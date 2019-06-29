В Одессе простились с легендой кино и театра

Из жизни ушла народная артистка Украины Евгения Дембская. В ноябре любимой актрисе многих поколений одесситов должно было исполниться 99 лет.
Евгения Михайловна до последнего выступала на сцене. Свое 95-летие она праздновала на благотворительном спектакле «Бал в честь короля», посвященном Михаилу Водяному. Тогда народную артистку поздравил с юбилеем народный депутат Украины Сергей Кивалов, который сегодня пришел проводить ее в последний путь.
Всю свою жизнь она посвятила искусству, и основную ее часть - Одесскому театру музыкальной комедии имени М.Водяного. Артистка сыграла около 200 ролей в классическом и современном репертуарах.
Она родилась и выросла в Киеве, там закончила музыкальное училище. В военное время была солисткой Киевского театра малых форм, выступала вместе с Михаилом Водяным как солистка Львовской филармонии. В 1946 году закончила Львовскую консерваторию, в том же году стала одним из основателей Львовского театра музыкальной комедии. Вместе с Михаилом Водяным в 1953 году переехала в Одессу и все последующие годы была ведущей солисткой Одесского театра музкомедии. Коллеги ее всегда называли ласково – Женечка.
Здесь же, в фойе театра, ставшего ее вторым домом, прошло прощание с Евгенией Михайловной.
Одним из тех, кому посчастливилось напоследок видеть лучистые глаза «Женечки», была Елена Редько, директор театра.
В 2017 году Евгения Дембская установила сразу два рекорда Украины: семьдесят с половиной лет проработала в одном театре и стала старейшей актрисой Украины.
Многие сыгранные ею роли остались непревзойденными: это Лариса из «Белой акации». Это любимая ею роль в «Сильве», которую Евгения Михайловна очень любила и считала лучшим своим спектаклем. Это и нецентральные роли, такие как миссис Хиггинс в «Моей прекрасной леди» - она всегда умела стать «стержнем» постановки.
Евгения Дембская создала галерею ярких образов: в «Королеве чардаша», «Фиалке Монмартра», «Роз-Мари», «Веселой вдове», «Летучей мыши» и многих других опереттах. Самая популярная роль артистки – Лариса в фильме «Белая акация».
После съемок фильма Женечка посадила вблизи театра деревцо - белую акацию, которая теперь станет для нас памятью о самой актрисе.