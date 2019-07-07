Популизм как политика

Популизм семимильной поступью шагает по необъятным просторам нашей страны. Красные шарики Шария сменили зеленых Зе, затмивших собою клоунаду Ляшка и Кивы. Никто сейчас уже не вспомнит, как Илья Кива писал на своей странице в Facebook, что «Парламент используют как предвыборный механизм для обмана обычных людей. Когда нет реальных экономических, социальных или геополитических достижений – достают из рукава обещания и эфемерные понятия – все то, что пощупать нельзя: Томос, мова. Теперь курс на ЕС и НАТО. Закрепление этого курса не гарантирует нам безбедную старость и счастливую жизнь», – правильные, в общем, слова. Так и Зеленский, и Шарий, и многие другие временами говорят правильные слова...

Однако опыт ложных, «майданных» революций, требует от нас провести разграничение: где кончается революция, а где начинается подыгрывающая правящему классу демагогия? Может, уже в делении на элиту и «единый» народ?

Почему украинские майданы регулярно приводят к власти вовсе не народ, как заявляет назойливая пропаганда, а все те же старые элиты, с каждым следующим майданом ведущие себя все более жестоко и цинично по отношению к согражданам?

Сегодняшних политиков, твердящих про всевластие элит и исключение из политики народа, часто причисляют к «популистам», это относительно новое явление, получившее название от слова «народ» – «populous», отсюда и популизм. Народ отсутствует в идеологиях нового времени, его нет ни в либерализме, там главный субъект – это индивидуум, нет его и в коммунизме, там главное – класс, нет его и в фашизме, здесь акцент ставится на государство.

Народ доверяет мифу и скептичен к науке, он не дает себя вычислить, он всегда не таков, как о нем думают, он очень древний и питается соками вечности.

В простом делении на плохую власть и хороший «народ» и скрывается основная суть популизма. Порою сама старая элита рядится в тоги революционности, выступая от имени народа, тем самым одурачивая его. Разве не использовал этот прием мироед-олигарх Порошенко, объявляя себя общенародным представителем, а своих противников – агентами международных сил, в частности прокремлевских?

А популярный блогер Шарий, боровшийся с Порошенко, недавно поднял ставку премии с двух тысяч евро до пяти, предлагая ее тому, кто найдет в его архивных записях призывы к «русскому миру», и все это только ради того, чтобы доказать свою непричастность к влиянию извне. Его задача – показать, что он обсуждает внутренние противоречия, расколовшие украинское общество, а не обслуживает внешний заказ.

Находясь у власти, популисты склонны к диктатуре и разным формам ручного управления в угоду абстрактному единому народу, который не может ошибаться, а услышать его могут только популисты.

Популизм обещает, что к власти придут «знающие», «хорошие» люди, только знать они должны не экономику и госуправление, а душу народа, его «общие» чаяния.

Опасность популизма в том, что он может обеспечить разве что смену конкретных лиц, в лучшем случае кланов во власти, не затронув ни классовой структуры общества, ни социально-экономической системы. Популисты канализируют низовой протест, трансформируя его в новую легитимность для всё той же старой системы. На этой волне они могут даже ужесточить властные механизмы, усилить угнетение, пойти на прямые расправы с реальными протестными и революционными силами, что приведёт к усилению правящего класса, а не его ослаблению.