Призрак ползучей ЗРАДЫ бродит по Европе!

В ночь на 25 июня Парламентская ассамблея совета Европы (ПАСЕ) проголосовала за резолюцию, согласно которой Россия может вернуться в Ассамблею без ограничения права голоса. Решение, принятое в Страсбурге, принципиально меняет санкционный механизм. В регламент добавлена норма, которая отменяет право ПАСЕ накладывать ключевые санкции на любую национальную делегацию, включая российскую. Ассамблея больше не сможет ограничивать право голоса, право выступления, право участия и голосования депутатов в комитетах ассамблеи – невзирая на то, какие нарушения допустило государство и его депутаты.

Премьер-министр Великобритании Мэй во время выступления в Палате общин заявила, что поддерживает снятие санкций с России в Парламентской ассамблее Совета Европы. Ранее канцлер Германии Меркель и президент Франции Макрон также выступали за возвращение делегации РФ в Парламентскую ассамблею. В ответ на возвращение России в ПАСЕ Украина грозит выходом своей делегации из Ассамблеи, заявляя, что ПАСЕ «совершила самоубийство» и отказываясь находится в одном зале заседаний с «агрессором», на «агрессию» которого Европа просто закрыла глаза. Об этом заявила и.о. главы комитета Верховной Рады по вопросам евроинтеграции, представитель Украины в ПАСЕ Мария Ионова, облачившаяся для заседаний в зале ПАСЕ в футболку с оскорблениями российского президента.

«Делегация соберется и будет решать. В принципе, мы не видим себя в одном зале с россиянами. Мы просто прекратим участие Украины в летней сессии. И вообще я не знаю, можно ли будет туда возвращаться, если честно», – отметила она. По словам Ионовой, украинская делегация таким образом выразит свой протест. «Мы будем протестовать. И когда они останутся в зале, мы покинем его. Пусть они голосуют за Генерального секретаря ПАСЕ без Украины»,

«Члены парламентской ассамблеи совершают самоубийство, это начало разрушения самой организации»,

«118 за, 62 против. ПАСЕ в состоянии зомби в час ночи открыла дверь агрессору. Завтра битва будет продолжаться. За санкции, которые остались среди возможных. Позор»,

– отметила она. Также депутат добавила, что 6 из 11 российских депутатов находятся под санкциями, ведь они «голосовали за ввод войск в Украину».– заявила также Ионова. Она добавила, что ранее в таких ситуациях пятый президент Порошенко всегда «включался и просто звонил кому надо, держал связь и с Меркель, и с другими». В то же время, по словам депутата, в Администрации президента Зеленского дважды проигнорировали просьбы украинской делегации встретиться, чтобы рассказать «обо всех угрозах, поскольку понимали позицию французов». Ранее глава делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев не исключал того, что украинская делегация покинет ПАСЕ в случае возвращения делегации РФ. Комментируя положительное голосование ПАСЕ за возвращение России, Арьев заявил, что Ассамблея в состоянии зомби открыла дверь «агрессору».– написал Арьев в соцсети.

Украинский парламентарий, член делегации Борислав Береза обнаружил в ПАСЕ «врата ада». Об этом он написал в Facebook: «Врата ада приоткрылись и рашистские демоны рванули в ПАСЕ. Уже сегодня россияне подадут свои полномочия на утверждение Ассамблеей. Мы их оспорим. Но, зная настрой Комитета министров Совета Европы и руководства ПАСЕ, можно предположить, что россияне отобьются», – написал Береза. Напомним, ранее коллега Березы по представительству в ПАСЕ, вице-спикер Рады Ирина Геращенко обнаружила в ПАСЕ «настоящий страсбургский сговор». Украинская делегация пригрозила выходом из организации из-за возвращения России. Принятая Парламентской Ассамблеей Совета Европы резолюция по РФ «недопустима уступка» России, которая грубо нарушает нормы и принципы международного права, в том числе Устава Совета Европы. Об этом заявил МИД Украины, сообщает пресс-служба ведомства. «Существенное ослабление санкционного механизма ПАСЕ, предусмотрено принятой резолюцией, произошло на фоне отсутствия каких-то конструктивных шагов со стороны РФ, кричащего невыполнения этой страной взятых на себя обязательств, а также резолюций ПАСЕ, одобренных в ответ на российскую агрессию», – говорится в заявлении. «Лишив себя возможности использовать более действенные санкции, Ассамблея значительно ослабила свою роль в современной европейской политике, а затем и способность эффективно защищать верховенство права, права человека и демократию во всех государствах-членах Совета Европы, в том числе в Российской Федерации. Досадно констатировать сегодня, когда Совет Европы отмечает свою 70-ю годовщину, что Парламентская Ассамблея потеряла свой авторитет, и Организация больше не может играть роль, которой ее наделили отцы-основатели», – добавили в МИД.

Провал

Зеленский виноват в провале потому, что вольно или невольно, по наследству от Порошенко, стал олицетворением двух главных тенденций в развитии Украины. Провалы во внешней политике свидетельствуют о неполадках внутри Украины, которая за последние годы окончательно дискредитировала все общеевропейские, общечеловеческие и даже, если хотите, общецивилизационные ценности и понятия. А именно – демократию (установлена скрытая полудиктатура патриотов и русофобов, а результаты выборов продаются и покупаются), права и свободы человека (в тюрьмах безосновательно сидят тысячи инакомыслящих и позволивших себе критиковать режим), рынок (страна погрязла в коррупции и практически убила свободную конкуренцию и предпринимательство). И внешний мир хоть и делает вид, что поддерживает Украину (а куда деваться, когда США диктуют, да и сами в 2014 году приложили руку к победе Евромайдана» и революции гидности», предав и обманув законную власть). Но суть киевского режима понимает отлично. И не желает с ним иметь ничего общего, дистанцируется от него и его желаний и даже просьб. Никто в Европе больше не желает бросать деньги в «демократическую прорву» в Украине. А украинские «демократы» нервничают – они уже привыкли воровать и разворовывать. Следствие несостоятельной внутренней политики – это закономерные и практически тотальные провалы во внешней политике по трем главным направлениям. США пока не определились, что им делать с Украиной в глобальном плане. Нет, «поюзать» покорную и вечно побирающуюся новую свою колонию в своих же антироссийских и антиевропейских целях США еще могут и даже готовы. Но вот кормить «демократию на Днепре» в Вашингтоне явно не собираются. Максимум – могут дать немного оружия и еще раз натравить на Россию. Президент Путин уже, кажется, устал повторять Зеленскому, что тот должен хоть что-то продемонстрировать во внешней политике в направлении улучшения двухсторонних отношений, чтобы с ним в Москве поговорили. Не как с комиком и лучшим среди президентов рассказчиком анекдотов (что тоже не факт), а как с президентом суверенной страны А в Европе – явная усталость от Украины и ее хотелок по заданию США. Европа в лице ЕС уже поддержала все международные санкции против России, которые от нее требовал Вашингтон. Но поводом для которых стала именно постмайданная Украина (Крым, сбитый самолет МН17, война в Донбассе). Но это убытки не так России (по словам Путина, от санкций она потеряла 50 «ярдов зелени») или США (17 млрд. долл.), как ЕС (240$ млрд.). А это серьезный удар американцев по своим евроконкурентам, с чем они уже не хотят соглашаться. А тут еще «придурки» в зеленых перчатках и с туалетной бумагой «ПТН ПНХ» бегают по ПАСЕ и предлагают подтереться. Это раздражает, когда по их вине приходится миллиарды евро спускать в унитаз. Особенно нервируются в Германии – локомотиве экономки ЕС. Возвращая «нужную» Россию и третируя «надоевшую» Украину, Европа в лице ПАСЕ убивает сразу двух зайцев. Страсбург как бы подтверждает преданность рожденному в европейских умах лозунгу о «Европе от Лиссабона до Владивостока». И Россия – как самая большая часть Европы – типа не может быть вне европейских же процессов. Возврат России в ПАСЕ в полном составе поддержали делегации из Азербайджана, Франции, Испании, Италии, Норвегии, Австрии, Словакии, Португалии, Сербии и Турции. Частично «за» – Швейцария, Германия, Молдова, Чехия, Армения и Нидерланды. А против – делегации Украины и Грузии в полном составе и большинство делегатов от Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Швеции и Великобритании. Раскол Европы давно наметился. Но, увы, только политический, который легко купируется… деньгами. Потому что, с другой стороны, не только ПАСЕ возвращает себе российские деньги, чтобы на них же продолжать воздействовать на Россию же. Не зря же какая-то депутатша ПАСЕ от Франции говорила, что взносы России (более 60 млн. евро) пойдут, в частности, на работу комиссии по правам человека, которая и будет бороться за эти самые права в России. Россия как бы платит за то, за что ее могут «наказывать» в той же ПАСЕ. Возврат в ПАСЕ вполне может стать прелюдией к полному снятию санкций с России и открытие для европейских экономик российских рынков. И если это случится, то это будет, конечно, номер. Украинские патриоты-русофобы начнут массово демонстрировать припадочные истерии. Во всех этих делах прослеживается некий финансовый мазохизм в исполнении России. Но в Москве прекрасно понимают, что за имидж, дары приносящий, иногда приходится платить. Причем гораздо больше, чем «жалкие» 60 млн. евро. Это – как дробина слону для российского госбюджета. А любой российский олигарх, простите, «эффективный менеджер» может не взять такую сумму на сдачу от сигарет пьяненьким где-то в Куршавеле или на какой-нибудь уже немодной у них Ибице. Особенно если кое-кто в Росси попросит «менеджера» раскошелиться в Страсбурге во славу «матушки». И в пику «нэньке». Вот такие международные дела наблюдаются. Россия типа выигрывает. А что Украина? Она готовится к выборам, а президент Зеленский пока только посылает слабые сигналы, что будут думать на эти темы.