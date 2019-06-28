АНОНС Слова № 25 1354 ВИДЕО

В ночь на 25 июня Парламентская ассамблея совета Европы (ПАСЕ) проголосовала за резолюцию, согласно которой Россия может вернуться в Ассамблею без ограничения права голоса. Решение, принятое в Страсбурге, принципиально меняет санкционный механизм. В регламент добавлена норма, которая отменяет право ПАСЕ накладывать ключевые санкции на любую национальную делегацию, включая Россию. Канцлер Германии Меркель и президент Франции Макрон также выступали за возвращение делегации РФ в Парламентскую ассамблею. А что же Украина? В ответ на возвращение России в ПАСЕ Украина грозит выходом из Ассамблеи, заявляя, что ПАСЕ «совершила самоубийство» и отказываясь находится в одном зале заседаний с «агрессором», на «агрессию» которого Европа просто закрыла глаза.

Сегодня, в анонсе 24 номера газеты «Слово» мы как обычно расскажем вам о том, что нового и интересно произошло в стране и в мире на текущей неделе и что нашло отражение на страницах нашей газеты.

Антон Кравчик. «Призрак зрады бродит по Европе!»

Так что же на самом деле произошло в Парламентской Ассамблее совета Европы? Почему вдруг европейцы решили пригласить России назад, хотя Россия не вернула Крым, не прекратила войну на Донбассе? Ничего не изменилось, а Россия вернулась! Что произошло? Почему Европа сделала такой недружественный шаг по отношению к Украине? И какова в этом роль президента Зеленского?

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Зеленский виноват в провале потому, что вольно или невольно, по наследству от Порошенко, стал олицетворением двух главных тенденций в развитии Украины. Провалы во внешней политике свидетельствуют о неполадках внутри Украины, которая за последние годы окончательно дискредитировала все общеевропейские, общечеловеческие и даже, если хотите, общецивилизационные ценности и понятия. А именно - демократию (установлена скрытая полудиктатура патриотов и русофобов), права и свободы человека (в тюрьмах безосновательно сидят тысячи инакомыслящих), рынок (страна погрязла в коррупции и практически убила свободную конкуренцию и предпринимательство). И внешний мир хоть и делает вид, что поддерживает Украину, но суть киевского режима понимает отлично.

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Подробнее о том, почему европа больше не хочет подыгрывать Украине в ущерб своим интересам – читайте в материале Антиона Кравчика

Игорь Назаренко. «Старые технологии новых выборов».

Несмотря на то что проходные места в партийных списках распределены, а фавориты н округах известны, многие украинские политики, общественные деятели и просто сомнительные личности не теряют надежды стать обладателями депутатского мандата через выборы в мажоритарных округах.

Так, юристы партии «Слуга народа» обратились в МВД по поводу регистрации одномандатников-клонов, которые пытаются обманным путем связать себя с президентом Зеленским и его командой. Вам не кажется, что это уже просто балаган какой-то?

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Если в 2014 году на волне постмайданного угара в Верховную Раду просочились толпы каких-то «комбатов», «активистов-грантоедов» и просто аферистов, которые весело и с огоньком все это время разрушили страну, при этом не забыв обогатиться, то теперь обозначился новый тренд — в парламент ломятся комики, музыканты непонятные эксперты. В общем, на смену клоунам-непрофессионалам приходят клоуны-профессионалы, что не может не радовать!

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Подробнее об особенностях нынешних выборов и о клоунах-профессионалах читайте в колонке редактора.

Антон Кравчик. «Пробковые шлемы украинской Самостийности».

Американский генерал в отставке Дэвид Петреус и директор Евразийского центра Atlantic council Джон Хербст, приезжали на Донбасс. Визит американцев «вдруг» совпал с активизацией по всей линии фронта. Зачем к нам вновь заявились американские эмиссары? И можно ли при таком постоянном их контроле и присутствии вообще говорить о независимости Украины?

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Насколько самостоятельной и независимой стала Украина после того, как вырвалась из неволи и слилась в экстазе с Западом – большой вопрос. Экстаз, правда, получился, односторонним, но правящий класс Украины не жалуется: ему нравится быть сутенером собственного народа. Ведь обслуживать европейцев и американцев, как высшую расу господ, приходится не им. Совсем другая ситуация сложилась в той же Венесуэле, где американцам, ни с первой, ни со второй попытки не удалось осуществить свой план по смене власти.

Подробнее о том, почему у нас, в отличие от Венесуэлы, так легко все получается – читайте в статье Антона Кравчика.

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Никита Додон. «Соцопросы в прицеле манипуляторов».

Разнообразные «социологические» исследования стали очень популярны: люди хотят знать мнения других людей, какие-то тенденции в обществе. Но не прочь использовать труды социологов и интриганы, особенно – на выборах.

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Общеизвестно: без питания не работают даже новейшие электроприборы. Ученые тоже останавливают даже очень нужные исследования, если нет средств для работ. Вот и украинских социологов глупо обвинять, что они не могут проводить нормальные честные исследования, не имея на то финансирования. Так уж повелось, что заказывать работы социологов стали либо крупные политические группы – перед выборами, либо - по отдельным «потребительским» темам — коммерческие организации. Но преследуют они при том лишь свои частные цели.