Руслан Сауляк подробно рассказал о порядке выезда детей заграницу

Лето – время школьных каникул у детей и отпусков у их родителей, а поэтому с новой силой встаёт вопрос выезда детей заграницу. Прекрасно, когда родители в хороших отношениях между собой и даже несмотря на развод поддерживают общение и вместе заботятся об общем ребёнке – тогда они без проблем могут согласовать этот вопрос. Но если же родители между собой не ладят, необходимость вывезти ребёнка заграницу может обернуться настоящей проблемой и в буквальном смысле слова поставить в тупик. А что, если это не просто туристическая поездка, а, например, срочная поездка на лечение, как тогда быть? Благо, законодатель максимально учёл интересы детей и прописал действенные механизмы их защиты от нерадивых родителей. Какие именно – нам рассказал начальник Главного территориального управления юстиции в Одесской области Руслан Сауляк.

Добрый день, Руслан Владимирович, тема взаимоотношений родителей, которые находятся в разводе или проживают отдельно относительно общих детей всегда была очень щекотливой, особенно это касается вопросов выезда детей заграницу. Как показывает практика, если родители не ладят между собой – в ход идут все средства, чтобы насолить другой стороне, но самое печальное, что больше всего от этого страдают именно дети, которые оказываются заложниками родительских распрей. Уже год, как в нашей стране действует закон с красноречивым названием «Чужих детей не бывает». Скажите, каким образом изменился порядок выезда детей заграницу согласно новому закону и есть ли уже какой-то позитивный эффект от этих изменений?

- Благодаря закону «Чужих детей не бывает», который был принят в прошлом году, у нас во многом был решён вопрос по тем детям, родители которых должны платить алименты, но не платят. До принятия данного закона вывезти ребёнка заграницу можно было только с разрешения второго родителя. Но так какчаще всего родители, которые не платят алименты, шантажировали вторую сторону, которая проживает с ребёнком – требовали в замен на разрешение вывезти ребёнка заграницу списание долга по алиментам, более того, даже были случаи, когда второй родитель требовал деньги у родителя, который проживает с ребёнком, который его содержит, для того, чтобы его же ребёнка повезти, например, на учёбу, на лечение, на соревнования. И вот закон «Чужих детей не бывает» во многом решил этот вопрос. Больше того, сейчас не просто можно выехать заграницу с ребёнком без разрешения второго родителя, у которого есть задолженность. Если мать или отец проживает с ребёнком, а второй родитель платит алименты, тот из родителей, кто проживает с ребёнком может выехать заграницу на период до одного месяца в течении года без разрешения второго родителя. При этом тотродитель, который имеет намерение вывезти ребёнка заграницу, обязан его уведомить второго родителя о том, что они выезжают, а также, в какую именно страну и на какой период.

Каковы юридические последствия превышения родителем срока пребывания ребёнка за границей?

- В случае, если мать или отец, который выехал/выехала с ребёнком на срок до одного месяца возвращается, превысив данный срок – это влечёт за собой привлечение к административной ответственности – штраф от 1700 до 3400 гривен. Кроме того, такой родитель лишается права в течении года вывозить ребёнка заграницу таким способом – без разрешения второго родителя. Выезд будет возможен только при нотариально заверенном разрешении второго родителя, что он даёт своё согласие на выезд ребёнка.

Расскажите более подробно, какой конкретно механизм выезда ребёнка заграницу если нет задолженности по алиментам,и если такая задолженность имеется.

- Есть две ситуации, о которых мы сегодня поговорим.Первая - когда нет задолженности по уплате алиментов. В такой ситуации, как правило, родители общаются и, соответственно, знают местонахождение второго родителя и созваниваются, могут написать рекомендованное письмо и т.д. А если это злостный неплательщик, а согласно закону «Чужих детей не бывает» злостным неплательщиком считаетсятот родитель, который задолжает алименты на протяжении более 4-х месяцев – это для здоровых детей, а для детей, которые являются инвалидами или имеют тяжёлые заболевания, перечень которых определён законом, для них такой срок установлен в 3 месяца. В этом случае тот родитель, который проживает с ребёнком и содержит его – он может выезжать заграницу нетолько на период до одного месяца, а на тот период, который необходим и он вправе не уведомлять второго родителя – злостного неплательщика алиментов. Единственное, что необходимо, если у второго родителя есть задолженность: тот родитель, который хочет вывезти ребёнка заграницу, приходит в органы исполнительной службы и ему выдаётся справка о наличии задолженности. Это необходимый документ, который нужно будет показать при пересечении границы.

Что при этом важно знать: такой выезд мамы или папы – родителя, который проживает с ребёнком, возможен только в том случае, если родитель, который проживает с ребёнком сам тоже добросовестно исполняет свои родительские обязанности – даёт видеться с ребёнком второму родителю, даёт ему возможность участвовать в жизни ребёнка - то есть это принципиальный момент, что обязательно защищается и вторая сторона. А в том случае, если родитель, который проживает с ребёнком, не даёт второму родителю видеться с ребёнком, это есть нарушение, которое влечёт то, что такой родитель не сможет выезжать за границу с ребёнком.

А какие конкретно документы необходимо предъявить родителю ребёнка на границе?

- Если нет задолженности – родитель, который хочет вывезти ребёнка заграницу - уведомляет второго родителя, куда именно он хочет вывезти ребёнка, в какую страну, указывает, на какой период. После этого он берёт решение суда, в котором указано, с кем проживает ребёнок либо берёт решение органов опеки, документы ребёнка, свои документы и предъявляет пакет вышеназванных документов на границе. В том же случае, если вторая сторона не платит алименты, родитель обращается в исполнительную службу и получает справку о задолженности – то есть это 4 месяца для здорового ребёнка и 3 месяца для ребёнка-инвалида либо ребёнка с тяжёлым заболеванием, берёт этот документ, своидокументы, документы ребёнка и предъявляет их на границе – этого достаточно для того, чтобы выпустили. И вот в данном случае, если второй родитель является злостным неплательщиком –уже нет срока ограничения пребывания первого родителя с ребёнком заграницей. Все злостные неплательщики алиментов внесены в базу должников и на границе это возможно проверить.

А что делать, если родитель, проживающий с ребёнком, не даёт разрешение на вывоз заграницу второму родителю, несмотря на то, что тот добросовестно платит алименты?

- Я уже говорил, повторюсь ещё раз, что тот родитель, который не проживает с ребёнком, также имеет права на ребёнка и тоже имеет право выезжать с ним заграницу. По закону он должен обратиться к родителю, проживающему с ребёнком с рекомендованным письмом, в котором должен указать, когда, на какой период и куда именно он хочет выехать с ребёнком заграницу и отправить по адресу родителя, который проживает с ребёнком. Родитель, проживающий с ребёнком в течении 10 дней обязан дать ответ - нотариально заверенное разрешение на выезд ребёнка заграницу со вторым родителем. В случае, если этого не происходит – ответ/разрешение от родителя, проживающего с ребёнком в течении 10 дней не поступает, то родитель, желающий выехать с ребёнком заграницу и добросовестно уплачивающий алименты, обращается в суд и суд рассматривает это дело в упрощённой форме, даёт разрешение– таким образом второй родитель получает возможность взять своего ребёнка, у родителя, с которым он проживает и выехать заграницу.

Попрошу резюмировать Вас всё вышесказанное и, если есть какие-то особые случаи в практике реализации данного права, также попрошу обратить на них внимание.

- Бывают случаи, когда у одного из родителей уже есть другая семья и там тоже есть дети. А поэтому перед выездом с ребёнком за границу, необходимо обязательно проверять себя по базе должников, потому, что, если родитель не платит алименты своему ребенку от предыдущего брака, он не сможет выехать заграницу и со своими детьми в теперешней семье. Поэтому чтобы не было никаких таких проблем – единственный правильный выход - вовремя платить алименты всем своим детям – это самый простой способ избежать каких-либо проблем с выездом ребёнка заграницу.