегося промышленника») избрали в «народные депутаты», а следом вернулся в Украину и В. Рабинович, осознав, что в эпоху перемен важны не только деяния, но и то, как их преподносят «толкователи»: даже кражу медали у ветерана ВОВ можно представить актом «борьбы против советского режима» (хотя сам В. Рабинович предпочитает присваивать не медальки, а лики героев, как было в случае с попыткой «пришить» к раздуваемому образу «платформы» имя Ю... ).

Битый жизнью В. Рабинович в 1990-х подался в бизнес «информационщиков». Но недолгое партнерство с Б. Фуксманом и А. Роднянским закончилось позорным изгнанием из управляющих телеканала «1+1». С 1999 г. он пытался развивать бизнес газеты «Столичные ведомости», а далее опять обратился к телебизнесу.

Однако умеренные доходы от рекламы СМИ не удовлетворяли искателя «кэша», и он влазил в иные авантюры. Заподозрен даже в посредничестве при продаже… бронетехники для исламистского движения «Талибан» в Афганистане.

Это не помешало В. Рабиновичу ненадолго стать в 1999 году главой Объединенной еврейской общины Украины. Правда, и там он влип в скандальчик: «замаливая грехи», подарил Иерусалимскому храму менору, уверив, что она – золотая, но выяснилось, что золота там – лишь тончайшая пленка на (позолоченной) поверхности (схожим способом одно время цыгане сбывали «золотые кольца»).

Эра Рабиновича-демагога

Зато «золотая жила» открылась В. Рабиновичу в политике. В 2013 году, как-то узнав, что грядут политические потрясения, он стал перестраивать свой телебизнес и в канун «горячей фазы» Евромайдана (вслед за коллегами с вездесущего телеканала «112») 26 ноября сотрудники В. Рабиновича (во главе с компаньоном В. Кацманом) самодовольно презентовали «новаторские» перемены (гипер-связь с интернет-пользователями) на своем спутниковом телеканале». Канал тот существовал и ранее под названием «Jewish News One» (часть названия позаимствовали у канала News One из США ). И уже в 2014 году вещание переориентировали на всеукраинскую аудиторию, начиная с жителей столицы и «юго-востока».

А медиа-барон В. Рабинович, благополучно переждав переворотные события зимы 2013-2014 годов, в канун внеочередных президентских выборов заявил себя... политиком: возглавил бывшую партию «Центр», переименованную в «За життя», и баллотировался одним из технических кандидатов в Президенты Украины. Но, как заметили наблюдатели НГО «Чесно», этим В. Рабинович решал иную задачу: втереться в состав спешно созданной из бывших «регионалов» партии «Оппозиционный блок».

Если двиги В. Рабиновича кто-то направляет, то с поручением ему роли «партийного разводилы» куратор не ошибся: в болтологии этот агент силен, а былые психо-тренировки ему в этом очень помогли. Доверчивых слушателей этот новоявленный «гуру» покоряет почти как былой кумир психозависимых А. Чумак. Ухитряется даже в критических ситуациях уверенно (напором слов и жестов) впаривать алогичные «обоснования». Например, недовольства принятием в «зажиттейцы» экстремиста И. Кивы Вадимэкстремиста И. Кивы Вадим Разводилович Рабинович гасил собственным «возмущением»:



«Меня возмущает история с Кивой. Чем вам он не нравится? Прошлым своим? Он был на фронте. Он не такой политик, его послала страна. Многих послала страна».

«за 4,5 года своей политической деятельности я ни разу не проголосовал за то, что нарушает мои предвыборные обещания».

А упреки в изменах в период депутатской деятельности он, не тушуясь «перебивает» ложными уверениями, мол:Но самоуверенность порой подводит. Оскандалился Вадим Зиновьевич при попытке «кинуть» Е. Мураева, проэксплуатировав ораторский дар эрудита: недооценил политическую живучесть того харьковчанина, который теперь вернулся к единомышленникам из «Оппозиционного блока», наладив новую трибуну – телеканал с понятным русским названием «Наши». А обманщик В. Гризадубовой, чтоб казаться «своим» просоветскому электорату, пытался самовольно приукрашивал свою партийную лавочку «платформу» изображением любимого в народе Л. Быкова, но бурное возмущение дочери этого актера вынудило партийного дельца «отъехать».

На этом фоне кажется «ерундой» показательный случай обмана зрителей телеканалов «112» и «NewsOne»: уверяя, что отмечает 9 мая на торжествах в Израиле, В. Рабинович наслаждался отдыхом на Мальдивах (любимых также и П. Порошенко).

При этом политические аналитики заподозрили, что скандальная попытка с участием В. Рабиновича выдвинуть Ю. Бойко на президентских выборах в качестве «единого представителя юго-востока» соответствовала плану порошенковцев вывести во 2-й тур голосования такого «спойлера» и гарантированно переизбрать П. Порошенко. Не удалось, и теперь один из видных штабистов той команды взят в список «зажиттяев».

Старая «колода» политиков – шаг к провалу «хитроумного» плана

Старея, В. Рабинович и его куратор всё менее годны заимствовать (а тем более – рождать) «свежие» мысли и убедительные доводы. Даже предвыборную программу подпортили «довеском» (для количества) из очковтирательского каламбура:



«С нами миллионы украинцев, а значит, победа будет за нами!»

Много букв, а смысл – спорный: мол, из миллионной аудитории их телеканалов «112» и «NewsOne» наберется «проходное» число голосующих за «За життя» В. Рабиновича благодаря маске приставленных слов «Оппозиционная п…». Но есть шанс, что эта афера не удастся: среди телешоу в Украине ныне конкуренция – высочайшая (на зависть сферам инженерии, машиностроения, здравоохранения…). И искушенные телезрители замечают, что репертуарчик «конферансье» Рабиновича и Ко – стар, скучен, нелеп, а исполнители грешат плагиатом.Например, у «Оппоблока» «зажиттяи» перехватывают идею достичь мира в Донбассе, у «Батькивщины» – план снижения цен на газ, а у люто ругаемой ими партии «Слуга народа» норовят оттяпать обещание «сшить страну». Когда об этом говорит экс-цеховик В. Рабинович – забавно, но вселяет тревогу, когда то же вторят такие мастера кризисных обострений, как В. Медведчук (организатор парламентского переворота в 2000 году против левых партий) или профессиональный «национал-боевик» И. Кива… Интернет ведь усеян прежними их изречениями.Расчет на то, что в Украине не переводятся лохи (как будто бы хвастал В. Рабинович израильтянам) – не гарантирует «За життю» успех на этих выборах. Ведь не только у них есть ораторы, притом что доверчивым избирателям опостылели «старые лица», а умные – сумеют проведать о «послужных списках» одиозных списочников и прочих кандидатов этой «платформы» (бывшей партии «Центр»).

Т. к. по законам физики противоположные заряды «нейтрализуются» при слиянии, есть шанс, что нынешняя «колода» разномастных «зажиттяев» соберет такой же улов голосов (0,12%), как удалось этой партии в 2002 году, когда её свели в блок с «Народным Рухом Украины». Такое очищение политикума от маскируемых чуждыми им лозунгами перевёртышей – в интересах избирателей «юго-востока» и всех, кто хочет реального возобновления мира в нашей стране.