Кто за штурвалом твоим, Украина?

Президент Украины В.Зеленский возмутился тем, что МИД без его ведома ответил на ноту России, отправленную Киеву 25 июня, относительно выполнения решения Международного трибунала по морскому праву об освобождении 24 захваченных в плен украинских моряков и кораблей.

«Я как Президент Украины узнаю информацию о наших международных шагах из интернета. Я говорю о полученной от РФ ноте о возвращении наших моряков и об ответной ноте, которую отправил МИД»,

«Я не понимаю, кому, не посоветовавшись со мной, министр делает утверждения от имени государства, когда это компетенция президента. Я несу личную ответственность за внешнюю политику Украины»,

– заявил Зеленский 27 июня, на брифинге. Ещё более его разозлил министр иностранных дел П.Климкин, который «не считает нужным» обсуждать такие вопросы с президентом.– подчеркнул Зеленский, добавив, что действия МИДа могут поставить под угрозу возвращение моряков. Зеленский призвал МИД публично объяснить свои действия. По его словам, сложившаяся ситуация – это результат бездеятельности парламента по кадровым вопросам, в том числе по увольнению Климкина, который сам публично подтвердил желание уйти в отставку.

Климкин, не трожь штурвал!

Украина превратилась в неуправляемый автомобиль, которым может рулить кто угодно. Периодически возникают драки за руль. Юный лидер нации был в ярости: «Негодяй Климкин!». Подставил Зеленского, он оказался в неудобном положении. Сам начал рулить Украиной. Министр внешних сношений за спиной у гаранта отразил гибридную агрессию России. А Зеленский обо всем узнал совершенно случайно, прочитав инфу на каком-то левом сайте, и пришел в ужас. Оказывается, министр сношений сорвал возвращение пленных украинских моряков, посланных Порошенко на ритуальное заклание в Керченский пролив. Был скрытый от глаз Зеленского обмен нотами МИДов России и Украины. В российской ноте украинской стороне предлагается предоставить письменные гарантии продолжения уголовного преследования моряков в соответствии с российским законодательством. Москва предлагала Киеву вариант возвращения военнопленных, при котором стороны теоретически могут сохранить лицо. У Зеленского был шанс неплохо пропиариться перед парламентскими выборами: типа кинуть «агрессора». Главное, что моряки будут на родине. Но внезапно Климкин проявил удивительную самостоятельность и тонкое понимание текущего момента в толстых геополитических обстоятельствах. При Порошенко он без получения четких директив даже в толчок не ходил. И вдруг Климкин проявил поразительную решительность: хамским образом «заворачивает» ноту российского МИДа: «предложение неприемлемо и обостряет спор между Украиной и Россией». Зеленский, узнав про пикировку Киева и Москвы, реально завелся. На брифинге его трясло от эмоций. Разве что папуасом министра иностранных дел не назвал. Его же хотели уволить? Уже два представления в Раду направили. Первое депутаты завалили, а второе даже еще не рассматривали. Хотя в комплекте была предложена кандидатура нового главы МИДа (Пристайко). Де-юре Климкин «ходячий труп», а де-факто выставил Зеленского идиотом. После публичной порки на брифинге наш министр оказался не лыком шит и в подвернутых по самый пояс штанах открыто послал президента, дескать, не учи меня жить, я действовал строго в рамках полномочий. Климкина Рада имени Парубия никогда не отправит его в отставку, чтобы Зеленский ни в коем случае не почувствовал себя полноценным президентом. Непоследовательность и нерешительность Зеленского и его «Зе-команды», выливающиеся в практическую бездеятельность по защите международных позиций Украины, уже дают свои результаты. По данным последних соцопросов, партия Зеленского «Слуга народа» уже начала терять свой высоченный рейтинг. А именно этого, собственно, порохоботам и прочим конкурентам «СН» и нужно было добиться в разгар досрочной парламентской избирательной кампании. Так что Климкин будет по-прежнему гадить «Зе-команде» из МИДа, Парубий – из Рады, а все остальные и Порошенко особенно – каждый со своего места. Вот откуда такая самостоятельность солнечного мальчика Климкина.

Рулевой Медведчук

Пока Климкин абсолютно самостоятельно отражал «гибридную агрессию Кремля», ярко выступил Виктор Медведчук. Вдруг на экранах новостийных телеканалов, которые уже почти все контролируются Медведчуком, появился он сам, глава политсовета «Оппозиционной платформы», вместе с лидерами «непризнанных ДНР и ЛНР» Д.Пушилиным и Л.Пасечником. В результате прямых переговоров Медведчука принято решение о передаче Киеву 4-х украинских пленных. Как жест доброй воли, чтобы стимулировать Украину к обмену в формате «всех на всех». Президент Украины не при делах, вся Трехсторонняя контактная группа во главе с Леонидом Кучмой – побоку. Только Медведчук и «террористы»: прямое общение. Под офисом Зеленского «Нацдружины» установили фотографию Виктора Медведчука во весь рост и забрасывали ее яйцами. Они «вымагалы» немедленного ареста предателя. Президент после Климкина еще не отошел, а тут опять почитал сайты и узнал о «жесте доброй воли». По ходу, его вообще никто даже за директора автобазы не считает. Процессы на таком важном «игровом поле», как российское, вообще идут без его участия. Да еще Климкин и какой-то Арьев (глава украинской делегации в ПАСЕ) его всяко-разно обкладывают. Последний вообще заявил, что Зеленский проиграл Москве ПАСЕ. Мы типа там прыгали, орали, а виноват во всем президент.

Опыт Медведчука можно расширить и углубить

Зеленский и его команда могут просто взять и начать делать то, что получилось у Медведчука – со своей стороны освобождать украинских военнопленных и заложников. Все говорят: мол, Медведчук просто политически и популистски пиарится перед выборами, набирает очки для своей «ОПЗЖ». Согласен: в этом его деянии есть и политика. И пиар. Но на чем?! На простом милосердии и свободе для украинских граждан. Не на гнилом и неосуществимом, хоть и понятном обещании снизить тарифы и перевезти всех в Европу круассаны жрать, а на том, что четыре человека, чьи-то сыновья, мужья и братья, любимые, друзья и близкие, получат свободу и вернутся домой. Что может быть милосерднее и прекраснее, нежели свобода и «это счастье – путь домой»?! С точки зрения всех освобожденных, пусть «ОПЗЖ» хоть все 200% на выборах наберет. Лишь бы родные вернулись домой целыми и невредимыми, а не в виде грузов «200». Милосердие, конкретная любовь к людям, как известно, выше даже справедливости, если хотите, высшая справедливость бытия, ибо сохраняет жизнь и дает счастье. Легче – болтать и ничего не делать. А Медведчук взял и оставил президента за бортом переговорного процесса и «пошил в дурни». Но на то она и оппозиция из «ОПЗЖ», чтобы власть не дремала. А как может власть «уделать» оппозицию»? Сделать что-то лучше, чем предлагает эта самая оппозиция. Медведчук и «ОПЗЖ» освободили 4-х человек. А Зеленский может договориться о свободе для 100 человек. И Медведчук «умоется», а Зеленский и его «СН» еще больше попрут в рейтингах. Что, слабо?! Получается, что слабо, ибо мозгов и решительности не хватает. Зеленский уже обиделся на Медведчука и наехал на него за «самоуправство», выходящее за рамки государственной позиции в «минском» и «нормандском» форматах: дескать, это государство должно заниматься военнопленными и их обменом. Но если страна Зеленского, как и до него страна Порошенко, мышей не ловит, а люди томятся в неволе, то должен же по идее хоть кто-то начинать бороться за свободу сограждан! Кстати, не один Зеленский или порохоботы-патриоты Порошенко-Климкина-Парубия с прочими неонацистами и «ястребами войны» в Донбассе зашкварились на критике шагов Медведчука по освобождению пленных. Одно как бы «новое личико» в политике, лидер партии «Сила и честь» Игорь Смешко тоже не по-детски лопухнулся на этой теме, когда заявил, что Медведчука, мол, никто не просил никого освобождать. Как это не просил «освобождать»?! Там же в плену у одних граждан Украины находятся другие граждане Украины, и разделяет их страшная гражданская война, которую давно надо прекращать любой ценой и любыми усилиями, а не говорить о «блестящих перемогах». Таких «перемог» в гражданских войнах, как свидетельствует мировая история, вообще никогда не бывает. Фантомные боли и шрамы от таких противостояний болят столетиями и не зарубцовываются до конца. Зеленскому кто-то должен это подсказать. Но кто, если у него под рукой только Климкин в подвернутых до головы штанишках не по росту? Предложение «уделать Медведчука на теме военнопленных» и повысить таким образом свой рейтинг в парламентской кампании касается не только Зеленского. Как было бы здорово, если бы каждая партия, идущая на выборы, своими силам и за счет своих связей освободила по четыре военнопленных. Так же можно всех вытянуть! И дорогу к миру в Донбассе серьезно разблокировать. Не дожидаясь «встреч в верхах» или какой-то иной кулуарной «возни». Но, увы, ситуация лишь подтверждает, что украинская элита не витает в облаках милосердия и гуманизма, а ползает в болоте банальной, но прагматичной целесообразности и подковерных договоренностей. И что Зеленский – это, увы, плоть от плоти ее, а не какое-то «новое лицо». Но беда-то остается в другом – люди как сидели, так и будут сидеть в неволе. Потому что гражданская война-то продолжается. А украинские горе-политики думают о рейтингах, а не о людях.