Пробковые шлемы украинской Самостийности

Американский генерал в отставке Дэвид Петреус и директор Евразийского центра Atlantic council Джон Хербст приезжали на Донбасс. Их комментарии опубликовал штаб Объединенных сил, – сообщило 17 июня украинское интернет-издание segodnya.ua. Визит американцев «вдруг» совпал с активизацией по всей линии фронта. 13 июня в Киеве Дэвид Петреус провел встречу с новым секретарем СНБОУ Александром Данилюком, а после – с бывшим президентом Порошенко. Зачем к нам заявились американские эмиссары?

Украина – колония?

Насколько самостоятельной и независимой стала Украина после того, как вырвалась из неволи и слилась в экстазе с Западом? Экстаз, правда, получился, односторонним, но правящий класс Украины не жалуется: ему нравится быть сутенером собственного народа. Ведь обслуживать европейцев и американцев, как высшую расу господ, приходится не им.

Пример несгибаемой Венесуэлы

Рассмотрим недавний политический кризис в Венесуэле. Из-за огромных запасов нефти не иссякает желание Америки ее «раскулачить» из-под власти местных социалистов, которые позволили себе «смертный» грех: национализацию нефтяных компания. Американцы организовали путч. Но тогда попытка свержения коммунистического режима Уго Чавеса, которого поддержал народ и армия, провалилась. Тогда освободить венесуэльскую нефть от диктатуры не получилось. Тайная операция ЦРУ привела к тому, что Чавес скоропостижно скончался. Власть в стране перешла в руки приемника погибшего президента. И тогда в Венесуэле вновь вспыхнули массовые беспорядки, типичная цветная революция, во время которой 23 января 2019 председателя Национальной ассамблеи или спикер парламента Хуан Гуайдо присягнул толпе и объявил себя президентом. Вашингтон и еще 50 стран мгновенно, за несколько часов, признали самопровозглашенного президента. Но за 2 неделе до попытки госпереворота в западные СМИ просочилась информация о тайных переговорах администрации Трампа с венесуэльской оппозицией. «Нью-Йорк таймс» не скрывала того, что на тайных переговорах присутствовали военные, которые задавали тон. Был составлен план госпереворота. Но американцев смущало, что на роль Порошенко у них не было яркой и одиозной личности. Выбор пал на председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы, другой кандидатуры под рукой не оказалось: зато он прошел нужную для того, чтобы стать главой марионеточного проамериканского режима подготовку в американском масонском университете им. Джорджа Вашингтона. Законный президент вместе с народной армией Венесуэлы это назначение не приняли. Вашингтон хотел по-быстрому провести победоносную интервенцию, чтобы поддержать штыками своего ставленника. Но появление в Каракасе военных транспортных самолетов с российской, китайской и иранской пехотой остудило пыл пентагонских ястребов. Они не привыкли, чтобы им противоречили: более 50 лет они безнаказанно свергали и назначали по всему миру президентами кого хотели. Уже долгие годы именно в Венесуэле американцам не удовалось посадить в президентском кресле свою шестерку. Столько нефти под боком, а хрен отхватишь. Око видит, да зуб неймет.

Украина – не Венесуэла

У нас американцы уже не раз успешно сажали в президентское кресло своих ставленников, причем под радостные крики украграждан, несмотря на то, что в стране становилось все хуже и хуже. Народ продолжает аплодировать и радоваться своему колониальному статусу. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд в перехваченном Викиликс телефонном разговоре с послом США на Украине Джеффри Пайеттом в 2014г. спокойно обсуждала, кого американцы назначат премьер-министром Украины. Она заявила, что Кличко – отстой, поэтому премьером будет Яценюк. Так и да, назначили Сеню. Позже они назначили Петю. Или еще кто-то думает, что однотурового Пороха выбрал народ? Реально его народ послал в даль на 3 веселых буквы через 5 лет после его назначения. И Сеню – тоже, но чуть раньше. Сейчас Яценюк даже не дергается – и на президентские выборы не пошел, и на парламентские – не собирается. Заработав, нацарював себе на посту премьера, он обеспечил себе безбедную старость, а для американцев Сеня – уже отработанный материал, хотя может и не совсем так, ведь память у народа короткая...

Вашингтон уже давно установил в Украине свое колониальное правление, а то, что большинство украинских аборигенов этому радуется, с энтузиазмом поддерживая на выборах любую американскую шестерку. Как еще недавно лихо рулил Самостийной и Незалэжной старик Байден, вице-президент США при Бараке Обаме. Он восседал в кресле президента на заседании правительства Украины, не оставляя никаких сомнений, кто в доме хозяин. Как говорится, не рабы – они и в Африке не рабы. Чего после всего этого сокрушаться, что Украина превратилась после 5 лет правления поставленной американцами постмайданной хунты в беднейшую страну Европы, ведь все ее главные начальники живут за океаном. И сегодня этого позора никто не стесняется – это теперь введено в ранг национальной идеи.

Увольнение генпрокурора Шохина

Байден за 6 дней уволил генпрокурора Шохина, мол, плохо кум Порошенко с коррупцией боролся. Настолько плохо, что сам вице-президент США обеспокоился этим и прискакал из Вашингтона. Не смог спокойно спать, зная, что украинская коррупция разъедает генпрокуратуру. Простаки поверили этому, как всегда. А на самом деле, все гораздо банальнее. Попытка американцев сместить Шохина вынудила того защищаться. Он припугнул заокеанских начальников экстрадицией из Англии известного коррупционера Николая Злочевского, который при Януковиче, будучи министром экологии, объявлял конкурсы на газовые месторождения, и сам же в этих конкурсах побеждал, покупая их за бесценок. Стремясь избежать экспроприации непосильно нажитого со стороны новой майданной власти, Злочевский взял сынка Байдена Хантера в наблюдательный совет своей газовой миллиардной корпорации, в который вошли кроме него несколько известных европейских политиков. Именно так он постарался прикрыть ограбление Украины. «Сукин сын» Шохин намекнул американцам, что если они его только подумают тронуть, то он спалит всех уважаемых господ из европейской политической топэлиты, кто оказался в доле со Злоческим. «Сын Байдена греб миллионы лопатой на Украине», – сказал личный адвокат президента Трампа Руди Джулиани в интервью телеканалу Fox News. Байден-старший метнулся в колонию закрыть проблемку со своим отпрыском. Шохина уволил, но миллиард, обещанный за это Порошенко, так и не довез. Хозяин-барин. Не холопское дело обсуждать барина. Сможет ли Байден после такого скандала баллотироваться в президенты США в 2020?

Новый американский куратор

Украина с уходом Байдена не осиротела. Она не для того провозглашала свою незалэжность, чтобы так быстро избавится от цепких американских когтей. В июне Украину посетил 4-х звездный американский генерал, который командовал многонациональными силами коалиции в Ираке, экс-глава ЦРУ, Дэвид Петреус. Он оценил обстановку на месте, встретился с нужными аборигенами и раздал им ценные указания, чтобы потом подумать на досуге, что делать с этой заморской территорией и ее обитателями. Его прозвали «Персик». Его визиту украинские СМИ внимания почти не уделили, т.к. официальных должностей у него на данный момент нет. А для украинцев человек без должности – пустое место. Это кстати об ордынской византийщине, которая нам якобы не свойственна! А зря. Его визит гораздо важнее, чем все то, что последнее время происходит на Украине.

Дело в том, что в США, в отличие от Украины, влияние человека не всегда напрямую связано с занимаемой им государственной должностью. Особенно, если этот человек представляет так называемое «глубинное государство». Это понятие стало особенно часто использоваться после прихода к власти Трампа. Им его сторонники стали обозначать те могущественные силы, которые представляют собой неофициальную власть, находящихся за рамками демократических институтов. Это скрытая система американской власти, состоящая из очень состоятельных и влиятельных людей, которых американский народ не выбирал, но которые фактически управляют США и всем миром, подчиняя своей воле, в том числе и американских президентов. Именно с глубинным государством Трамп столкнулся на президентских выборах, пытаясь отвоевать свой президентский суверенитет. Верхушкой глубинного государства являются неоконы (неоконсерваторы), представители которых находятся во всех госструктурах, армии, спецслужбах, СМИ и обеих политических партиях. Эта могущественная политическая группировка объединена четкой идеологической доктриной, замешанной на троцкизме, протестантском фундаментализме и радикальном сионизме. Крестным отцом неоконов был Лео Штраус, который эмигрировал из Третьего Рейха и преподавал в чикагском университете. В США они определяют внешнеполитический курс страны. Петреус является членом глубинного государства, и сфера его курирования входит Украина. Не имея должности, он обладает очень большим влиянием. Его рассматривали в качестве возможного кандидата в президенты от республиканцев до того, как Обама назначил его главой ЦРУ. Затем он мог стать кандидатом в вице-президенты. После избрания Трампа, тот рассматривал Петреуса в качестве кандидата на пост главы Пентагона, позже – госсекретаря и советника по нац.безопасности. Неоконы проталкивали назначение Петреуса на пост госсекретаря. Тогда им этого не удалось. И они ввели его в основной пул аналитиков и координаторов американской политики и поставили его в украинское направление. Это произошло сразу после увольнения Виктории Нуланд и назначения Курта Волкера спецпредставителем госдепа по Украине.

Визит Петреуса в Украину

Напомним, что Петреус посетил Украину с группой неоконов, представляющих их главный мозговой центр «Атлантический совет» во главе с его директором по оперативному управлению Джоном Хербстом, бывшим послом США на Украине. Этот Совет финансируется компаниями военно-атлантического комплекса и вместе с «Институтом исследования войны» традиционно выпускает аналитические доклады, последовательно формирующие антироссийскую политику США. Не занимая никаких официальных постов, всего за несколько дней с ним встретились основные лица украинского истеблишмента и генералитета. 11 июня Петреус имел встречу с Аваковым. Ранее они уже встречались в США, когда Аваков летал туда перед выборами президента Украины. Именно Петреус поручил Авакову быть смотрящим США на выборах президента, дабы не допустить эксцессов. Тот с поручением справился и тем самым заслужил американское доверие. Именно поэтому он останется на своем посту независимо от будущих изменений в украинском правительстве. Ему удалось главное – стать нужным американцам. Именно Авакову глубинное правительство поручило озвучить так называемую стратегию деоккупации Донбасса. Это американская альтернатива Минским соглашениям, которые Украина благополучно похоронила. По сути – это пустышка, туда ей и дорога… В тот же день Петреус встретился с Порошенко, о чем последний с гордостью написал в своем Facebook. На следующий день генерал посетил Ю.Тимошенко. 12 июня он зашел к Кучме, которого тот хорошо знает через его зятя В.Пинчука, с которым Петреус имеет тесный контакт. Пинчук – единственный, кто на хорошем счету у неоконов за его щедрость в финансировании избирательного штаба Хиллари и за последовательной антироссийскую позицию. На следующий день Петреус посетил секретаря РНБО Александра Данилюка, гражданина Великобритании, самоотверженно работающего на Украине на благо США. Далее очередь настала для встречи с американским назначенцем, членом наблюдательного совета Укроборонпрома А.Абрамявичусом. И в конце Петреус посетил зону боевых действий на Донбассе и нанес визит главе ООС генерал-лейтенанту А.Фирскому, который показал 4-х звездочному генералу некий ветхий мотлох, доказывающий вторжение агрессора и заодно доложил о военно-политической ситуации в регионе. ЕДИНСТВЕННЫЙ, С КЕМ НЕ ВСТРЕТИЛСЯ СМОТРЯЩИЙ НЕОКОНОВ, БЫЛ ПРЕЗИДЕНТ ЗЕЛЕНСКИЙ – как вы думаете почему? Да просто не захотел терять драгоценное время.

Украина как большая геополитическая дубина

Американцев в меньшей степени волнует весь тот политический цирк, репризы которого идут непрерывной чередой вот уже 5 лет. Это обусловлено тем, что все протекающие на Украине политические процессы не выходят за четко установленные Вашингтоном рамки прозападного вектора и оголтелой русофобии. Украинские аборигены могут даже практиковать каннибализм, главное, чтобы внешнеполитический курс страны был предельно антироссийским. Еще американцев волнует контроль над оставшимися на Украине экономическими активами. С точки зрения США неправильно, что грабежом Украины занимается только местная украинская элита. Они убеждены, что львиная доля должна принадлежать им как метрополии, а местные олигархические аборигены должны питаться крошками с американского стола. Для этого и назначили Президентом Зеленского. Это две главные стратегические задачи, которые Вашингтон решает на Украине, а, значит, именно на это направлены все усилия отставного генерала Петреуса. В марте 2019 г. в газете «The Woshington Post» вышла статья Д.Петреуса под ярким заголовком «Коррупция Путина и других диктаторов – это их оружие и слабость». Петреус считает себя джентльменом и ему следует верить на слово. Самого честного и бравого вояку Петреуса выперли из ЦРУ за … супружескую измену и связанную с нею утечку секретной информации. И неясно как такой славный борец с коррупцией не побрезговал встречаться с Порошенко и жать ему руку (которую должны были давно отсечь), зная о коррупционных скандалах, связанных с бывшим украинским президентом, и серия уголовных дел, которые над ним нависли в Украине. Путин, по мнению Петреуса, хочет воссоздать Советский Союз. Это и есть кошмарный сон неоконов. Отсюда непрекращающаяся истерика американской элиты и параноидальные действия США на мировой арене. Украина по мнению Петреуса становится стабильной демократической страной, интегрирующейся с Европой. В связи с этим, НАТО следует укреплять украинские силы сдерживанию, препятствующие кремлевскому авантюризму. Первый шаг на этом пути поставка на Украину более эффективного оборонительного оружия. Но, тем не менее, Петреус уверен, что никакое оружие не поможет Украине победить в войне с Россией. Такую цель даже никто не ставит. Его главная цель – нанести максимальный урон России руками украинцев. Даже если это окончательно добьет Украину. Но на Украину американцам плевать – это просто ресурс в геополитической борьбе, фигуры на шахматной доске, которыми можно пожертвовать без зазрения совести. Американцы всегда стараются хорошо заработать, организовывая бойни в других странах. Петреус – давний лоббист производителей оружия, финансирующих неоконов. Ратуя за поставки вооружения на Украину, он не только стимулирует украинскую власть на продолжение войны с Россией за американские интересы, но и заботится о заработке американских военно-промышленных корпораций, в наблюдательные советы многих из которых он входит. Именно эти корпорации последнее время Россия активно теснит с мирового рынка вооружения. И теперь не сложно догадаться, какой набор ценных указаний привез «Персик» своим украинским клевретам.