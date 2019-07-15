Элитократия или глобальный заговор Мировой элиты

Известный блогер и волонтер Роман Доник написал в социальных сетях: «А почему мы, (25%, проголосовавшие за Порошенко), должны стесняться того, что мы самые умные и самые образованные? Что каждый четвертый в стране – это мы. Что критическое мышление есть только у нас. Что мы государственники. Что имеем державныцьку позицию. Что не боимся брать ответственность на себя и умеем держать удар. Почему кто-то пытается запретить нам это делать? Почему нам опять хотят привить комплекс меншовартости? Задолбали уже эти совки, думающие кишечником, не видящие дальше ценника на колбасе. Да, нас 25%. Или чуть меньше. Но мы лучшие. Да, мы такие, мы элита Украины и гордимся этим. И нам плевать на то, что думают по этому поводу остальные». Что же такое элита, если каждый блогер может без зазрения совести манипулировать этим понятием?

Что такое элита?

Слово «элита» происходит от латинского eligеre, что значит «избирать». Изначально это слово означало «избранный, отборный, лучший, достойный» из народа. Народы, по выражению Гердера, представляли собой «мысли Бога». В Древнем Риме избранность приписывалась богам, которые через жребии, сны и т.д. выбирали совершеннейших из граждан, что должно было подтверждаться демократическими процедурами, например, греческих полисов. В конце XVIII в. народы превратились в массы. История из стихийного процесса начинает приобретать проектно-конструируемый характер. Теперь элита – это те, кто наверху, те, кто имеют власть («властвующая элита»), и те, кто управляет историей (поэтому Дизраэли назвал их «Хозяевами Истории»).

Теория правящего класса Г. Моска

Власть в обществе осуществляется особым организованным меньшинством, которое Г.Моска назвал «правящим классом». Сам термин «элита» Г. Моска еще не употреблял, его заслуга в том, что он первым создал целостную концепцию правящего класса (элиты), обосновал его роль в социально-политическом процессе. Он считал, что по отношению к власти любое общество делится на два класса: управляющий (политический) и управляемый. Признание неизбежного разделения на привилегированное властвующее творческое меньшинство и пассивное, нетворческое большинство закономерно вытекает из естественной природы человека и общества. Хотя персональный состав элиты изменяется, ее господствующие отношения к массам в своей основе неизменны. Политический класс властвует над большинством благодаря обладанию рядом качеств, которые меняются в зависимости от времени и обстоятельств, а также вследствие его организованности. Г.Моска писал, что «суверенная власть организованного меньшинства над неорганизованным большинством неизбежна. Власть всякого меньшинства непреодолима для любого представителя большинства, который противостоит тотальности организованного меньшинства. В то же время меньшинство организованно именно потому, что оно меньшинство. Отсюда следует, что чем больше политическое сообщество, тем пропорционально меньше правящее меньшинство по сравнению с управляемым большинством, и тем труднее будет для большинства организовать отпор меньшинству». Организованность меньшинства – это сплоченность группы, объединяемой не только общностью профессионального статуса, социального положения и интересов, но и элитарным самосознанием, восприятием себя особым слоем, призванным руководить обществом. Однако есть и еще одно обстоятельство, легитимизирующее эту власть меньшинства: «оно так обычно сформировано, что составляющие его индивиды отличаются от массы управляемых качествами, которые обеспечивают им материальное, интеллектуальное и даже моральное превосходства. Представители правящего меньшинства неизменно обладают свойствами, реальными или кажущимися, которые глубоко почитаются в обществе, в котором они живут». Но главным отличием правящего меньшинства от управляемого большинства является сосредоточение в руках правящего класса богатств. Моска считал, что между богатством и властью существует двусторонняя связь: богатство создает политическую власть точно так же, как политическая власть создает богатство. Как писал Моска, действительно, когда борьба с бронированным кулаком запрещена, в то время как борьба фунтов и пенсов разрешается, лучшие посты неизменно достаются тем, кто лучше обеспечен денежными средствами. Для Г. Моски политический класс – это не сила, грубо господствующая над массой, а организованное меньшинство, которое обладает моральным превосходством перед пассивным большинством, и поэтому его власть оправдана. Большинство не в состоянии противостоять этой силе и не способно объединиться для достижения своих целей. Фактическое господство правящего класса осуществляется посредством весьма сложной системы, соединяющей в себе «профессиональные, бюрократические элементы» с институтами конституционализма и политического представительства. С ее помощью обеспечивается возможность своевременного обновления правящего класса, поддержание его компетентности, способности вести за собой управляемое большинство. Всякая элита имеет тенденцию превращения в замкнутую, что ведет к ее вырождению. Изменения в структуре общества можно суммировать изменениями в составе элиты. Г. Моска отмечает тенденцию перехода от более закрытых правящих классов к менее закрытым, от наследственных привилегированных каст, где элита ограничена числом семейств, и рождение является единственным критерием принадлежности к нему, – к более открытому обществу. Г.Моска считал, что без обновления элиты социальная стабильность в обществе невозможна. Это только при условии преобладания стабилизирующей общество консервативной тенденции, сохранения преемственности и обновления элит за счет лучших выходцев из масс. Залогом здоровья общества Г. Моска считал трансформацию элиты за счет определенного притока в нее новых людей, а не радикальную ее смену. Он критично относился к концепции народного суверенитета и представительного правления, расценивал идеи демократии, народовластия как утопию, несовместимую с законами общества и природой человека. Моска считал, что власть может быть властью от народа, для народа, но не может быть властью самого народа.

Теория элит Вильфредо Парето и украинский контекст

Итальянский социолог Вильфредо Парето, развивая идеи своего учителя Г.Моски, ввел первую теорию элит. В.Парето полагал, что, поскольку люди различаются между собой физически, морально и интеллектуально, то социальное неравенство совершенно естественный, очевидный и реальный факт. Люди, которые обладают наиболее высокими показателями в той или иной области деятельности, составляют элиту. В качестве синонимов этого термина В. Парето использует термины «господствующий класс», «аристократия», «высший слой». Элита – это объективно «лучшие» в определенной области деятельности: «Может быть аристократия святых или аристократия разбойников, аристократия ученых, аристократия преступников и т.п.». В.Парето подразделял элиту на правящую и неправящую. К правящей элите он относил группы, которые прямо или косвенно принимают участие в управлении. Именно правящая элита осуществляет власть в обществе, захватывая все командные высоты. Неправящая элита – это те, кто по своим способностям мог бы править, но в реальности лишен этой возможности правящей элитой. Вступив в борьбу за власть, неправящая элита превращается в контрэлиту. Если ей удается получить поддержку масс, она может стать правящей. В. Парето выделяет два главных типа элит, которые последовательно сменяют друг друга, – «львы» и «лисы». «Львами» он называл политических вождей, убежденных в абсолютности своей веры в идеальные цели, использующих власть для их осуществления. Для этого типа элит характерен консерватизм и силовые методы правления. К «лисам» В. Парето относил тех политических лидеров, которые не верят в свои цели и используют для достижения власти обман и политические спекуляции. «Лисы», являясь мастерами демагогии, обмана, политических комбинаций, стремятся поддерживать свою власть пропагандой, прибегать к гибкости, хитрости, силе убеждения. Этот тип элиты свойственен демократическим режимам, которые В. Парето называл «плутократической демагогией». Общество, в котором преобладает элита «львов», застойно. Элита «лис» придает обществу динамизм. Механизм социального равновесия функционирует нормально, когда обеспечен пропорциональный приток в элиту людей первой и второй ориентации. Циркуляция правящей элиты осуществляется путем отторжения из нее членов, утративших способности к управлению, и привлечения в ее состав новых талантливых членов из массовых социальных групп. Прекращение циркуляции приводит к вырождению правящей элиты и открывает возможность ее радикальной смены контр-элитой. Парето называл историю «кладбищем аристократий». Общественная история – это история преемственности привилегированных меньшинств, которые формируются, борются, достигают власти, пользуются ею и приходят в упадок, чтобы быть замененными другими меньшинствами. «Этот феномен новых элит, которые в ходе непрерывной циркуляции возникают из нижних слоев общества, достигают высших слоев, расцветают, а затем приходят в упадок, разрушаются и исчезают, представляет собой одно из следствий истории, которое необходимо учитывать для понимания великих исторических движений». Личности, представляющие элиту, проявив свои особые качества, возвышаются над толпой, а как только их энергия ослабевает, история тут же поглощает и хоронит их. Однако даже полная замена лиц не приводит к исчезновению самой элиты как социального слоя. Парето считал, что в обществе существует три силы: элита, которая хочет иметь власть, имеет ее и находится в ядре общества, которое он моделирует как шар. Элита – это группа активных пассионариев, одержимых волей-к-власти. Далее, это масса, которая окружает элиту, и которую эта элита пасет. Масса делегировала свои маленькие фрагменты права на власть представителям элиты (или их заставили в это поверить и так думать). Последней идет контр-элита, которая остается на периферии общества. Ее составляют другие пассионарии, не получившие власть в силу ряда причин. Парето ввел понятие «циркуляция элит», т.е. ротация, обновление, механизм, который придает общество динамичность и обеспечивает развитие на будущее. Если такой циркуляции элит в третьем поколении не происходит, то элита, узурпировавшая власть, загнивает, а на четветром – вырождается. На этом этапе контр-элита получает возможность загнившую элиту смести и стать на ее место у руля власти. Украинская новейшая история довольно хорошо описывается этой простой схемой. В 2004г. Оранжевый Майдан смел группу бывших советских директоров, зажравшуюся кучмовскую «элиту», приведя к власти проамериканскую оранжевую контр-«элиту». Язык не поворачивается их называть элитой без кавычек. Всего за пару лет Ющенко скурвился и просто отдал власть донецкой криминальной контр-элите («злочинной панде») в 2007г., назначив В.Януковича премьер-министром, а в 2010 г. проиграл ему президентские выборы. В 2014 г. Евромайдан смел донецких и привел к власти остатки оранжевых кланов контр-элиты во главе с Яценюком, Кличко и Тягнибоком. Президентом в первом туре оказался олигарх Порошенко. По Парето это должно было происходить на протяжении поколений, а не за пару лет. Но у Парето ничего не было сказано про наработки Джина Шарпа, талантливого аналитика ЦРУ США, который разработал методологию так называемых «цветных революций», которые ЦРУ вместе с Госдепом США осуществляли за последние 50 лет примерно в 50 странах мира. У него не говорится о $ 5млрд., потраченных по официальному заявлению помощника Госдепа США по Украине Виктории Нуланд, на «построение демократии в Украине с 1991 по 2004 г.». В задачи Парето и не входило дать нам адекватную социальную теорию, которой можно описывать реальность, чтобы понимать то, что происходит на самом деле! Его задачей было замести следы и опустить концы в воду.

Кому служит теория элит Парето и Моска

Те, кто узурпировали власть в глобальном масштабе, совершенно не спешат делиться властью через абсолютно выдуманный В.Парето механизм «циркуляции элит». «Теорию элит» В.Парето и Г.Моска решили подсунуть нам как фальшивку или дешевку вместо третируемого и окончательно, как они думают, дискредитированного марксизма. Марксизм – единственная на сегодня социальная теория, которая может полноценно выступать в качестве методологического базиса социальных трансформаций для адекватного описания положения дел в мире. Без марксизма – мы заложники всех этих западных теорий политологий и социологий, которые отличаются от марксизма так же, как и экономикс – от политэкономии. Без марксизма – мы слепы. Даже Далай-Лама XIV недавно заявил, что он марксист. И.Валлерстайн писал, что без марксизма у нас не остается никакого инструмента описания и понимания ситуации в мире, где победил глобальный масонский заговор. Только марксизм был способен диагностировать его. Именно марксизм-ленинизм дал в руки народных масс беспрецедентный в истории человечества инструмент социальных преобразований через социальную революцию. Именно поэтому марксизм так и ненавидит эта масонская верхушка, узурпировавшая глобальную власть, незаконно объявившая себя «элитой». Она как «мировое правительство» делает все, чтобы люди не смогли (деградация системы образования, ГМО-еда, прививки, геноцид, тотальный контроль сознания через гаджеты и социальные сети), или не захотели (обленились, желая только удовольствий прямо из сети) иметь доступ к изучению и применению марксизма. Физик В.Парето просто перенес тепловой обмен между нижними и верхними слоями при нагревании жидкости на социальные явления. Не стоит даже доказывать, что такая примитивная схема не подходит для описания гораздо более сложной системы, такой как социум. Такой перенос совершенно неправомочен. По универсальным законам Параметрической Общей теории систем, теория объекта должна быть адекватна по степени сложности самому объекту. Либерасты давно продали душу масонам и повторяют эти масонские мантры про циркуляцию элит, будучи спонсируемы грантами фондов Сороса и Рокфеллера. Джон Колеман писал, что «заговорщики из Комитета 300 сами назначили себя «элитой», стремясь с помощью этого ввергнуть в рабство все остальное население планеты». Поэтому теория элит – ложная замануха глобальных заговорщиков. Ее главным пунктом является идея о том, что народ не способен управлять государством, и эту функцию берет на себя элита общества. Вот вам основная мечта заговорщиков – разубедить народы, что они на что-нибудь способны. Вбить им в голову комплекс неполноценности, выбить почву из-под ног для любого разумного сопротивления тому, что всех нас прямо у нас на глазах превращают в глобальный цифровой концлагерь под руководством хитроумных масонов. И не дать даже намека на надежду…

Элиты с точки зрения марксизма

Карл Маркс писал о господствующих группах, как о тех, что присваивают себе решающие факторы производства и на этом основании выступают образующим элементом данной социальной системы. К.Маркс выделил 5 фаз совокупного процесса общественного производства: 1. распределение факторов производства, 2. действительный процесс производства, 3. распределение результатов производства, 4. обмен, 5. потребление. Решающая фаза, конечно, первая: распределение факторов производства задает господствующие группы. Верхнюю часть этого сегмента сегодня называют «элитами». У нее в одних руках сконцентрированы вещество, энергия и информация. Именно тайные наднациональные структуры согласования и глобального управления (элиты) решили основное противоречие капитализма. С точки зрения экономики, капитализм представляет собой единый глобальный рынок, а с политической – это совокупность государств-наций. Верхи этих наций выходят за их рамки и экономически, и политически, и вынуждены нарушать законы своих и чужих государств. Чтобы реализовать основной закон рынка – его неуклонное расширение – необходимы вот эти наднациональные теневые структуры глобального согласования и управления. Так что никакие блогеры-атошники-порохоботы не смогут даже при всей своей пассионарности приписать себя к элите! Это просто пешки в глобальной игре мировых элит.