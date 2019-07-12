Одесская Юракадемия пригласила на День открытых дверей директоров и учителей школ Одессы и региона

В Украине стартовала вступительная кампания в учреждения высшего образования. Одесская юридическая академия, на базе которой действует Консультационный центр без оплатной помощи абитуриентам, пригласила на День открытых дверей директоров и преподавателей школ Одесского региона.

Очень важно проводить такие встречи с учителями, с образовательной сферой как сегодня. Мы очень благодарны, что есть люди в нашем городе, которые слышат, которые интересуются нашими проблемами. Действительно, потому что дети - наше будущее. Очень хочется выразить слова благодарности Сергею Васильевичу, что он вкладывает душу в развитие образования в нашем городе и не оставляет нас с нашими проблемами наедине,

- поблагодарила директор общеобразовательной школы № 62 Елена Баланчук.

Очень приятно, конечно, что народные депутаты Украины уделяют внимание образованию. Сергей Васильевич никогда не забывает об образовании в нашем любимом городе и конкретно о школах Приморского района. В частности, мы, как Одесский юридический лицей в 2018 учебном году заключили меморандум о сотрудничестве с Национальным университетом «Одесская юридическая академия». И сейчас мы ощущаем колоссальную поддержку со стороны этого учебного заведения,

- подчеркнул директор Одесского юридического лицея Александр Герега.

Благодаря такой встрече работники отрасли образования имели возможность не только воочию увидеть условия обучения, преподавания и проведения досуга в университете, но и лично пообщаться с президентом Юракадемии на тему вступительной кампании.

Мы были очень приятно удивлены, что наш год учебный завершается такой приятной встречей очень комфортной, душевной. И это не первое уже начинание Сергея Васильевича касающееся работников образования. Как мы прекрасно встречали День учителя в театре по его инициативе. Его инициативы носят государственный характер, но вместе с тем и человеческий,

- делится заместитель директора школи № 59 Елена Надопта.

Я хочу выразить мнение всех присутствующих, моих коллег, которые тут есть и сказать слова благодарности нашей администрации, нашему городу, нашим депутатам, которые отстаивают интересы города, интересы одесситов, наши интересы. И пожелать им и дальше так же успешно работать с нами и в Верховном совете в том числе на наше благо, на благо Одессы, на благо Украины,

- пожелала Валентина Александровна.

Мы создали в нашем городе два университета – Национальный университет «Одесская юридическая академия» и Международный гуманитарный университет, два колледжа - экономико-правовой и юридический, мы сегодня заканчиваем строительство первой в Украине Общеобразовательной церковно-приходской школы. И вот сегодня собрались те люди, которые являются архитекторами нашего будущего. Потому что, обучая молодое поколение, они фактически создают будущее нашего государства. Я благодарен нашим учителям за ту работу, которую они проводят. Я благодарен нашим учителям за то, что они делают. Я уверен, что в школах работают только настоящие патриоты, которые искренне любят детей. Стартовала вступительная кампания, в нашем университете работает Приемная комиссия и я хотел бы, чтобы все учителя, все директора школ зашли в приемную комиссию, увидели, узнали правила приёма, все детали поступления и передали своим выпускникам. Я думаю повод у нас один: это поступление в Национальный университет “Одесская юридическая академия” и поступление в Международный гуманитарный университет. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому я приглашаю всех учителей, и не только Приморского района, а и других, чтобы они пришли, и для них сегодня день открытых дверей. Пусть они посмотрят, в каких условиях и как будут учится выпускники их школ. И я рад, что сегодня откликнулись на мое приглашение элита, настоящая школьная элита, которая сегодня в этом зале,

- сказал народный депутат Украины, президент Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета Сергей Кивалов.

Отметим, что усилиями народного депутата Украины Сергея Кивалова удалось достичь отсрочки до 2023 года вступления в силу языковой статьи закона «Об образовании», что значительно ограничивает языкинацменьшинств. Таким образом, наряду с государственным языком в школах остались языки обучения - русский и другие языки нацменьшинств. Венецианская комиссия, в которой Сергей Кивалов представлял Украину почти 10 лет сделала вывод, что статус русского языка, как второго по широте использования после государственного, должен быть определен в системе образования Украины не ниже статуса официальных языков Европейского Союза.

Образование безусловно является одним из важнейших ступеней становления личности и гражданина. Именно поэтому важно уделять должное внимание не только развитию учебных заведений, но и условиям, в которых должны учиться и жить нынешние выпускники школ, а в будущем уже и студенты.