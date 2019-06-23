Кандидата в нардепы от Киевского района подозревают в хищении бюджетных средств

Генеральная прокуратура расследует уголовное производство№ 22014160000000139 по факту хищения бюджетных средств при реконструкции причала №7 в Одесском морском торговом порту. Активными соучастниками преступления, по версии следствия, являются компании депутата Одесского облсовета Виктора Баранского ООО «Экотехнолоджи», ООО «КолумбусМеритайм», ООО «Сапсан Трансшип» и ООО «Сервис транс балк».

Суть схемы заключалась в том, что победитель тендера по реконструкции причала в одесском порту ООО «Ремонтно-строительный трест «ЧМП» в сговоре с компаниями-подрядчиками завышали объемы и стоимость выполненных работ. Далее предприятия обналичивали украденные при реконструкции причала бюджетные средства. Потом незаконно полученные деньги делились между всеми участниками схемы, в том числе и с представителями АМПУ.

Общая сумма строительных работ по договору между ООО «Ремонтно-строительный трест «ЧМП» и ГП «Администрация морских портов Украины» составляла 945 млн гривен.



Напомним, что депутат Одесского облсовета Виктор Баранский баллотируется в народные депутаты от Киевского района Одессы.