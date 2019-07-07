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  • Дата: Сегодня, 15:36
Сегодня, 15:36

Партия мэра Одессы проходит в Раду

Категория: Новости

Партия мэра Одессы проходит в Раду

Результаты последних социологических исследований показывают, что гарантированно проходят в Верховную Раду шесть партий, еще три имеют шансы побороться за преодоление 5% барьера.

С 28 по 30 июня проводилось социологическое исследование компании "Active Group", посвященное будущим парламентским выборам. Как выяснилось, "проходной" барьер в 5% голосов гарантированно преодолевают шесть партий. Соотношение между ними распределилось так (первая цифра - общий рейтинг, вторая - среди тех, кто точно определился относительно выборов):

 

  1. "Слуга Народа" - 36,5% (42,1%).
  2. "Оппозиционная платформа За Життя" - 8,3% (9,6%).
  3. "Европейская Солидарность" - 8,1% (9,3%).
  4. "Голос" - 6,7% (7,8%).
  5. "Батькивщина" - 6,9% (8%).
  6. "Оппозиционный блок" - 4,6% (5,3%)
  7. "Радикальная партия Олега Ляшко" - 3,3% (3,8%)
  8. "Гражданская позиция" - 3% (3,5%).
  9. "Сила и Честь" - 2,5% (2,9%).
  10. "Украинская стратегия Гройсмана" - 1,9% (2,2%)
  11. Партии "Патриот", "Факел", "Независимость", "Самопомощь", "Партия Зеленых Украины", "Партия Шария", "Рух Новых Сил Саакашвили", "Сила Людей", "Сила Права", "Социальная справедливость", "Аграрная патия" и "ВО "Свобода" - менее 2%.

Партия мэра Одессы проходит в Раду

 

Чуть более 10% опрошенных еще не определились со своим выбором. 2,9% отказываются от участия в выборах и не пойдут голосовать. 

На юге Украины, включающем Одесскую, Николаевскую и Херсонскую области, проходной рейтинг партий распределился несколько иначе:

  1. "Слуга Народа" - 37,1%.
  2. "Оппозиционная платформа За Життя" - 10,3%
  3. "Оппозиционный блок" - 7,2%.
  4. "Батькивщина" - 6,6%.
  5. "Голос" - 5,3%

Партия мэра Одессы проходит в Раду

 

Динамика рейтинга показывает рост популярности "Оппоблока" в крупных городах - за счет того, что тамошние мэры, как например одесский городской голова Геннадий Труханов или харьковский Геннадий Кернес, подключились к этой партии со своим электоратом. В то же время рейтинг партии "Свобода" в западных областях Украины равен или превышает 5%, что достаточно весомо. 

По показателям антирейтинга и недоверия на данный момент лидирует "Европейская Солидарность" - ей не доверяют 42,2% респондентов. У "Оппозиционной платформы За Життя" антирейтинг буквально за неделю вырос с 22,1% до 27,4%. "Оппоблок" имеет 23,6% антирейтинга, 23,4%  - у "Радикальной партии", 21,3% - у "Батькивщины". Антиейтинг партии "Свобода" - 15,4%, "Украинской стратегии Гройсмана" не доверяют 11,7% опрошенных, партии "Слуга Народа" - 10%. 

 

Партия мэра Одессы проходит в Раду

 

Партия мэра Одессы проходит в Раду

 

Партия мэра Одессы проходит в Раду

 

Партия мэра Одессы проходит в Раду

 

Партия мэра Одессы проходит в Раду

 

Партия мэра Одессы проходит в Раду

 

Партия мэра Одессы проходит в Раду

 

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Партия мэра Одессы проходит в Раду

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[/medium]Партия мэра Одессы проходит в Раду

Партия мэра Одессы проходит в Раду
Партия мэра Одессы проходит в Раду
Партия мэра Одессы проходит в Раду
Партия мэра Одессы проходит в Раду
Партия мэра Одессы проходит в Раду
Партия мэра Одессы проходит в Раду
Партия мэра Одессы проходит в Раду
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