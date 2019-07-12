Сотрудники Одесского медина обратились к президенту

К Президенту Украины Владимиру Зеленскому, руководству Кабмина,профильных министерств и Одесской области обратился коллектив Одесского Национального медуниверситета.



Речь идет о нарушении конституционного права на бесплатное высшее образование – в этом году Министерство здравоохранения не выделило вузу места для бюджетного обучения:по госзаказу.

В силу этого даже льготники:инвалиды, сироты, дети участников АТО, а также одаренные школьники из малообеспеченных семей лишены в этом году возможности, поступив в ОНМедУ, бесплатно учиться.



Авторы обращения озвучили причину такого незаконного решения – желание и.о.министра здравоохранения Ульяны Супрун ликвидировать Одесский медуниверситет . Ведь не секрет, что госпожу Супрун не устраивает нынешнее руководство вуза.

Отсюда и многомесячные задержки заработной платы сотрудникам и стипендий студентам , когда из-за амбиций и.о. министра, регулярно нарушающей Конституцию Украины и КЗОТ ,страдают тысячи людей – студенты, преподаватели, сотрудники университетских клиник.

В основанном в 1900 году государственном вузе – базовом по получению медицинского образования для ряда южных регионов Украины, прошлый раз зарплату и стипендиии не платили 5 месяцев.Сейчас без зарплаты и отпускных – сотрудники университетских клиник, у которых отпуск – традиционно в летнее время.

-Нарушения ряда законов Украины исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяной Супрун недопустимы. Украина должна выполнять обязательства перед гражданами, изложенные в Конституции и Законе «О высшем образовании»,- подчеркивают авторы письма и просят решить вопрос о выделении мест по госзаказу для приема студентов на бюджетную форму обучения.

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