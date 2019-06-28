Ушла из жизни народная артистка Украины, Почётный гражданин Одессы Евгения Дембская

Даже будучи уже в очень солидном возрасте, она продолжала выступать и, когда во время празднования Дня города театр представлял обновлённую «Белую акацию», она вышла на сцену и спела вместе со всей труппой, вызвав слёзы радости на глазах у зрителей. Любимица всей Одессы, человек невероятного обаяния и харизмы, Евгения Михайловна всегда принимала активное участие в жизни нашего города. Для меня было огромной честью во время благотворительного концерта стоять на одной сцене с этой величайшей актрисой и вместе с ней в Дни рождения города возлагать цветы к памятникам основателям Одессы.
От нас ушла легенда театра и кино, гордость Одессы, на спектаклях и фильмах которой выросло несколько поколений одесситов. Самые искренние соболезнования родным, близким и всем, кто сейчас скорбит об уходе талантливейшей актрисы, без преувеличения ставшей одним из символов нашего города. Пусть память о великой Евгении Дембской всегда живёт в ее бессмертных фильмах и в сердцах всех ценителей ее творчества. Светлая память!