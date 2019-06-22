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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

Европейские игры: знаменосцем сборной Украины будет олимпийский чемпион из Одессы

Категория: Новости / Спорт

Европейские игры: знаменосцем сборной Украины будет олимпийский чемпион из Одессы

Заслуженный мастер спорта Украины, олимпийский чемпион Сиднея, одесский мастер стендовой стрельбы Николай Мильчев получил право нести украинский флаг на торжественной церемонии открытия II Европейских игр, которая пройдет сегодня вечером в столице Республики Беларусь.

Об этом сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета, одесское отделение которого возглавляет Мильчев.

Европейские игры: знаменосцем сборной Украины будет олимпийский чемпион из Одессы

«Очень рад снова быть в составе сборной страны, — говорит спортсмен. — Вдвойне приятнее, что мне доверили выполнить такую ответственную миссию — нести флаг Украины на церемонии открытия мультиспортивного форума».

Отметим, что Николай Мильчев был знаменосцем Украины и на Олимпийских играх 2016 года, где занял четвертое место.

В составе украинской сборной на Европейских играх-2019 — десять одесситов: борцы Николай Крысов (греко-римская) и Василий Михайлов (вольная), стрелки-стендовики Николай Мильчев и Ирина Маловичко, мастер пулевой стрельбы Анна Ильина, каратистки Анжелика Терлюга и Анита Серегина, дзюдоист Александр Гордиенко, гребчиха Анастасия Тодорова, баскетболист 3х3 Евгений Балабан.

51-летний Николай Мильчев — ветеран украинского спорта, первый отечественный олимпийский чемпион по стендовой стрельбе. На Олимпиаде-2000 в Сиднее он первым в истории установил абсолютный рекорд, выбив 150 очков из 150 возможных.

 

Источник Думская

 



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