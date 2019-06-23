Телеканал ZIK, неужто больше не хайль?

Зик Хайль!

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий, который на досрочные выборы в парламент идет по спискам партии Порошенко «Европейская солидарность» (ПЁС), на съезде политсилы заявил, что Украина «обстреливается из Москвы», затем призвал соотечественников не идти на поводу у «демонов прошлого» и не допустить реванша пророссийских сил. Он отметил, что сейчас не время разочаровываться или сдаваться, ведь в предыдущие годы важные преобразования в стране также приходилось внедрять в крайне неблагоприятных обстоятельствах. Он добавил, что это так же, как и достигать успеха на фронте:

«Под обстрелами из Москвы мы меняли Украину. Это как раненый боец сам себе перевязывает рану и даже идет в атаку. Это так и было, когда главнокомандующий приказал перейти в контрнаступление, и это было самое большое контрнаступление в современной истории Украины»,

«Забудьте о рейтингах. Мы с вами на войне»,

«Что же касается возможного реванша ориентированных на Россию партий и движений, то такая угроза действительно существует, однако страна меняется, и на пути врага стоит новое поколение патриотов»,

«Нация меняется. Мы не вернемся в рабское ярмо, как бы этого не хотелось демонам прошлого ... В нашем государстве достаточно сильных и мужественных граждан»,

– отметил спикер ВР.– подчеркнул Парубий, пояснив при этом, что сейчас главным являются не показатели социологических опросов, а реальные достижения.– заявил Парубий.– пафосно подытожил Парубий.

Телеканал ZIK меняет владельца

Депутат Верховной Рады Украины Тарас Козак стал владельцем телеканала ZIK. Теперь ему принадлежит три канала: «112 Украина», NewsOne и Zik. Козак – человек Виктора Медведчука, и новый медиахолдинг по сути будет полностью подконтролен ему. «Получив ZIK, я смогу построить крупнейшую сеть информационных вещателей, которая с точки зрения ресурсов делает их менее затратными и в тот же момент создает их большую капитализацию как актива. И этот актив называется информационный медиахолдинг «НОВОСТИ»», – говорится в заявлении Козака на сайте «112 Украина». Ранее телеканал принадлежал семье львовского бизнесмена Петра Дыминского.

Новость вызвала панику у «демона Майдана» депутата Мустафы Найема. Впавший в ужас пуштун, птенец гнезда Соросова, заявил: «Это очень тревожная новость. Потому что на самом деле сложно сказать, что страшнее – российский танк на линии разграничения или медиа-холдинг информационного вещания с почти стопроцентным покрытием, принадлежащий почти родственнику Владимира Путина почти в центре Украины», – написал Найем в своем телеграм-канале. «Российское финансирование и поддержка, – продолжил депутат, – независимо от того, кому она оказывается – экипажу БУКа, сбивающему гражданскую авиацию, взводу спецназа или информационному телеканалу, имеет одно происхождение, реализует одну стратегию и подчиняется одной цели: уничтожить Украину как государство». По мнению Найема, президент Зеленский должен расследовать это дело: доказать фиктивную структуру собственности и прекратить финансирование, идущее из «страны-агрессора».

Перепугались и сами сотрудники телеканала ZIK. Ключевые персоны вчера вечером покинули его. О своем увольнении сообщили Кипиани, Недзельський, Мовчан, Рахманин, а также главред сайта и гендиректор медиахолдинга ZIK. «По дороге на презентацию книги «Дело Василия Стуса» узнал новость, что адвокат Стуса Медведчук купил телеканал, на котором более шести лет выходила программа «Историческая правда-ZIK». Мы сделали около 500 выпусков. Как автор и ведущий программы сообщаю, что передача закрывается. Медведчук – это враг моей страны, убийца и в прошлом, и будущего», – написал в Facebook Вахтанг Кипиани.

«Официально – телеканал ZIK теперь принадлежит Медведчуку. А я – завтра выдаю в эфир последний выпуск еженедельника «Детали» и иду искать работу»,

– сообщил в том же Facebook Роман Недзельський. Тарас Козак баллотируется в новый состав Верховной Рады Украины в первой десятке «Оппозиционной платформы «За жизнь»».

ZIK. Объединяем страну

Патриотически настроенная часть Украины вместе с проукраинскими политиками встревожены, что в руках «пророссийской марионетки» находится уже несколько общеукраинских телеканалов, что не менее опасно, нежели «оккупация украинских территорий». Об этом на заседании согласительного совета парламента 18 июня заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий, комментируя покупку телеканала ZIK нардепом-«оппозиционером» Тарасом Козаком. «На этой неделе мы с грустью узнали, что кум Путина стал совладельцем еще одного всеукраинского телеканала. В руках пророссийской марионетки прямо или опосредованно находится уже несколько общеукраинских телеканалов. И это вызывает большую тревогу, наверное, у всех украинцев… Потому что в гибридной войне информационная война – это одно из ключевых направлений атак на Украину», – подчеркнул Парубий. Он выразил поддержку тем журналистам телеканала ZIK, которые уволились. «Я убежден, что по этому поводу и государственные органы власти должны сделать определенные выводы, поскольку захват и оккупация украинского информационного пространства являются не менее опасными, чем оккупация украинских областей и украинского Крыма», – отметил Парубий. Глава фракции «Народный фронт» Максим Бурбак призвал президента Украины Владимира Зеленского созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны для рассмотрения вопроса угроз информационной безопасности. После того как Тарас Козак стал новым владельцем телеканала ZIK, его гендиректором стала продюсер, руководитель «Интер медиа продакшн» Наталья Витрук. Об этом сообщает пресс-служба канала. Кроме того, телеканал начинает свое переформатирование. Новым его слоганом станет фраза: «ZIK. Объединяем страну».

«Возглавить ZIK для меня – новый профессиональный вызов. Я рада присоединиться к команде специалистов канала и начать строить медиаплощадку будущего. Многое сделано, но многое также еще впереди. Это будет социально ответственный телеканал, поскольку нашим слоганом становится «ZIK. Объединяем страну»,

– сказала Наталья Витрук. Известная телеведущая и генеральный продюсер телеканала ZIK Наталья Влащенко приняла решение не уходить с канала. Об этом Наталья Влащенко сама написала в своем Facebook. «Итак, я остаюсь работать на телеканале ZIK в прежнем качестве, чему очень рада: здесь прошли почти три года самого интересного для меня творческого периода. В медийном пространстве вовсю подогревались разговоры о том, что это канал Захарченко, «сепарский» и т.д. Некоторые политики в специфической форме отказывались приходить в эфир... В такой ситуации нам оставалось одно: создавать продукт, который полюбит страна. Так родилась программа Хард, которую полюбили все: вскоре и политики начали ходить в эфиры. Так я получила главный урок работы в медиа: делай максимально честно и интересно свою работу – и это будет лучший маркетинг. Сегодня мы опять начинаем новый этап с Алексеем Семеновым. Надеюсь, в этот раз получится еще круче», – написала Наталья Влащенко. Журналист Вахтанг Кипиани высказал сожаление, что в Украине «медведчукам» не подбрасывают наркотики. Об этом он написал в своем Facebook. «Проблема не только в том, что медведчуки покупают телеканалы, а в том, что у них есть на это деньги», – пишет Кипиани. Журналист негодует, что в Украине сотни тысяч людей в погонах, а «патрона или пакетик с белым синтетическим веществом подбросить некому»: «Проблема не тільки в тому, що медведчуки купують телеканали, а в тому, що в них є на це гроші. І жоден з десятка антикорупційних, правоохоронних і силових органів не має претензій до громадянина, який під час війни літає на зустрічі до президента держави-убивці, який разом з дружиною має нафтові родовища у РФ і який має привілейовані позиції у газовому бізнесі в Україні. Сотні тисяч людей у погонах, а патрона чи пакетик з білою синтетичною речовиною підкинути нема кому. І, якщо без жартів, нема кому дослідити як фінансуються його телебудки. І дати їм по голові. Не СБУ у нас, а товариство шанувальників Махатми Ганді».

Мнение экспертов

Валерий Песецкий написал в своем Facebook:

«Медведчук скупает телеканалы. Отличная новость для жителей юга и востока Украины. Со времен президентства господина Кравчука националисты в обмен на лояльность к бывшим коммунистам, ринувшимся обменивать свои партбилеты и убеждения на приватизацию народной собственности, получили монополию на гуманитарную сферу. Безальтернативная промывка мозгов населения в духе русофобии привела страну к двум майданам и гражданской войне. Теперь, надеюсь, появляется возможность отыграть ситуацию с общественным мнением страны. Если Виктор Медведчук прикупит еще пяток-другой каналов, то глядишь, и страна получит шанс на восстановление из руины последних пяти лет. За счет осознания простого факта: без экономического сотрудничества с северной соседкой нам экономически не выжить в статусе государства. И это понимание должно стать доминирующим в общественном сознании. Без серьезного медийного пула подобную задачу не решить. Так что – даешь еще «Прямой», «Пятый» и «1+1» в «карман» Бойко-Медведчука. Шоб навсегда перестали «гадить» в мозги пересичных».

Действительно, телеканал – мощное оружие в информационной войне, которая продолжается в умах украинцев вот уже 5 лет. Именно через массированную манипуляцию общественным мнением, организацией постановочных антироссийских истерических припадков различных проплаченных медиашутов на пропагандистских каналах и других СМИ, клика Порошенко могла оставаться у власти так долго, забив баки миллионам украинцев.