Выбираем по-умному: задаем вопросы «новым лицам»

Главным достоинством многих кандидатов и партий на этих парламентских выборах представляется то, что они – «новички» и обещают применить «новое мышление» в видении и способах решения общественных проблем. Хотя «новизм» тут – относителен и увы, никак не гарантирует, что житие народа по-новому станет лучше прежнего. «Свежих» примеров таким разочарованиям – избыток. И пора уж нам вместо «хождений по граблям» выбирать – по-умному: вспомнив детство, станьте активными почемучками. Не очаровываясь фразами и позерством, «раздевайте» соискателей депутатских мандатов конкретными вопросами о их мотивах, определении приоритетов в депутатской работе. Тогда, может, не ошибемся.

Ошибаться по-новому – достоинство «новых людей»?

Изучая слова, повадки и немногие афишируемые «свершения» массы кандидатов, хвалящихся своей новизной, легко заметим – кучу плагиата, слепленного на новый лад. Рядятся в «новых людей» добавками в свой лексикон дюжины иноязычных терминов и избегая остросоциальных «вечных» тем, давно

дебатируемых предшественниками. Нужна ли обществу такая «новизна», будет ли толк от такой смены образов? Надеяться – нет оснований.

Правда, порой новички удивляют – не по-детски. Например, один из кандидатов от «За життя» В. Рабиновича» В. Саутенков сдал в ЦИК текст своей «предвыборной программы», написанный от имени другого зажиттяя В.Осипова.

Случайность? Или это показатель «серьезности» намерений таких новых политиков? Наглядный «месседж» избирателям, что претендующий получить от них мандат «законотворца» (или всё таки кнопкодава) не способен даже грамотно заполнить бланк документа, который большинство кандидатов этой «платформы» оформляли по спущенному из штаба шаблону. Зато тот шаблон приукрашен велеречивым заклинанием:

«Ця програма є Чесним суспільним договором між мною та виборцями».

При этом заманчивый термин «суспільний договор» штабисты зажиттяев не придумали, а тоже слямзили из риторики предшественников. И это закономерно: многие наши предки, включая – «древних», были отнюдь не глупее нынешних «мудрецов» и все важные вопросы и ответы общественного бытия давно «изобрели», многократно обсудили и не единожды апробировали на практике. Современным умникам надо прежде чем что-то городить, хотя бы в общих чертах изучить историю деяний предыдущих и нынешних «старичков».

Дурацкие внушения, будто «неопытные – лучше», «молодым – видней» и т. п. украинцам подбрасывают извне – отнюдь не доброжелатели. А в традициях нашего народа (как и всех иных, уцелевших в «естественном» отборе) было уважать и перенимать опыт успешных «стариков». Наши своих не зря прежде поучали: «За одного битого пару небитых дают». «Старый друг лучше новых двух»…

А премудрость отношения к опыту предшественников удачно отразил не заморский «софизм», а изречение идеалиста-соотечественника:

«Вот если бы молодость – знала, а старость – могла».

Такое возможно, когда умная часть молодых чтит заветы и выполняет указания более опытных в том или ином деле знатоков. Но для этого надо – ценить знания и руководствоваться здравым смыслом, а не модными «поветриями», кои ныне «продвинутые» именуют не иначе, как «Trend», даже, если на поверку те – (пустой) «трёп».Тем не менее, сейчас многим внушили, будто из нынешнего незавидного положения Украину могут вывести лишь новые «новые лица» в политике. Будто прежние – все одинаковы, а все «новые» – отличаются от прежних не антуражем, а «иным качеством». Эту сомнительную гипотезу кое-кто почитает, как фетиш и такой «социальный запрос» ушлые политики прежних и «новых» типажей стараются в меру возможностей удовлетворить показами доступных «обновлений». Получается порой – и комично, и гадковато.

Мимикрия – счастье для «бывших»

Как по «закону подлости» лучше прочих чуют конъюнктуру «смены вех» и оказываются вовремя в нужном месте – жуликоватые, беспринципные, злодействующие… Они успевают менять ((«обновлять») риторику, «символы веры», «прикид», круг знакомств и… противников в то время, как принципиальные «стоят на своем», тщась искать и пояснять вечные истины, что кажется «скучным» нетерпеливым ждунам желанных чудЕС.

Не удивительно, что сразу после проигрыша 21 апреля на президентских выборах Петра Порошенко его «правящая» партия – будто испарилась. Часть былых «единомышленников» переметнулись в другие проекты, из которых их особо гостеприимно (как в Парагвае и Канаде приютили гитлеровцев после 1945 года) укрыли в «платформе» В. Рабиновича «За життя». Ближайшие к экс-президенту сплотились под новым «брендом»: переиначили «БПП» в – «€C», сменив репертуар воинственного угара на веселящие «сладкие» речи о «всём хорошем» (так им запоздало подсказали «нейро-лингвисты», козыряя словцом «НЛП»). А попавшие в «отбросы» этой политсилы норовят удержаться за лакомые местах – кто как может.

Так, известный «фан» БПП А. Гончаренко рискнул дурачить избирателей провинции, баллотируясь одномандатником в 137-м избирательном округе. Там заранее готовил «схрон», пристроив важным чином подходящего карьериста и немного «прикормив» тамошние ОТГ дождиком субвенций (за счет прочих жителей области). А теперь, ублажая «туземцев» Котовска (переименованного «новаторами»), Балты, Кодымы, Окон, Саврани, этот бывалый партийный перебежчик щеголяет на своей ФБ-странице сэлфи не из сожженного Дома профсоюзов, а из столицы ЕС. Именно там экс-санитар счел нужным «воевать» (орально) в ипостаси не «карателя Донбасса», а «мучителя Европы». О том спорном «подвиге» спешно сам и возвещал:

«Продолжаем мучить участников Страсбургского сговора»

Не смущает этого скандалиста, что «мучительством» в ЕС может навредить украинским заробитчанам и опровергает былые его «еврофильские» речи (остающиеся в арсенале экс-соратников из БПП, обновившей «фэйс» на «€C»… Что ж, на выборах – как на войне. А «прорыв» в одномандатники требует заботиться о собственной маске, а не чьих-то партийных сказках. Иначе сразу уличат, что под ликом обновленца подкрадывается – плохиш из «бывших».

Трудновато затесаться в «новые колоды», если прежде сильно засвечен. Но некоторым удаются и такие финты. Например, нынешний премьер-министр В. Гройсман тоже подался в «новые силы», возглавив список партии из нынешних министров (Л. Гриневич, Е. Нищук, А. Саенко) и чинов меньшего калибра. А назвали эту колонну искателей депутатской неприкосновенности – будто по-приколу: «политическая партия «Украинская стратегия Гройсмана». Т. е. этим хотят внушить, что бывший три года послушным как теннисный мячик команде П. Порошенко (не говоря уж о «партерах» с Запада) Гройсман-младший – таки стратег? Мнение – оригинальное, но никак не доказуемое. А, если это докажут, то впору всех соучастников этой «стратегии» сурово наказать за тарифный и прочий ценоцид, помимо дерибана Госбюджета, ставшего особо скандальным в декабре прошлого года. В выборе себе предвыборного образа клан Гройсманов явно промахнулся: сейчас в моде – иное.

Зелёные – в фаворе, на подходе – сине-белые

Когда публике хочется «новых политиков», чтобы сойти за таких, первым делом ушлые предлагают «название-подсказку» с ключевым словом «нов…». Подобные партии регистрируются (но без особого толку) в Украине с 1999 года. Сперва – «Нова Сила» (Ю. Збитнева), в 2001 г. – это «Новая политика» (В. Семиноженко, баллотирующегося ныне в Харькове), в 2005 г. – «Новая демократия» (С. Круподера), в 2008 г. – «Партия нового поколения Украины» (А. Акулова), в 2012 г. – «Новые лица» (В. Карплюка).

На нынешних выборах этот трюк пытался провернуть всемирно-известный оберегаемый соросовцами фрик М. Саакашвили: он обещал привести в парламент группу под логотипом «Рух Новых Сил Михайла Саакашвили». Но что-то у Николозовича опять пошло не так: ЦИК эту партию зарегистрировал, но ни одного кандидата от неё не выдвинули. Возможно, этим однопартийцам экс-президента Грузии помешали при оформлении документов новые правила украинской грамматики, может вождь отвлекся на новые проекты и не донёс требуемые документы, может испортил партийцев банальный вопрос: кто должен оплачивать многотысячный регистрационный «залог» и прочие крупные расходы…

Так или иначе эти «новички» проиграли прочим уже на старте выборов. Подтвердили: не всё то «стоит свеч», что блистает «яркими» словесами. Не помог двигу их «Руха» даже шутовской «соцопрос» (что важно на выборах), который М. Саакашвили провел на Хрещатике с участием смышленого официанта из Кодымского района. Не «завело» это публику так, как шутки 95-го квартала или «дебаты» на Олимпийском, хотя монологи записали – веселящие. Например:

«Люди спрашивают: «Где наш Миша? Где?!». Вспоминают, как Вы не побоялись, не постыдились приехать в село и сидели и ели нашу еду»…

Невдомек чужестранным, что «хождениями в народ» (и даже совместным поеданием нажитого селянами) такие господа уже не удивляют и мало кого радуют. Народ подустал от шоу, желает – прозаического «наведения порядка» по-старому: чтоб восстановили рабочие места, «отмотали» назад убийственные (особенно в аптеках) цены, исправили работу лечебниц, школ… И когда «новые лица» этого даже не предлагают – незачем их слушать.

На слово «нов…» украинские избиратели не кидаются, как рыбки на макуху. Зато в моду вошло новое словцо «ЗЕ», как производное от названия фамилии ныне популярного президента В. Зеленского. Его команда весной смогла увлечь надеждой на лучшее и предложила новый пока политпроект «Слуга народа». И первыми на это «клюнули»… разного рода авантюристы, возжелавшие войти во власть с помощью такого «лифта». Ничего плохого в этом нет, когда в намерения претендентов не входит ухудшать бытие сограждан, а ограждают доступ в «лифт» опытные оценщики намерений и способностей «пассажиров».

Увы, пока и эта кадровая новация «ЗЕ» вызывает сомнения: среди кандидатов «порулить страной» – много не имеющих практического опыта и даже, такие, кто прежде уже «отличился» со знаком «–». Заслон небезопасным «представителям» этой новой партии теперь могут и должны поставить сами избиратели (потенциальные жертвы негодного правления новичков). Прежде всего стоит изучать биографии и послужные списки «славных дел» этих и прочих кандидатов, а потом – не лишне хотя бы разок увидеть и послушать их в «дебатах» или иных тестах. Тогда мода на «зеленое» уступит место трезвому выбору наилучших вариантов из предложенных, невзирая на логотипы и прочие третичные признаки политиков.

Тем временем, бывалые комбинаторы просчитали, что после цикла мутаций симпатий выбор избирателей всё более обращается к временам недавнего прошлого под знамением «бело-голубых». Не зря именно в эти цвета «упаковал» переиначенный, но давно созданный проект «Партия Центр» ушлый сбытчик В. Рабинович. В эти же цвета обрядили «стратегов» Гройсмана. И даже именитый выгодополучатель двух «майданов» П. Порошенко переоблачил свою партию в синий цвет.

Но не в цветах флагов и логотипах прячутся «бесы» политики той или иной партийной группы, той или иной личности. Распознавать надо – по былым делам и текущему потенциалу возможностей. Для этого надо быть допытливее, особенно при выяснении насущных вопросов. Иначе Украина рискует ввергнуться в очередной круг потрясений о которых циники будут хохмить, мол «фокус не удался». Но наша жизнь – не цирк и каждому даётся один раз. Чтоб не было потом мучительно больно… – почемучьте кандидатов как можно пытливее. Отвечать и отчитываться перед согражданами – важнейшая часть работы политиков, которую исполняют, увы, далеко не все. Значит надо в этом помогать.