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  • Дата: Сегодня, 20:00
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Антон Кравчик «Элитократия или глобальный заговор Мировой элиты»

Категория: Новости / Статьи


Антон Кравчик «Элитократия или глобальный заговор Мировой элиты»

Известный блогер и волонтер Роман Доник разместил в социальных сетях пост: «А почему мы, (25%, проголосовавших за Порошенко), должны стесняться того, что мы самые умные и самые образованные? Что каждый четвертый в стране - это мы. Что критическое мышление есть только у нас. Что мы государственники. Почему нам опять хотят привить комплекс меншовартости? Задолбали уже эти совки, думающие кишечником, не видящие дальше ценника на колбасе. Да, нас 25%. Или чуть меньше. Но мы лучшие. Да, мы такие, мы элита Украины и гордимся этим». Так вот значит она какая – украинская элита… О том, что же такое элита, и могут ли различного рода блогеры и порохоботы себя к ней причислять – в материале Антона Кравчика.



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