139 избирательный округ: Саутёнков вызвал Васильковского на дебаты

Кандидат в народные депутаты Украины по 139 избирательному округу от политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виталий Саутенков вызвал своего соперника по предвыборной кампании - представтеля партии "Слуга народа" Игоря Васильковского на телевизионные дебаты.

"В этом обращении я хочу вызвать одного из своих оппонентов по избирательному округу – Игоря Васильковского, представителя команды "Слуга Народа" - на открытые дебаты. Игорь Игоревич, уверен вы не побоитесь и примите этот вызов, как в свое время сделал наш Президент. В области вы до этого никогда не появлялись, многие люди, в том числе и я, ничего о вас не знают, как о кандидате. При этом я знаю, что на своих собраниях вы часто выступаете с критикой в мой адрес, к примеру пытаетесь убедить местных жителей, что все свои благотворительные акции я провожу за бюджетный счёт – что не соответствует действительности и вы об этом знаеье. Поэтому у меня к вам, как наверное и у вас ко мне, накопилось множество вопросов. Жду вас в эту пятницу, на 7 вечера в студии телеканала "Южная Волна", - обратился Виталий Саутёнков.

Напомним, внеочередные выблры в Верховную Раду Украины состоятся 21 июля.

По данным последнего социологического замера электорального предпочтения жителей региона Виталий Саутёнков имеет хорошие шансы на победу.

За молодого политика – действующего депутата Одесского областного совета готовы голосовать 36% от общего числа опрошенных жителей округа.

На второй месте с 24% голосов, опрошенных представитель политической партии «Слуга народа» - Игорь Васильковский. В политике он недавно. Больше известен как член наблюдательного совета ООО «ПСГ» Камбио-Инвест». Согласно его декларации за 2018 год, он является конечным бенефициарным владельцем БО «Благотворительный фонд Игоря Васильковского», и выступает бенефициаром или контролером целого ряда предприятий.

Третье место и 13% голосов «За» занимает действующий народный депутат Украины от 139 избирательного округа Александр Пресман. Нардепа в регионе знают, как человека, который вспоминают о своих избирателях только накануне выборов. Этим можно объяснить факт того, что молодые политики ушли далеко вперед по результатам социологического опроса.