Облсовет принял программу правового образования Одесской области. Для чего она нужна и что означает для каждого из нас?

Важным событием июньской сессии Одесского областного совета стало принятие Программы правового образования населения на 2019-2022 годы, бюджет которой составляет более 1 миллиона гривен, а конкретно – 1 млн 32 тыс. Она разработана на основе Национальной программы правового образования населения, утвержденной Указом Президента Украины от 18 октября 2001 года, которая эффективно работает в нашей стране вот уже на протяжении почти двух десятилетий. Каждая область раз в 4 года принимает собственную программу правового образования, содержащую приоритетные направления деятельности в данной сфере и в течении отчётного периода реализовывает её. Каковы же основные положения программы правого развития Одесской области на ближайшие 4 года, какие функционеры будут задействованы в её реализации и какие конечные цели она перед собой ставит – это мы выясняли в беседе с начальником Главного территориального управления юстиции в Одесской области Русланом Сауляком.

Одесский областной совет своим голосованием утвердил Программу правового образования населения области на 2019-2022 годы. Расскажите более подробно о том, что это за программа и какие первоочередные задачи она перед собой ставит?

- С самого момента принятия Национальной программы правового образования населения,утвержденной Указом Президента Украины от 18 октября 2001 года наше государство стремится улучшить знания населения Украины в правовой сфере, потому что это основа законопослушного поведения человека, соблюдения своих прав и прав других людей. Если мы возьмём во внимание европейские страны, Соединённые Штаты Америки -то это основа основ, когда граждане осведомлены о своих правах и об их реализации. В рамках этого и принимается данная программа. Каждая область готовит свою программу сроком на 4 года на исполнение национальной программы. Такие программы различаются по содержанию в зависимости от того, какие мероприятия она будет проводить для того, чтобы повысить уровень правового образования своих граждан. Почему каждая область делает по-разному? Да потому что вот даже у нас в каждом районе нашей области абсолютно разные проблемы: в каком-то районе много участников АТО, в каком-то много аграриев, а где-то очень много пожилых людей, которым необходимо предоставлять субсидии, а поэтому в зависимости от региона ставятся те или иные задачи. И когда мы выезжаем в область, а я конкретно в этом году уже побывал в 11 районах Одесской области, мы привлекаем сотрудников, которые специализируются в том или ином вопросе и уже разъясняют этот вопрос, который наиболее актуален для жителей района. Кроме того, по каждому из таких вопросов у нас разрабатывается очень много информационных брошюр, буклетов, где пошагово расписано, как действовать в том или ином случае. А уже для того, чтобы узнать более подробную информацию, у нас есть горячая линия, онлайн приёмная.

Бюджет данной программы составил более 1 миллиона гривен – сумма достаточно внушительная. На что планируется потратить предоставленные денежные средства?

- Вы абсолютно правы: бюджет программы – 258 тысяч гривен на год, общая сумма составляет 1 млн 32 тысячи гривен на четыре года, то есть на всё время реализации программы. Это субвенция, которую государство выделяет областной администрациив рамках децентрализации, перед областной администрацией и облсоветоммыотчитываемся о проделанной работе. Хотелось бы особо отметить постоянную комиссию по вопросам правовой политики, обеспечения законности и правопорядка, борьбы с организованной преступностью и коррупцией, постоянную комиссию по вопросам экономики, промышленности, предпринимательства, регуляторной политики и инвестиционной деятельности, постоянную комиссию по вопросам бюджета, финансово-экономической политики и банковской деятельности, постоянную комиссию по вопросам образования, науки, молодежной политики, спорта, культуры и туризма–мы проходили все эти комиссии. Тут стоит сказать, что к нам практически не было вопросов – мы так тщательно подготовили наш проект, всё подробно расписали, что, когда комиссии рассматривали его, были разве что какие-то минимальные правки. Благодаря прошлой такой программе и выделенным деньгам мы смогли сделать ролик по теме противодействия буллингу, борды, ситилайты – на это всё необходимы финансовые средства и немалые, к тому же у нас очень много печатной продукции – те же самые буклеты, которые распространяются по всей области, особенно это актуально в сёлах – не везде в районах Одесской области есть интернет, с помощью которого можно было б информировать население, а поэтому приходится прибегать к печатной продукции.

А с помощью каких именно инструментов Вы планируете решать поставленные перед собой задачи?

- Львиную долю поставленных программой задач мы реализовываем в рамках проекта Министерства юстиции Украины «Я маю право». Например, осуществляя кампанию «Я маю право голосу» мы простым языком - понятно и доступно объясняем людям их избирательные права. Мы ездили по районам рассказывали, мы выступали на радио – то есть мы доводим до ведома людей, что это просто – например, проголосовать если человек находится не по месту регистрации. То есть раньше как было: если человек уезжал, то он говорил, что не будет голосовать, потому что это очень проблематично, а сейчас люди знают, что для того, чтобы открепиться и проголосовать не по месту жительства, достаточно просто прийти в органы ведения реестра, написать заявление, что займёт не больше часа времени, зато даст возможность реализовать своё законное избирательное право. Другаяважнаякампания– это противодействие буллингу под название «Стоп буллинг», который стартовал в прошлом году, а в этом году на законодательном уровне уже были приняты меры юридической ответственности за буллинг и уже даже есть первые случаи в Одессе привлечения к такой ответственности. Так же точно мы проводим образовательные визиты по школам, разрабатываем социальную рекламу - плакаты, бигборды, информационные буклеты. У нас был замечательный фестиваль, в котором сами дети выясняли, что такое буллинг и как с ним бороться. Когда в решение какой-либо проблемы включается население и когда оно само ищет пути её решения – это самое эффективное повышение правовой осведомлённости, которое только может быть. Когда я, например, приезжаю в район – собираются госслужащие, простые граждане, аграрии и у всех свои разные вопросы, но когда мы можем систематизировать всё это, мы сразу отвечаем на те вопросы, на которые мы можем ответить. Если это какие-то более сложные вопросы или они требуют изучения документов, с которыми обращаются люди, то естественно мы отвечаем им уже после того, как изучили материалы и можем дать правовую оценку этим документам. И когда собираешь такую информацию, уже возникает понимание, какому району что необходимо для того, чтобы его жители могли помаксимуму реализовывать свои права. Данная программа правового образования населения в Одесской области именно на это и направлена и мне, на самом деле было очень приятно, что она была всесторонне поддержана депутатами нашего областного совета: за неё проголосовало 46 депутатов – ни одного против, ни одного воздержавшегося. И тут хочется выразить огромную благодарность от нашего ведомства всему депутатскому корпусу за поддержку действительно важного для жизни нашей области документа.

А с какими органами/организациями Ваше ведомство будет сотрудничать в рамках реализации данной программы?

- Прежде всего это Одесскаяобластная администрация- совместно с ними мы реализовываем эту программу, собственно потому что её соразработчики – это департаменты обладминистрации – юридический департамент, департамент образования, департамент экономики, департамент экологии – все эти департаменты участвуют потом и в процессе её реализации. Вот к примеру: у нас был фестиваль для детей и областная администрация, которая выступила нашим партнёром, помогла нам его организовать. Это взаимодействие органов исполнительной власти, которое очень важно. Кроме этого мы максимально задействуем общественные организации – как органов-партнёров от исполнительной власти у нас задействовано 112. Учебных заведений 100 постоянных – это школы, институты, а также 500 непостоянных, которые время от времени принимают участие в наших проектах, общественных организаций-партнёров у нас 17, ну и конечно же мы всесторонне сотрудничаем со средствами массовой информации.

Вот так, чтобы суть данной программы была ясна каждому, кто задействован в сфере образования: как конкретноможет в ней поучаствовать школьный учитель или преподаватель вуза?

- Во-первых школьный учитель или преподаватель в любом случае будет в ней участвовать – мы регулярно проводим обучающие семинары для работников образования на различную тематику. На данный момент, законодательство постоянно меняется, тем более сейчас оно интенсивно меняется в силу проводимых в нашей стране реформ, соответственно преподаватели документально изучают ту или иную дисциплину, к примеру, правоведение, но они не практики, а мы практики – мы знаем, как что применяется, что работает, а что не работает и для этого есть семинары - они даже прописаны непосредственно в нашей программе. Кроме этого, мы официально рассылаем приглашениядля преподавателей-правоведов – это постоянное взаимодействие с учебными заведениями. И преподаватели участвуют в наших семинарах не только как слушатели, они и сами также читают лекции, потому что теоретически они очень хорошо подкованы, кроме того, они владеют всеми необходимыми ораторскими, презентационными навыками.

Как журналисту, мне очень интересно, какая роль в данной программе отведена средствам массовой информации?

- Очень важный момент – донесение информации до людей. В нашей программе участиесредств массовой информации – это один из основных её пунктов, потому что везде, даже там, где нет обязательного участия СМИ, мы всё равно приглашаем журналистов. Нам исключительно важно, чтобы наши мероприятия освещались, ведь к нам приходят специалисты, они выступают на камеру, озвучивают вопросы, и эти вопросы благодаря журналистам разносятся в массы и люди могут давать обратную связь. Соответственно, люди понимают, кто этим занимается и куда пойти для того, чтобы решить этот свой вопрос. Вот даже когда мы освещаем различные мероприятия, проводимые для детей – турниры, фестивали – другие дети видят их с экранов телевизоров, в соцсетях, в интернете и тоже хотят в них участвовать. На мой взгляд, активное взаимодействие со СМИ нужно, важно и является одной из главных составляющих успешной реализации программы.

Ну и напоследок хотелось бы узнать, какую конечную цель преследует данная программа?

- Резюмируя всё вышесказанное, хочу отметить, что самая основная цель, к которой мы стремимся – это повышение правового сознания населения нашей страны от жителей маленьких сёл до крупных городов, это обучение, привлечение людей к участию в жизни государства. Мы должны понимать, что каждый гражданин – это частичка нашей правовой системы, то есть у него есть права и он может реализовывать свои права, что-то он обязан делать, что-то не обязан, но по любому он должен знать, что такое право у него есть. И сделать так, чтобы каждый гражданин знал о своих правах – наша главная задача как основных правовиков области.