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Сегодня, 14:56

Первый всеукраинский фестиваль студенческого кино стартовал успешно

Категория: Новости / Культура и искусство


Первый всеукраинский фестиваль студенческого кино стартовал успешно

29 июня в Одессе прошел кинофестиваль студенческих короткометражных фильмов «Первый шаг».

Первый всеукраинский фестиваль студенческого кино стартовал успешно

 

Созданный по инициативе вице-президента Исследовательского института развития демократии Наталии Бондарчук, которая стала президентом ноового украинского кинофестиваля, фестиваль смог собрать 37 киноработ украинских студентов из разных городов и стать масштабным событием, которое привлекло внимание любителей кино и профессионалов.

Первый всеукраинский фестиваль студенческого кино стартовал успешно

 

Показ киноработ проходил в фестивальном дворце лагеря «Молодая гвардия». А также в Летнем театре Городского сада (30 июня, 5, 6 июля).

Молодые режиссеры соревновались в номинациях «Лучшая режиссерская работа», «Лучший сценарий», «Лучшая операторская работа» и «Гран-при».

Победителем стала Мирослава Дерепа со своим фильмом «Встреча».

Первый всеукраинский фестиваль студенческого кино стартовал успешно

 

Атмосфера фестиваля была задана настроением гостей и авторов работ, а также прекрасным видом на летнее морское побережье. Концертные номера программы также дополнили ощущение праздника в этот июньский день. После вручения наград и поздравления жюри, участникам фестиваля и гостям предложили огромный праздничный торт с названием «Перший крок», который стал прекрасным дополнение вечера.

Первый всеукраинский фестиваль студенческого кино стартовал успешно

 

Жюри, гости фестиваля, и его организаторы высказали свои настойчивые пожелания сделать событие международным и проводить его ежегодно.

Партнеры проекта «Оdessa film office», также высказали пожелание оказывать фестивалю всестороннюю поддержку и содействие.

Первый всеукраинский фестиваль студенческого кино стартовал успешно

 

Галерея

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Первый всеукраинский фестиваль студенческого кино стартовал успешно
Первый всеукраинский фестиваль студенческого кино стартовал успешно
Первый всеукраинский фестиваль студенческого кино стартовал успешно
Первый всеукраинский фестиваль студенческого кино стартовал успешно
Первый всеукраинский фестиваль студенческого кино стартовал успешно
Первый всеукраинский фестиваль студенческого кино стартовал успешно
Первый всеукраинский фестиваль студенческого кино стартовал успешно
Первый всеукраинский фестиваль студенческого кино стартовал успешно
Первый всеукраинский фестиваль студенческого кино стартовал успешно
Первый всеукраинский фестиваль студенческого кино стартовал успешно
Первый всеукраинский фестиваль студенческого кино стартовал успешно
Первый всеукраинский фестиваль студенческого кино стартовал успешно
Первый всеукраинский фестиваль студенческого кино стартовал успешно
Первый всеукраинский фестиваль студенческого кино стартовал успешно
Первый всеукраинский фестиваль студенческого кино стартовал успешно
Первый всеукраинский фестиваль студенческого кино стартовал успешно
Первый всеукраинский фестиваль студенческого кино стартовал успешно
Первый всеукраинский фестиваль студенческого кино стартовал успешно
Первый всеукраинский фестиваль студенческого кино стартовал успешно
Первый всеукраинский фестиваль студенческого кино стартовал успешно
Первый всеукраинский фестиваль студенческого кино стартовал успешно
Первый всеукраинский фестиваль студенческого кино стартовал успешно
Первый всеукраинский фестиваль студенческого кино стартовал успешно
Первый всеукраинский фестиваль студенческого кино стартовал успешно
Первый всеукраинский фестиваль студенческого кино стартовал успешно
Первый всеукраинский фестиваль студенческого кино стартовал успешно
Первый всеукраинский фестиваль студенческого кино стартовал успешно
Первый всеукраинский фестиваль студенческого кино стартовал успешно
Первый всеукраинский фестиваль студенческого кино стартовал успешно
Первый всеукраинский фестиваль студенческого кино стартовал успешно
Первый всеукраинский фестиваль студенческого кино стартовал успешно
Первый всеукраинский фестиваль студенческого кино стартовал успешно
Первый всеукраинский фестиваль студенческого кино стартовал успешно
Первый всеукраинский фестиваль студенческого кино стартовал успешно
Первый всеукраинский фестиваль студенческого кино стартовал успешно
Первый всеукраинский фестиваль студенческого кино стартовал успешно
Первый всеукраинский фестиваль студенческого кино стартовал успешно
Первый всеукраинский фестиваль студенческого кино стартовал успешно
Первый всеукраинский фестиваль студенческого кино стартовал успешно
Первый всеукраинский фестиваль студенческого кино стартовал успешно
Первый всеукраинский фестиваль студенческого кино стартовал успешно
Первый всеукраинский фестиваль студенческого кино стартовал успешно
Первый всеукраинский фестиваль студенческого кино стартовал успешно
Первый всеукраинский фестиваль студенческого кино стартовал успешно
Первый всеукраинский фестиваль студенческого кино стартовал успешно
Первый всеукраинский фестиваль студенческого кино стартовал успешно
Первый всеукраинский фестиваль студенческого кино стартовал успешно
Первый всеукраинский фестиваль студенческого кино стартовал успешно
Первый всеукраинский фестиваль студенческого кино стартовал успешно
Первый всеукраинский фестиваль студенческого кино стартовал успешно
Первый всеукраинский фестиваль студенческого кино стартовал успешно
Первый всеукраинский фестиваль студенческого кино стартовал успешно
Первый всеукраинский фестиваль студенческого кино стартовал успешно
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