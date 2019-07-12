 Стартовал 10-й Одесский международный кинофестиваль

В 10-й раз открылся Одесский международный кинофестиваль. Это первый и единственный украинский фестиваль такого масштаба. Одесситам везет, так как ОМКФ проводится летом, после того как призы за лучшие фильмы в Берлине и Каннах уже были вручены: то есть, у одесских программных директоров есть возможность посмотреть, что показывают в Европе и привезти нам самое лучшее из лучшего.

Народный депутат Украины Сергей Васильевич Кивалов, инициатор множества социальных и культурных проектов, посетил церемонию открытия Одесского международного кинофестиваля.

Кино и Одесса всегда были неразделимы. Сколько великолепных фильмов было снято на знаменитой Одесской киностудии: известный во всем мире “Броненосец Потемкин”, например, снимали именно у нас! Выходцы из Одессы становятся знаменитыми актёрами и прославляют наш город. Одесский кинофестиваль, в свою очередь, кроме того, что является отличной площадкой, дающей возможность посмотреть лучшее мировое кино и послушать мастер-классы его создателей, это еще и прекрасная возможность для нашего города, так как привлекает множество туристов, а значит - инвестиций,

- заявил Сергей Васильевич.

Тысяча одесситов пришли посмотреть на участников красной ковровой дорожки. И это настоящее шоу: наблюдая за гостями можно и узнать о модных тенденциях, и для себя что-то открыть, и удивиться особому вкусу некоторых гостей. И если в Каннах многие ходят в костюме с галстуком-бабочкой или роскошном платье даже на дневные показы, то наш фестиваль демократичнее в плане дресс-кода. И тем лучше, так как в июле в Одессе и +35 бывает.

В этом году ОМКФ значительно вдохновлен Каннами: где-то треть представленных фильмов была показана и во Франции. У одесситов будет шанс посмотреть обладателя Золотой пальмовой ветви “Паразитов” режиссера Пон Чжун Хо. В этом фильме рассказывается о небогатой семье и ее необычном способе жить за счет более обеспеченных людей.

“Мертвецы не умирают” - очередной фильм ироничного Джима Джармуша. Если вы поклонник его творчества или смотрели много фильмов ужасов - вам понравится: Джармуш в своем новом фильме подтрунивает над штампами фильмов ужасов, отчего его фильм вышел ироничным, но не полностью понятным для тех, кто не проглотил в свое время весь американский хоррор.

“Бакурау” - это тот фильм, который стоит увидеть. Если вы достаточно впечатлительный человек, приготовьтесь в конце немного закрывать глаза, но фильм стоит просмотра. К концу сеанса вам может показаться “ну, может хватит уже всех убивать?”, но не забудьте прочитать одну из первых фраз титров после окончания фильма, и вы поймете зачем было столько убийств. Хороший, резкий фильм, который одной своей концовкой показывает зачем все было нужно.

“Боль и слава” Альмодовара, это, вероятно, лучший из каннских фильмов представленных на ОМКФ: Пенелопа Крус и Антонио Бандерас, просто стоящие рядом и снятые на камеру - уже искусство. А тут еще добавляется испанский язык, яркая, иногда даже пестрая картинка и любовь, любовь, любовь. А потом упадок сил, страдание, попытки справится со всем и выкарабкаться.

Последний представитель Канн на ОМКФ “Портрет девушки в огне”. По завершении показа в Каннах в этом году были девушки, которые настолько расчувствовались, что плакали. Но это, скорее, история молодых наивных зрительниц. По сути же, фильм красивый, драматичный, но не затрагивающий какие-то действительно глобальные вопросы, тут, скорее, говорится о взрослении двух девушек, об их пути и переживаниях.

ОМКФ - это не только фильмы, пресс-конференции, мастер-классы, но и ежедневные вечеринки, на которых все вместе веселятся и синеасты, и зрители. Единственный момент - вход на вечеринки только по бейджам. Поэтому надо или стать участником кинопроизводства или купить фестивальный абонемент, который во время фестиваля стоит 1800 гривен, а до фестиваля, безусловно, дешевле. Фестивальный абонемент включает право доступа на фильмы, мастер-классы и вечеринки.

Если же вы не уверены, для вас ли такого рода мероприятия или нет, посетите бесплатные показы на Потемкинской лестнице, один из которых пройдет 19-го июля в 21:30, посмотрите и решайте брать ли вам билеты на конкретные фильмы, абонементы и проводить целые дни на площадках ОМКФ или ограничиться показами на Потемкинской лестнице.

Катрин Денев, которую все так ждали на открытии ОМКФ, не появилась на красной ковровой дорожке. Что говорит только о том, что она будет на закрытии. Поэтому, смотрим фильмы, а 20-го июля снова встречаемся у Оперного театра, смотреть кто из звезд приехал на закрытие, и кто увезет с собой Золотой Дюк - главный приз Одесского международного кинофестиваля.