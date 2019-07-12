Квартиры жены, сало по 16 гривен и мифические детсады: кандидат от ЗЕ-команды Васильковский опозорился перед жителями Фонтанки (видео)

Как мы уже писали, кандидат в народные депутаты Украины по 139 избирательному округу от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виталий Саутёнков вызвал на дебаты своего оппонента по предвыборной борьбе, кандидата от партии «Слуга народа» Игоря Васильковского на телевизионные дебаты. Как объяснил сам кандидат Саутёнков, он сделал это после того, как просмотрел на официальной странице Игоря Васильковского в Фейсбуке ролики его встреч с избирателями, которые сводятся к констатации плохого экономического положения жителей округа и обвинениям во всех бедах почему-то Саутёнкова как депутата Одесского областного совета. Васильковский от дебатов отказался, аргументируя тем, что не о чем говорить с Саутёнковым.

Но дебаты все-таки состоялись. И дебатировал кандидат от «Слуги народа» не столько с Виталием Саутёнковым, сколько с жителями Фонтанки, куда приехал одновременно со своим оппонентом.

Опять-таки на вопросы своего ровесника Виталия Саутёнкова Игорь Васильковский попытался отмахнуться, дескать, сепар и разворовал за 28 лет всю страну.

А вот жителям, которых он приехал собственно агитировать голосовать за себя, в конце беседы откровенно хамил.

А все потому, что Игорь Васильковский опять все перепутал, в каком селе какие проблемы, где есть детские сады, а где надо строить, за какие деньги можно дамбу соорудить. Говоря о проблемах Фонтанской школы, был вынужден признаться, что в самом учебном заведении ни разу не был. А вот речь по поводу нехватки мест в детском саду в Крыжановке вызвал смех у местных жителей. Кандидат, оказывается, даже не знал, что в Крыжановке детского сада нет, но провел анализ технического состояния мифического сада и пришел к выводу, что там все плохо.

Также дружный смех вызвало и заявление Игоря Васильковского о том, что в одном из сел Великомихайловского района он купил 1,5 кг сала за 16 гривен. Люди стали со смехом спрашивать, в каком именно селе задаром сало раздают, чтобы поехать туда скупаться.

Когда же Васильковский попытался рассказать жителям, что он такой же, как они, простой человек, его спросили по поводу бизнеса жены, а также записанных на нее 5 квартир, а на него - 9 машин. Все эту информацию назвал ложью. Когда же при нем открыли его электронную декларацию, кандидат удивился и сказал, что такого быть не может, это все фейк, и попросил своего помощника зайти на официальный сайт электронных деклараций. Там увидел такую же декларацию с машинами, квартирами, земельными участками. Ответ последовал: «Ну и что?»

Жители Фонтанки посоветовали кандидату в народные депутаты, прежде чем, прикрываясь именем Владимира Зеленского, идти в высший законодательный орган страны, сначала поучиться и начать свою политическую карьеру с низов, чтобы все-таки изучить проблемы округа и каждого села. На что Васильковский опять отмахнулся от своих избирателей, сказав, что все это сложно, вот ему напишут «дорожную карту» с проблемами, он ее завизирует и будет изучать. Для этого Игорь Васильковский и идет в Верховную Раду – не решать проблемы округа, а собирать и изучать.

При этом Васильковский уверен, что жители округа просто-таки обязаны проголосовать за него. Ведь голосовали же они на президентских выборах за Владимира Зеленского. Васильковский опять все перепутал – он не Зеленский, и ему ничего никто не обязан, несмотря на то, что непонятно каким образом этот случайный человек попал в команду «Слуги народа».