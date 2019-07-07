Партия мэра Одессы проходит в Раду

Результаты последних социологических исследований показывают, что гарантированно проходят в Верховную Раду шесть партий, еще три имеют шансы побороться за преодоление 5% барьера.

С 28 по 30 июня проводилось социологическое исследование компании "Active Group", посвященное будущим парламентским выборам. Как выяснилось, "проходной" барьер в 5% голосов гарантированно преодолевают шесть партий. Соотношение между ними распределилось так (первая цифра - общий рейтинг, вторая - среди тех, кто точно определился относительно выборов):

"Слуга Народа" - 36,5% (42,1%). "Оппозиционная платформа За Життя" - 8,3% (9,6%). "Европейская Солидарность" - 8,1% (9,3%). "Голос" - 6,7% (7,8%). "Батькивщина" - 6,9% (8%). "Оппозиционный блок" - 4,6% (5,3%) "Радикальная партия Олега Ляшко" - 3,3% (3,8%) "Гражданская позиция" - 3% (3,5%). "Сила и Честь" - 2,5% (2,9%). "Украинская стратегия Гройсмана" - 1,9% (2,2%) Партии "Патриот", "Факел", "Независимость", "Самопомощь", "Партия Зеленых Украины", "Партия Шария", "Рух Новых Сил Саакашвили", "Сила Людей", "Сила Права", "Социальная справедливость", "Аграрная патия" и "ВО "Свобода" - менее 2%.

Чуть более 10% опрошенных еще не определились со своим выбором. 2,9% отказываются от участия в выборах и не пойдут голосовать.

На юге Украины, включающем Одесскую, Николаевскую и Херсонскую области, проходной рейтинг партий распределился несколько иначе:

"Слуга Народа" - 37,1%. "Оппозиционная платформа За Життя" - 10,3% "Оппозиционный блок" - 7,2%. "Батькивщина" - 6,6%. "Голос" - 5,3%

Динамика рейтинга показывает рост популярности "Оппоблока" в крупных городах - за счет того, что тамошние мэры, как например одесский городской голова Геннадий Труханов или харьковский Геннадий Кернес, подключились к этой партии со своим электоратом. В то же время рейтинг партии "Свобода" в западных областях Украины равен или превышает 5%, что достаточно весомо.

По показателям антирейтинга и недоверия на данный момент лидирует "Европейская Солидарность" - ей не доверяют 42,2% респондентов. У "Оппозиционной платформы За Життя" антирейтинг буквально за неделю вырос с 22,1% до 27,4%. "Оппоблок" имеет 23,6% антирейтинга, 23,4% - у "Радикальной партии", 21,3% - у "Батькивщины". Антиейтинг партии "Свобода" - 15,4%, "Украинской стратегии Гройсмана" не доверяют 11,7% опрошенных, партии "Слуга Народа" - 10%.