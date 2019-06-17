Учебно-тренировочные летние сборы "Волны Чёрного моря 2019"

Чтобы лето стало самым захватывающим приключением года, совсем не обязательно ехать за тридевять земель! Приглашаем детей и подростков от 7 до 17 лет провести незабываемые каникулы в учебно-тренировочном лагере дневного пребывания.

Учебно-тренировочные летние сборы "Волны Чёрного моря 2018" пройдут с 5 по 20 июля в оздоровительном лагере «Виктория».

Профессиональные педагоги и сертифицированные инструкторы усердно работали над каждым пунктом программы летних сборов, поэтому Вашим детям точно скучно не будет! Плодотворные занятия, насыщенные перекрестными тренировками из разных дисциплин наших сбров, сделают Ваших детей еще более сильными, ловкими, выносливыми и здоровыми.

В программе сборов "Волны Чёрного моря 2019":

- Посещение моря

- Ежедневные тренировки по айкитэдо, Кои каратэ, спортивному ножевому бою, боксу, ММА (борьба), иайдо, KJF

- Спортивное метание ножей

- Мастер класс по оказанию первой доврачебной медицинской помощи

- Альпинистская подготовка

- Экскурсии

- ОТСУТСТВИЕ ГАДЖЕТОВ!

Заключительным событием сборов станет контрольное тестирование по пройденным дисциплинам, в которой юные бойцы получат возможность продемонстрировать все свои навыки и умения, приобретенные на учебно-тренировочных сборах. После чего состоится вручение сертификатов и ценных призов.

- Для посещения экскурсии и скалодрома, предоставляется автобус, место сбора Лагерь, после посещения экскурсии и скалодрома автобус доставит участников сборов в Лагерь. В случае плохой погоды, поход на море отменяется, вместо похода на море занятия проводятся на территории Лагеря.

Уважаемые родители! Все гаджеты сдаются инструктору до окончания пребывания в лагере. СВЯЗЬ ВЫ БУДЕТЕ ПОДДЕРЖИВАТЬ С ИНСТРУКТОРОМ

ОРГАНИЗАТОРЫ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЛЕТНИХ СБОРОВ

«ВОЛНЫ ЧЁРНОГО МОРЯ-2019»

- WORLD AIKITEDO ORGANIZATION

-АЙКИТЭДОКЛУБ «ХИКАРИ»

- ОДЕССКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КОИ КАРАТЭ И БОЕВЫХ ИСКУССТВ

- БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ «САМУРАЙ»

За дополнительной информацией обращайтесь по телефонам:

- (048) 700 1 333

- (094) 95 24 333

- (048) 700 87 07

- (097) 170 95 07

Или приходите в наш клуб по адресу: г. Одесса, ул. Академика Королёва, д. 81/3 (Айкитэдо клуб «Хикари»).

Мы с радостью ответим на все возникшие вопросы!