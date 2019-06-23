Постмайданная власть: как нас одурачивали последние 5 лет

В эфире телеканала NewsOne ведущий и гость студии политолог А.Семченко поливали друг друга водой из стаканов. Семченко отказал Порошенко в легитимности. После чего, собственно, и разгорелся скандал. Обычно порохоботы возражают, что Порошенко пришел к власти в результате всенародных выборов Но имеются существенные нюансы. Дело в том, что Порошенко стал главой нового государства – без Крыма и без Донбасса, которые за него просто не голосовали. Там даже не было избирательных участков. Для остальных регионов, особенно западных, он был легитимен на волне военных страхах, приносимых только что начавшимся АТО, ужаса 2 мая, перед которым отшатнулась вся страна, очутившись незаметно для себя в объятиях Порошенко в первом туре. Самим фактом своего избрания исключительно в областях, признавших итоги Майдана, новый президент установил новые границы новой державы. Разумеется, Крым и Донбасс в нее не входят – население этих регионов Украина вычеркнула из избирательных списков 25 мая 2014 года, что бы сегодня ни говорили в Киеве и с различных международных трибун. На инаугурации первого президента новой страны со старым названием присутствовали главы многих государств, чем и неосознанно для себя освятили рождение нового государства. Оно не является правопреемником старого, поскольку границы прежней Украины к тому моменту изменились. Таким образом, украинского политолога зря облили водой. Ведь он абсолютно прав: узурпатор Порошенко не является легитимным президентом остатков Украины. Что бы это понять, необходимо изучить вопрос: «Что же такое делегитимность власти?»

Легитимнось власти

Легитимность – это молчаливое соглашение между правящими и управляемыми, устанавливающее некоторые принципы и правила в качестве нормы для закрепления полномочий и пределов компетенций, с которыми должны сообразовываться в своих действиях носители власти. Элемент отсутствия легитимности – страх узурпатора, т.е. правителя без легитимности, который склоняет его к подавлению свободы. Именно это мы видим в действиях Порошенко сразу после Евро-Майдана. У кого отсутствует легитимность, тот узурпатор, который держится при власти при помощи репрессий, которые в свою очередь, являются продуктом страха, вызванного сознанием собственной нелегитимности. Источник страха – не отягощенная совесть узурпатора (у хронического лжеца Порошенко вряд ли вообще когда то была совесть), а только скрытое или явное недовольство управляемых, которые не давали ему своего согласия на осуществление узурпированной им власти. Диктаторы приходят только из-за пассивности населения. Легитимность можно отождествить с суверенитетом и представительством, последнее, в свою очередь, выражается двояко: в праве на оппозицию и в праве выборов. Легитимна только та власть, которая проистекает из демократического принципа: демократия – это принцип делегирования, применяемый в обществе посредством выборов с единственной целью разрешения проблем власти. А если запугивают всю страну (карательными акциями на Донбассе, событиями 2 мая, «русские идут!») Если демократия разрешает проблемы власти, почему же при осуществлении власти, пришедшей на волне Евро-Майдана, основанной, как они утверждали, на «легитимности», возникают отклонения, которые, порождают стремление ущемлять свободы, и демократия очень быстро начала превращаться в националистическую диктатуру? Правительства, которые больше всего кричат о своем демократическом происхождении, представляют огромную угрозу для свободы индивидуумов и общества в целом. Если мы примем во внимание, что легитимность объединяет правящих и управляемых благодаря молчаливому пакту, то увидим, что имеется элемент общественного согласия на осуществление власти. Именно такого согласия не было в 2014 г. Если же вспомним, что цель такого пакта – подчинить точным правилам деятельность правительства, то обнаружим отсутствие элемента легитимности в постмайданной власти. В понятии «легитимность» содержатся две дополняющие друг друга идеи: «законность» (вместо нее была революционная Евро-Майданная целесообразность, оплаченная миллионами Д.Сорроса и Госдепа), которая характеризует действия правящего и «согласие» как позиция управляемого (которое приходилось выбивать из населения военным и информационным насилием). Именно соотношение этих двух факторов, а, точнее, их отсутствие, определяет облик преступной постмайданной власти.

Законность и легитимность

Любая власть, издающая законы, даже непопулярные, но обеспечивающие их выполнение, – легальна, т.е. законна, но, в то же время, она может быть нелегитимной. Власть может быть нелегитимной, т.е. не приниматься народом, если законы навязаны народу силой (как закон «о функционировании украинского языка как государственного») и используются как орудие реализации и защиты интересов какого-либо одного класса, этноса (например, галичан), олигархического клана или властной группировки с применением различных форм насилия. В отличие от легальности, означающей соответствие деятельности политических партий, организаций, институтов, органов власти и т.д. действующим законам, легитимность предполагает фактическое признание населением страны и международным сообществом реально сложившегося в стране политического порядка как соответствующего интересам народа. Именно это в 2014г. и не было. Население запугали событиями 2 мая, АТО, «Путин нападе!» и т.д. Почему это удалось сделать? А ПОТОМУ ЧТО САМО ПОНЯТИЕ «ЛЕГИТИМНОСТЬ» НЕ ЯВЛЯЕТСЯ СТРОГО ЮРИДИЧЕСКИМ И НЕ ФИКСИРУЕТСЯ В КАКОМ-ЛИБО ПРАВОВОМ ДОКУМЕНТЕ ИЛИ ОСНОНЫХ ЗАКОНАХ ГОСУДАРСТВА. Это во многом социо-культурный, политико-культурный, морально-этический феномен. Тот, кто у власти и владеет государственными СМИ, аппаратом пропаганды может с легкостью манипулировать мнением масс и создавать себе выгодный для себя имидж «народной легитимности». Легитимность – это уверенность подданных в том, что властвующие или политическая элита имеют право на власть, что установленный в государстве порядок отражает высшие интересы общества, обеспечивает благосостояние и безопасность граждан страны (а не заработать все деньги страны в карман одному диктатору Порошенко). Эту уверенность без труда создает телевизионная картинка из зомбо-ящика правительственных СМИ. Легитимация политической власти представляет собой двусторонний взаимообусловленный процесс, с одной стороны, самолегитимации («самооправдания») и рационального обоснования собственной власти со стороны власть имущих (идет война с агрессором!), а с другой – признания этой власти подвластными (ну да, война). Власть для оправдания своей нелегитимности просто придумывает из воздуха информационную повестку и навязывает ее ничего не подозревающему наивному обывателю, чтобы отвлечь его внимание от тотальной коррупции в «верхах». Легитимность предполагает взаимное доверие в отношениях властвующих и подвластных, общества, народа и политической власти, признание народом, во всяком случае, большинством граждан, ее роли в качестве законного и необходимого инструмента управления обществом. Легитимность не означает, что власть безоговорочно принимается всеми гражданами. Уровень признания легитимности власти в обществе может варьироваться от всеобщего одобрения до полного отрицания: это подтверждает существование в демократическом государстве официальной оппозиции. Следовательно, любая власть должна постоянно подтверждать и доказывать свою дееспособность, эффективность и способность решать жизненно важные для общества проблемы. Здесь властвующий должен постоянно проходить негласный референдум на свою пригодность к власти. Парашенковская власть насиловала умы и волю миллионов людей, вкладывая им в сознание созданные политтехнологами психовирусы типа «армовиров» с целью прикрыть свою продажную барыжную сущность, зарабатывая на крови наших солдат миллиарды долларов.

Делегитимация власти

При определенных условиях существующая власть может потерять легитимность в глазах большинства населения, как произошло с Порошенко последние 5 лет. Это – кризис легитимности, или делегитимация власти. Возможны ситуации, когда народ, первоначально с энтузиазмом принявший власть, впоследствии испытывает в ней горькое разочарование, и в его глазах она теряет легитимность (именно так было с Горбачевым, Ельциным, Кравчуком, Кучмой, Ющенко, Порошенко). Многочисленные примеры истории постсоветских государств, где в результате «майданов», или «цветных» революций были сметены действовавшие легитимные правительства и к власти пришли проамериканские марионеточные режимы, которые так и не смогли завоевать реальную легитимность в глазах большинства своих граждан. Для них проблема легитимности приобрела особую актуальность и значимость, что связано с разрушением традиционных идеологических и харизматических механизмов легитимации, с низкой эффективностью власти, сформированной по демократическим процедурам, но сохранившей множество пережитков прежней советской системы. Кризис легитимности, или делегитимацию, может вызвать целый комплекс факторов, например, такие как противоречие между заявленной миссией государства и реальной политикой власть имущих, неспособность органов власти эффективно выполнять свои функции; неспособность правящих кругов адаптироваться к изменяющимся условиям, оперативно реагировать на новые вызовы; их нежелание защищать общество от социальных болезней, использование режимом нелегитимного насилия; военные конфликты и т.д. К числу причин делегитимации власти в многонациональных государствах относится национализм, этнический сепаратизм и т.д. Власть, сформировавшаяся с соблюдением всех конституционно-правовых норм, но неспособная предотвратить межнациональные конфликты, оперативно реагировать на противоречия между центром и регионами не может претендовать на легитимность в глазах большинства. Законность существующих властных институтов и отношений подвергается сомнению со стороны влиятельных слоев населения в случаях, когда их жизненно важные интересы и требования ими в должной мере не учитываются. Нередко постепенная утрата легитимности может принимать такие масштабы, что государство, в конечном счете, оказывается в ситуации, когда у него в одночасье иссякают защитные силы и оно теряет способность реально оценивать происходящие в стране процессы. Оно оказывается не в состоянии эффективно использовать свои властные полномочия и находящиеся в его распоряжении ресурсы, включая правоохранительные органы. Крайними проявлениями падения легитимности власти являются открытые формы недовольства режимом, такие как бунты, восстания, государственные перевороты, «цветные» революции и т.д. Эрозия легитимности, ее ослабление, кризис, в конечном счете могут привести к краху существующего политического режима. Могущественные мировые державы шли к упадку и распадались именно вследствие потери большинством граждан веры в их способность обеспечить безопасность и благосостояние народа. В таком положении в переходные периоды особенно часто оказываются федеративные государства (СССР и Югославии). Свежим примером делегитимности власти является «Арабская весна» 2011 г., в ходе которой были сметены авторитарные режимы. Утрата легитимности может достичь критической, пороговой точки, за которой начинается лавинообразный процесс разрушения власти, и потом, как правило, следует свержение самой власти и изменение типа государственного устройства. Право признавать господствующую в стране власть легитимной или нелегитимной принадлежит только народу данной страны. Это суть идеи национального суверенитета. Если какая-либо внешняя сила пытается навязать этому народу собственное понимание легитимности власти (как это было на Евро-Майдане), то данный народ не обладает полным суверенитетом в пределах юрисдикции своего государства (внешнее управление). Никакие внешние силы не вправе объявлять нелегитимным политический режим, действующий в суверенном государстве, как это объявил коллективный Запад в отношении режима Каддафи в Ливии, Асада в Сирии, Януковича – в Украине. Но именно в этом и заключается суть «цветной революции». Предупредить кризис легитимности можно и нужно, если руководство государства способны считаться с интересами большинства, оперативно реагировать на новые вызовы времени. Для легитимации важно способность власти решать конкретные повседневные проблемы, стоящие перед обществом, такие как преодоление бедности и повышение жизненного уровня населения, сокращение коррупции, стимулирование роста экономики и др. Кризис легитимности часто связан с системным кризисом власти и порожден последним. Системный кризис – это постепенное, но неуклонное, неуправляемое нарастание неспособности властей решать стоящие перед обществом проблемы и, соответственно, конфликтогенности как в обществе в целом, так и в самой властной системе. Как властвующая элита, так и оппозиция демонстрируют тогда неспособность разработать и предложить приемлемую для большинства населения обоснованную программу социально-экономического и общественно-политического развития. Традиционные теории, идеи, модели, средства перестают работать. Для постсоветских государств эта задача осложняется отсутствием консенсуса в обществе по ключевым вопросам социально-экономического и общественно-политического развития, делегитимацией существовавшего в течение десятилетий общественного идеала, дефицитом совместной творческой работы властных структур и институтов гражданского общества. Все попытки решения этих проблем обречены на неудачу, если само общество не ощущает их реальность и необходимость совместного их решения.

Квазилегитимация власти Порошенко

Последние 5 лет практики безраздельного идеологического диктата и узурпированного господства порошенковского режима, поставили ряд вопросов чисто теоретического характера по поводу легитимности той власти, которая пришла на волне так называемого Евро-Майдана, и поддерживалась управляемыми припадками национал-патриотических истерик в подконтрольных пропагандистских СМИ, запугиванием целых слоев населения и культивированием образа врага, страха и спирали молчания, насильственными действиями на юго-востоке страны против собственных граждан, недавно признанных Генпрокуротурой антиконституционными и т.д. Теперь, когда стало очевидно, что «Путин нападе!» – тупая разводка и пугалка майдаунской верхушки, что Порошенко и Турчинов не за дёшево продали и сдали Крым, что по личному приказу Порошенко взрывали склады боеприпасов в Балаклее, что принесло ущерб на миллионы долларов, что Порох и Путин с самого начала договорились совместно режиссировать всю эту кровавую трагикомедию под названием «проект Украина» и совместно снимать с этого бабки и немалые, теперь, когда против диктатора Порошенко возбуждено уже более 5 уголовных дел, одно из которых о госизмене, и, когда стало понятным, что весь этот патриотический чёс был рассчитан на слабоумных алегофренов (они до сих пор нас такими считают), возникает вопрос: как так могло произойти, что так много умных, образованных и неглупых в общем людей могли повестись на этот бред, стать жертвами зомбирующей, рассчитанной на дебилов, нацпропаганды? Сколько миллионов мозгов людей было отравлено этой духовной блевотиной, ублюдочными националистическими бреднями, сколько судеб искорежено и поломано, сколько жизней было погублено, сколько семей разрушено через идеологические споры и разногласия? И все эти «пэрэмогы» во имя чего? Чтобы диктатор Порошенко смог стать за счет нас в 83 раза богаче за последний год своего так называемого президентства? Теперь, когда стало ясно, что все это – липа, дешевая подделка и срежиссированная в Госдепе грошовая опера лопнула как мыльный пузырь, стоит разобраться, как это у них получилось! Как им удалось забить баки населению тогда еще 40-миллионной страны? Для описания таких процессов можно ввести такое понятие как квазилегитимность, когда источник власти нелегитимен, но, благодаря манипуляциям СМИ, спиралям молчания и другим технологиям получает общественное признание, КАК БУДТО он легитимен (что имело место последние 5 лет). Благосклонное согласие народа превращает нелегитимную власть в квазилегитимную. Квазилегитимность Порошенко убедительно отразилось на президентских выборах 2019 г.