Первый всеукраинский фестиваль студенческого кино стартовал успешно

29 июня в Одессе прошел кинофестиваль студенческих короткометражных фильмов «Первый шаг».

Созданный по инициативе вице-президента Исследовательского института развития демократии Наталии Бондарчук, которая стала президентом ноового украинского кинофестиваля, фестиваль смог собрать 37 киноработ украинских студентов из разных городов и стать масштабным событием, которое привлекло внимание любителей кино и профессионалов.

Показ киноработ проходил в фестивальном дворце лагеря «Молодая гвардия». А также в Летнем театре Городского сада (30 июня, 5, 6 июля).

Молодые режиссеры соревновались в номинациях «Лучшая режиссерская работа», «Лучший сценарий», «Лучшая операторская работа» и «Гран-при».

Победителем стала Мирослава Дерепа со своим фильмом «Встреча».

Атмосфера фестиваля была задана настроением гостей и авторов работ, а также прекрасным видом на летнее морское побережье. Концертные номера программы также дополнили ощущение праздника в этот июньский день. После вручения наград и поздравления жюри, участникам фестиваля и гостям предложили огромный праздничный торт с названием «Перший крок», который стал прекрасным дополнение вечера.

Жюри, гости фестиваля, и его организаторы высказали свои настойчивые пожелания сделать событие международным и проводить его ежегодно.

Партнеры проекта «Оdessa film office», также высказали пожелание оказывать фестивалю всестороннюю поддержку и содействие.