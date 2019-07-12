АНОНС Слова № 27 1356 ВИДЕО

Украине не надо поговорить! А жаль… Телеканал NewsOne после очередной националистической истерии, возникшей из-за запланированного телемарафона между гражданами Украины и России, отменил его. Очень страшным видимо нашим патриотам показался популярный российский ведущий неполитических ток-шоу Андрей Малахов, очень провокационными, наверное, могли бы быть вопросы гостей студии. Но хуже и страшнее этого могла бы стать быть реакция наших сограждан. Ведь как ни пытаются горе-политики 5 лет насаждать в украинцах злость и ненависть к россиянам, все равно большая часть страны не считает граждан России своими врагами. И конечно же, хотела бы поговорить. Но увы… Увы и еще раз увы… Особенно в этом смысле разочаровала позиция президента, который еще 2 месяца назад клялся, что готов ради мира на все! А сейчас оказался не готовым даже к диалогу простых граждан. В принципе, украинцам не привыкать к вранью…

Сегодня в анонсе очередного номера газеты Слово мы как обычно расскажем вам о том, что нового и интересного произошло на этой неделе в стране и в мире и что нашло отражение на страницах нашей газеты.

Никита Додон «Пленники Украины – «пешки» в кознях властных лже-патриотов»

7 июля в Украине в 23-й раз отметили День Военно-морских Сил ВСУ. По этому случаю новый глава государства В. Зеленский совершил визит в Одессу, куда перенесена главная база военных моряков. А главным подарком президента военным морякам и их семьям должно было стать возвращение в страну удерживаемых в России участников «пограничного инцидента» а районе Керченского залива. Но план возвращения пленников сорвали «дипломаты» МИДа Украины, до сих пор возглавляемого П. Климкиным.

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Пока на ключевых постах в Украине находятся ставленники П. Порошенко, на «вызволение» моряков рассчитывать наивно: ряду влиятельных чинов это вовсе не нужно! Наоборот: пока те моряки сидят в «Лефортово», у МИДа есть повод продолжать скандалы, а прочим – проводить показные акции «протеста патриотов».

В. Зеленский – кандидат на повторение судьбы киногероя Голобородько. Сорвать такой сценарий может лишь волеизъявление украинцев 21 июля. Если не найдется достаточно глупцов, голосующих за пЕС, эту компанию изменников и «барыг» удалят с политического поля Украины, как окончательных банкротов.

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Антон Кравчик «Заупокойная по «Минску – 2»

Тому, что новый президент Украины Владимир Зеленский едва ли не с первого дня своего властвования ведет себя, как президент старый - Петр Порошенко, в стране уже никто не удивляется. Все давно поняли, что Зеленский – это просто «Порошенко-лайт». А вот в том, зачем он окончательно хоронит договоренности Минска 2, по мнению автора следует еще разобраться. Так к чему же склоняется автор, Антон Кравчик?

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За короткое время своего президентства Зеленский успел неоднократно поменять свое мнение в вопросе минских соглашений. Сначала он выступил за отказ от «Минска2» По словам Зеленского, и соглашения, и формат устарели, не принеся желаемых результатов, а значит, их место в утиле. Потом в Париже и Берлине на встречах с лидерами этих стран Зеленскому, похоже, объяснили, кто кому Рабинович, и он выступил ярым сторонником безусловного выполнения минских договоренностей. Последний раз о том, что он жизнь положит за минские договоренности, Зеленский сказал в интервью «Deutsche Welle» 5 июля этого года. По его мнению, следующим шагом к установлению мира в Донбассе после успеха у Станицы Луганской должна стать очередная встреча трехсторонней контактной группы, демонтаж бетонных сооружений с обеих сторон и обсуждение вопроса об обмене военнопленными. Уже 8 июля Зеленский обратился к президенту России Путину с предложением встретиться в Минске. Лично, но при посредничестве Соединенных Штатов, Великобритании, Германии и Франции. И это – однозначно шаг на «похороны» ранее одобренного «Минска-2». Потому, что этот документ четко очерчивает исполнителей и гарантов выполнения согласованных пунктов. И никаких США с Великобританией там нет. Для Зеленского и всех других недалеких из его близкого окружения, которые, по-видимому, таки не читали документ: там четко сказано, что договариваться напрямую должны Киев, Донецк и Луганск. Они – главные исполнители «Минска-2», а остальные «нормандцы» - Москва, Париж и Берлин – внимательно смотреть, чтобы выполнение договоренностей было гарантировано.

О том, к чему приведут шатания Зеленского в вопросе минских соглашений и наступит ли когда-нибудь долгожданный мир на Донбассе, читайте в материале Антона Кравчика.

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Игорь Назаренко. «Эпоха бережливого производства»

Уровень жизни в Украине неизменно падает, работу найти все сложнее, да и найдя ее, сразу понимаешь, что на предлагаемую зарплату не прожить. Даже период выборов, исконная пора для подработок украинцев становится год от года все более тощим.

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Печально, но это общемировая тенденция, мы ее чувствуем сильнее в силу относительной бедности. Джордж Сорос в своей книге «Эпоха ошибок: мир на пороге глобального кризиса» пишет: «Небывалое расслоение в доходах элиты и основной части населения это и есть главная проблема. Как сбросить деньги сверху вниз, в народ, так чтобы они начали свое поступательное движение вверх, создавая при этом реальный сектор экономики? Вот главная задача современности».

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О том, как решатьт эту главную задачу и о трансформациях капитализма как системы, читайте в колонке редактора.

Антон Кравчик «Элитократия или глобальный заговор Мировой элиты»

Известный блогер и волонтер Роман Доник разместил в социальных сетях пост: «А почему мы, (25%, проголосовавших за Порошенко), должны стесняться того, что мы самые умные и самые образованные? Что каждый четвертый в стране - это мы. Что критическое мышление есть только у нас. Что мы государственники. Почему нам опять хотят привить комплекс меншовартости? Задолбали уже эти совки, думающие кишечником, не видящие дальше ценника на колбасе. Да, нас 25%. Или чуть меньше. Но мы лучшие. Да, мы такие, мы элита Украины и гордимся этим». Так вот значит она какая – украинская элита…

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О том, что же такое элита, и могут ли различного рода блогеры и порохоботы себя к ней причислять – читайте в материале Антона Кравчика.

Ну а мы еще раз напоминаем, что все те статьи, о которых только что рассказали и еще много интересного вы найдете на страницах газеты «Слово»