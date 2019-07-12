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  • Дата: Сегодня, 16:57
Сегодня, 16:57

ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК разработал «Дорожную карту» восстановления Донбасса

Категория: Новости

ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК разработал «Дорожную карту» восстановления Донбасса

На Форуме «Сила Донбасса» была принята Дорожная карта - документ, определяющий развитие региона силами команды ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА после вхождения в новую Верховную Раду.

Основные цели Дорожной карты – восстановление мира на востоке Украины, преодоление политического и экономического кризиса в стране, создание условий для недопущения возникновения конфликтов, восстановление разрушенной и создание новой инфраструктуры, привлечение инвестиций в создание новых промышленных предприятий и развитие сельского хозяйства, создание условий для развития городов Донбасса: транспортной, социальной (образовательные и медицинские учреждения), спортивной и культурной инфраструктуры, повышение уровня жизни жителей Донбасса за счет увеличения количества высокооплачиваемых рабочих мест, роста налоговых поступлений, и, как следствие, роста социальных выплат и пенсий.

В политическом плане ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК ставит перед собой такие ключевые задачи: неуклонное выполнение Минских соглашений, восстановление железнодорожного сообщения с городами на неподконтрольной территории, снятие экономической блокады, проведение выборов в Донецкий и Луганский областные советы, принятие новой Конституции Украины, предоставление всем регионам страны равных полномочий по решению социальных и гуманитарных (языковых) вопросов на территории.

Ключевой пункт экономического блока Дорожной карты - проведение полной финансовой децентрализации. Громады, города, области должны получить в распоряжение налоги и сборы, формирующиеся на их территории, а именно - 100% подоходного налога, экологического сбора, рентных платежей, 75% налога на прибыль.

В резолюции Форума также говорится о необходимости предоставления всей территории Донбасса статуса территории приоритетного развития для восстановления предприятий и инфраструктуры, пострадавшей в результате конфликта, а также для создания новых современных предприятий.

Дорожная карта также предусматривает конкретные шаги по восстановлению и обновлению инфраструктуры Донбасса. В частности, открытие в 2019-2020 годах технопарков – индустриальных зон приоритетных инвестиций в городах – Мариуполь, Покровск, Славянск, Бахмут, Курахово, Селидово, Угледар, Краматорск, модернизацию и реконструкция канала Северский Донец – Донбасс, строительство канала Днепр – Донбасс.

Предусмотрено развитие железнодорожной инфраструктуры, с учетом потребностей промышленности и роста пассажирских перевозок, в том числе, скоростных, а также - восстановление и расширение пропускной способности автомобильных дорог национального и регионального значения.

Социально - гуманитарный блок Дорожной карты предусматривает референдум о региональном статусе русского языка на Донбассе, что даст возможность использовать русский язык в образовании, делопроизводстве, культурной жизни региона.

Также в резолюции Форума говорится о необходимости повышения уровня заработных плат и социальных выплат путем повышения производительности труда и уровня квалификации специалистов.

«Дорожную карту» подписал лидер ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА Евгений Мураев, руководители городов, промышленных предприятий, народные депутаты и кандидаты в народные депутаты от ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА.

 

ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК разработал «Дорожную карту» восстановления Донбасса

 

ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК разработал «Дорожную карту» восстановления Донбасса

 

ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК разработал «Дорожную карту» восстановления Донбасса

 

ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК разработал «Дорожную карту» восстановления Донбасса

 

ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК разработал «Дорожную карту» восстановления Донбасса

 

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ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК разработал «Дорожную карту» восстановления Донбасса
ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК разработал «Дорожную карту» восстановления Донбасса
ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК разработал «Дорожную карту» восстановления Донбасса
ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК разработал «Дорожную карту» восстановления Донбасса
ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК разработал «Дорожную карту» восстановления Донбасса
ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК разработал «Дорожную карту» восстановления Донбасса
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