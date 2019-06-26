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  • Дата: Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30

Молодежь, культура искусство и кино! ВИДЕО

Категория: Новости / Культура и искусство


Молодежь, культура искусство и кино! ВИДЕО

В программе канала «РАДА» проблемы развития и проведения молодежных фестивалей кино обсуждали Наталия Днипренко автор и основатель фестиваля пластического искусства «Без лишних слов» и программный директор фестиваля студенческого кино «Первый шаг» Виктор Броницкий. Фестиваль был создан, как площадка для демонстрации и обсуждения студенческих киноработ украинских киношкол.

Фестиваль является пространством для налаживания профессиональных контактов между создателями фильмов и людьми, занимающимися коммерческим продвижением кинопродукта.

Фестиваль укрепляет международные связи и способствует обмену идеями и творческим опытом между студентами кинематографических школ.

Основной упор делается на работы в развлекательных зрительских жанрах (комедии, фантастика, хоррор), а также на фильмы социально-философской тематики - для привлечения их в дальнейшем к коммерческим проектам.

Фестиваль пропагандирует новаторство и профессиональную выучку киношкол.

Основная идея фестиваля такова - студентов необходимо поддерживать, потому что завтра они будут формировать киноиндустрию нашей страны, представляя наш кинематограф на мировой арене.

Фестиваль студенческого кино «Первый шаг» проводиться только в Одессе - неофициальной столице отечественного кинематографа.



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