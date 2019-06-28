Ушла из жизни народная артистка Украины, Почётный гражданин Одессы Евгения Дембская

Менее двух лет не дожила до своего столетнего юбилея ведущая солистка Одесского академического театра музыкальной комедии им. М. Водяного, народная артистка Украины, Почётный гражданин Одессы Евгения Михайловна Дембская. Всю свою долгую жизнь она посвятила театру и кино: провела 72 театральных сезона, сыграв около 200 ролей в классическом и современном репертуаре.

Даже будучи уже в очень солидном возрасте, она продолжала выступать и, когда во время празднования Дня города театр представлял обновлённую «Белую акацию», она вышла на сцену и спела вместе со всей труппой, вызвав слёзы радости на глазах у зрителей. Любимица всей Одессы, человек невероятного обаяния и харизмы, Евгения Михайловна всегда принимала активное участие в жизни нашего города. Для меня было огромной честью во время благотворительного концерта стоять на одной сцене с этой величайшей актрисой и вместе с ней в Дни рождения города возлагать цветы к памятникам основателям Одессы.

От нас ушла легенда театра и кино, гордость Одессы, на спектаклях и фильмах которой выросло несколько поколений одесситов. Самые искренние соболезнования родным, близким и всем, кто сейчас скорбит об уходе талантливейшей актрисы, без преувеличения ставшей одним из символов нашего города. Пусть память о великой Евгении Дембской всегда живёт в ее бессмертных фильмах и в сердцах всех ценителей ее творчества. Светлая память! — написал на своей официальной странице в Facebook народный депутат Украины Сергей Кивалов.