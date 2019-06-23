АНОНС Слова № 24 1353 ВИДЕО

На днях Сергей Кивалов подал документы в Центральную избирательную комиссию.

Сергей Васильевич – человек, который на протяжении десятков лет получает поддержку одесситов 135 избирательного округа – это, как известно, жители Приморского района. В текущую кампанию, следуя волеизъявлению своих избирателей, он вновь идет самовыдвиженцем в народные депутаты. О достойных делах и начинаниях Сергея Кивалова одесситам рассказывать не надо - их и так все знают. Это совсем не тот вариант, когда в пресловутые партийные списки попадает непонятно кто и не понятно за какие заслуги, а вернее, за какие суммы. Хорошо бы, чтоб в новой Раде было побольше людей, которых ценят и уважают на местах.

Сегодня в анонсе 23 номера газеты Слово мы как обычно расскажем вам, о т ом, что нового и интересного произошло в городе, стране и мире на текущей неделе и что нашло отражение на страницах газеты.

Игорь Назаренко. «Перепродать нацизм»

Страна, затаив дыхание ожидает, какую идеологию предъявит новый президент. Все ждут чего-то нового. А вдруг напрасно! Что если актеры сменились, а курс останется прежним?

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Курс конечно либеральный, отсюда и вброс про либертарианство озвученный командой Зеленского. Потом были пояснения, разъяснения… «не о том мы поди грезили в часы уединения» ...

Все это говорит об одном: на фоне идеологической расхристанности проводится четкий либеральный курс, в самой Европе вызывающий серьезную оппозицию. А все попытки использовать пещерное русофобство, как консолидирующий принцип для нации, могут давать лишь временный пропагандистский эффект, да и то при условии эскалации страха.

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О том, как в нашей стране чудесным образом переплетаются либерализм и национализм и что со всем этим делать – читайте в колонке редактора.

Антон Кравчик «Телеканал ZIK, не уж-то больше не хайль?»

Депутат Верховной Рады Украины Тарас Козак стал владельцем телеканала ZIK. Теперь ему принадлежит три канала: «112 Украина», NewsOne и Zik. Козак – человек Виктора Медведчука, и новый медиахолдинг по сути будет полностью подконтролен ему. Это вызвало панику украинских медийщиков, сами же сотрудники ZIKа стали массово покидать канал. Патриотически настроенная часть Украины вместе с проукраинскими политиками встревожены, что в руках «пророссийской марионетки» находится уже несколько общеукраинских телеканалов, что не менее опасно, нежели «оккупация украинских территорий.

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Ну, это их страхи. А есть и другие мнения. Валерий Песецкий, например, написал в своем Facebook: «Медведчук скупает телеканалы. Отличная новость для жителей юга и востока Украины. Со времен президентства господина Кравчука националисты в обмен на лояльность к бывшим коммунистам, получили монополию на гуманитарную сферу. Безальтернативная промывка мозгов населения в духе русофобии привела страну к двум майданам и гражданской войне. Теперь, надеюсь, появляется возможность отыграть ситуацию с общественным мнением страны. Если Виктор Медведчук прикупит еще пяток-другой каналов, то глядишь, страна получит шанс на восстановление из руины последних пяти лет. За счет осознания простого факта: без экономического сотрудничества с северной соседкой нам экономически не выжить в статусе государства.

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О том, опасно или же наоборот полезно для наше страны появление телеканалов с альтернативной точкой зрения – читайте в материале Антона Кравчика.

Антон Кравчик. «Постмайданная власть: как нас одурачивали последние 5 лет?»

В эфире одного из телеканалов недавно вновь подняли вопрос: а легитимен ли был Порошенко как президент? Обычно, когда подобные вопросы возникают, порохоботы заявляют, что Порошенко пришел к власти в результате всенародных выборов. Но это, если разобраться, не совсем так. Порошенко стал главой нового государства — без Крыма и без Донбасса, которые за него просто не голосовали. Там даже не было избирательных участков.

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Самим фактом своего избрания исключительно в областях, признавших итоги Майдана, новый президент установил новые границы новой державы. Такого мнения придерживается наш автор Антон Кравчик. Разумеется, Крым и Донбасс в нее не входят — население этих регионов Украина собственноручно вычеркнула из избирательных списков 25 мая 2014 года. Таким образом, узурпатор Порошенко не является легитимным президентом остатков Украины.

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О том, что же такое легитимность власти и почему легитимность наших нынешних лидеров можно оспаривать – читайте в материале Антона Кравчика.

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