Пленники Украины – «пешки» в кознях властных лже-патриотов

7 июля в Украине в 23-й раз отметили День Военно-морских Сил ВСУ. По этому случаю новый глава государства В. Зеленский совершил визит в Одессу, куда перенесена главная база военных моряков ВСУ. Готовилось возвращение в страну удерживаемых в РФ участников «пограничного инцидента», приключившегося 26 ноября 2018 года в северо-восточном секторе Черного моря близ Керченского залива. Но план возвращения пленников сорвали… «дипломаты» МИДа Украины, до сих пор возглавляемого П. Климкиным, послушным «винтиком» экс-главы Украины П. Порошенко. Тот срыв – показательный пример партийно-кланового эгоизма и небрежения политиканов судьбами вверяемых им украинских граждан.

«Начальник МИДа» помог списочникам пЕС… вредительством

Для чиновников советского времени образцом служения государству был легендарный «начальник Чукотки» – бессребреник, отважно исполнивший служебное задание в чрезвычайных обстоятельствах. Ныне же кормила власти удерживают «начальники» иных типов, среди которых с 2014 года блистает П. Климкин. За «успехи» на поприще дипломатии этот не имеющий специального образования дипломированный физик прозван знатоками – «Чугункиным» (в честь персонажа из романа «Собачье сердце»), хотя послушанием и верностью своему начальнику экс-президенту П. Порошенко вполне заслужил более приличный псевдоним «Fido»: в честь пса, которому установлен памятник в Борго-сан-Лоренцо. Ведь даже после удаления (по воле избирателей) его патрона с поста президента П. Климкин продолжает ходить на работу и публично огрызается «чужому» на властном Олимпе избраннику народа В. Зеленскому.

А 25 июня П. Климкин, как верный слуга главы «партии ЕС» (пЕС), вредя репутации нового главы Украины, совершил демарш, помешавший вызволить из тюремного заключения в России экипажи трех суденышек украинских ВМС. Те моряки по воле тогдашнего «главкома» Порошенко в ноябре 2018 года пытались без спроса заплыть в охраняемому пограничниками РФ акваторию Керченского пролива, и после неравного боя были задержаны. Российские власти обвинили этих служащих ВМС ВСУ в нарушении госграницы РФ, а ряд украинских политиков возмутило, что посланные на катерах «под Керчь» не повторили жертвенный подвиг крейсера «Варяг».

Реальные мотивы организаторов того «Керченского прорыва» – пока не установлены, но не нашли в Украине былого сочувствия. Зато вызволить плененных моряков – стало новой мечтой украинцев. И эта мечта 25 июня в преддверии отмечаемого в первое воскресенье июля Дня ВМС ВСУ была близка к исполнению: МИД РФ направил (в общепринятом у дипломатов формате «ноты») предложение МИДу Украины рассмотреть возможность освобождения пленников при условии их (символического) согласия продолжить участие в судебном процессе по тому пограничному инциденту. Ответ был дан по команде П. Климкина – спешно и содержал отказ в вызывающих выражениях… Очевидно, агента «Фидо» шанс освободить украинских моряков – не заинтересовал, а возмутил.

Почему мешают вызволить героев «Керченского прорыва»

Не секрет, что в войсках, особенно в военные и кризисные моменты, не все и всё делают – согласно уставу и законодательству. А ошибки, просчеты или иные нелицеприятные происшествия стараются не предавать огласке, утаивая тем старательнее, чем выше чин виновников. Инцидент с задержанием моряков ВМС ВСУ – как раз тот случай: их военачальники, приказав «прорваться» через Керченский пролив, усиленно охраняемый погранвойсками РФ, не приказывали – выжить. И морской бой – грянул, но без летального исхода (прорывавшихся моряки РФ поначалу пытались остановить – без стрельбы: древним приемом «навала»).

Выжив же, участники того украинского «прорыва» оказались не только героями, о которых заговорили во всем мире, но и… потенциальными «свидетелями», обязанными дать показания украинским следователям, если власти Украины решат официально установить обстоятельств того инцидента. А могут моряки поведать и своим родным нечто неугодное «начальству»: не все же давали подписку о пожизненном неразглашении «государственной тайны» целей опасных маневров 26 ноября. Поэтому для кое-кого те герои стали «источниками вредной информации».

Это сознают даже не ходившие в морские походы, и порой откровенно обсуждают в Интернете. Например, в одном из споров на эту тему одесситка Ольга Манохина поспешила предсказать:

«Пленные моряки очень много нам расскажут!...».

Но напрасно семьи плененных «под Керчью» (23 моряков и офицера СБУ) вдохновились надеждой уже в июле этого года встретить их дома (возвращенными в Одессу под обязательства дипломатов Украины). Увы, не только Ольга Манохина и ей подобные – такие умные: знают (и чуют разными местами), что признания моряков могут сильно изменить ныне бытующие представления о том ЧП – и чины, причастные к совершению в деле «Керченского прорыва» чего-то незаконного. И спасать их… карьеры спешно поручили г-н Чугункину Климкину!

Подневольный «герой» пЕС – Климкин-Порошенковский

Скандально известному главе МИДа из команды Порошенко для собственного «личностного роста» стало на госслужбе – «нечего ловить», и еще в мае он публично объявил о скором оставлении поста (явив верность «хозяину», проигравшему президентские выборы). Но потом «Фидо», видимо, получил пинок иные указания и отказался освобождать от себя МИД. Неприлично, зато тот обман П. Климкиным публики о-очень пригодился в конце июня экс-президенту: «его» глава МИДа вел долгую «оборонительную операцию» против улаживания конфликта с РФ и возобновления обменов пленными, удерживаемыми в тюрьмах обеих стран.

Верны ли подозрения в «недоговороспособности» и лживости украинской дипломатии «эры Poroshenko», подсказывают два противоречивых заявления его слуги «Чугункина». Этот уроженец России, устроивший свою (первую) семью на ПМЖ в Нидерландах, легко и отнюдь не по-европейски «кидает» в обещаниях и не стыдится объявлять любые свои деяния (даже «злостные нарушения порядка несения службы») – не иначе, как актами неимоверного «патриотизма».

Итак, 6 мая П. Климкин (как сообщила первой редакция «Радио «Свобода») пообещал «предложить свою отставку» новоизбранному президенту. А 17 мая он в неофициальном видеообращении через Интернет пространно известил, что написал («Як я і обіцяв») заявление об отставке и направит его новому главе государства в день принесения им присяги («инаугурации»). При этом обещатель сразу себя похвалил за благородство такого демарша:

«Я вважаю, що так правильно. Правильно по-людськи. Правильно з точки зору нормальної політичної культури, оскільки, врешті-решт, нам вона потрібна».

Заодно П. Климкин пообещал помогать новоизбранному президенту в случаях, когда «збігаються наші принципи і наше бачення» и поделился планами... попасть в депутаты Верховной Рады, что стало для него приоритетом:

«Я іду вперед, іду до політики. Іду до Верховної Ради України, звичайно, з командою... Все інше – потім».

Но в отставку с поста главы МИДа П. Климкин так и не ушел, помогая скрыть грешки своих компаньонов-кандидатов от пЕС. А 21 июня объявил, что не пойдет и в кандидаты в депутаты: якобы «не нашел команду единомышленников» (в списках и пЕС, и «Голоса» проходные места обсели более состоятельные господа).

Зато 27 июня этот недо-отставник вдруг поднял (поддержанный СМИ) радостный лай hype о том, что под его началом днем ранее пресечена попытка дипломатов РФ, направив 25 июня предложения по освобождению моряков, – «поймать в ловушку» МИДовцев Украины! Но это удалось уже после утверждения партийных списков и «Фидо» удостоили благодарности – лишь словесами.

Та «заслуга» П. Климкина на самом деле – сомнительна: без спроса и не ставя в известность президента В. Зеленского (нового «шефа» внешней политики Украины), чины МИДа спешно и в грубой форме 26 июня заявили коллегам из РФ отказ от приема плененных моряков на иных условиях, чем ранее непримиримо оглашал П. Климкин. Этим устраняли не «пастку Украине», а риск разоблачений, опасных для П. Порошенко и ряда иных, баллотирующихся по списку пЕС.

Сограждане осознают, кому служат «чугункины»

Примечательно, что о том самовольном демарше подчиненных ему чинов МИДа П. Климкин предпочел вещать через сайты Facebook и Twitter (будто извещал хозяев, минуя контролируемые СБУ официальные каналы связи).

В Интернете демарш «героев МИДа» хвалила и оправдывала рать писак, начиная с постоянных пропагандистов и «ботов» пЕС. Это помогло умалить опасность проступка «самоволки» П. Климкина и помешало применить к нему адекватное наказание. Зато наблюдательные украинцы легко «раскусили» в том политиканский мотив. Веское слово о «шалостях» Климкина высказывали и юристы, отмечая факт «злоупотребления властью.

Если властью злоупотребляют, то зачастую это кому-то выгодно. Умные зрят большую разницу между послушанием какому-то «начальству» и служением защите законных прав сограждан. Но П. Климкин давно не стыдится лизоблюдски выполнять любые указания предыдущего главы государства и даже хвалился перед иностранцами, что по заданию этого «шефа» выполняет всё, что приказано, начиная с участия в шутовских «flash mob».

Но на выборах в Верховную Раду от «Фидо» команде Порошенко остро понадобился не голос, а молчание наших плененных моряков. Ибо, узнав, что тот экс-Главком ради постыдных уловок и выгод своей «партийной» группировки принес в жертву служащих ВМСУ, избиратели вспомнят и прочие «подвиги» слуг Порошенко: и «мародерство» оборонного бюджета, и гибели воинов ВСУ под Дебальцево, в Донецком аэропорту и т. д. Тогда даже самые «упоротые» не простят «зрад» и не поддержат голосованием партийный список с характерным новым именованием «пЕС»: дурно пахнут (предательством и смертями) делишки сгруппировавшихся там чинов порошенковской поры.

Предательство «королей» и нервозность потенциального «Пиночета»

Показательно, что пропагандисты группировки БПП/пЕС давно перестали освещать ситуацию с положением плененных экипажей ВМС ВСУ. Утратили к их судьбе интерес и служащие консульства Украины в РФ: они, как сообщают правозащитники, самоустранились от проведывания этих сограждан в СИЗО «Лефортово» и не участвуют в передачах продуктов и других нужных вещей. Эту миссию приходится выполнять самим родственникам и помогающим активистам– правозащитникам из РФ.

Не кажет интереса к тому и главный «герой» инцидента П. Порошенко. Пропиарившись в Одессе 5 апреля на выдаче родственникам моряков госнаград и обещаний, теперь «умыл руки», хотя мог бы финансово немало помочь из накопленного в зарубежных оффшорах.

Подобное предательское равнодушие чиновников давно уже не удивляет украинских моряков. Плавающие на судах торгового флота иностранных владельцев (т. к. отечественное ЧМП разворовано в 1990-х с разрешения тогдашних правителей), попав в плен «пиратов» или иную беду, не уповают на дипломатов Украины. Последние не поспешат помочь простым трудягам, если ЧП не вызвало общественный резонанс (как при спасении А. Новичкова, когда «сработали» пикеты неравнодушных земляков и депутатские обращения С. Кивалова).

Но в данном случае козни МИДа против возвращения плененных в РФ на руку и их высоко-начальнику Министру обороны Украины С. Полтораку. Причастен он к организации «Керченского прорыва» и рискует попасть под подозрение, если «что-то пойдет не так». Ведь депутатской неприкосновенности ему не видать: даже и не баллотируется в Верховную Раду, хотя, как и П. Климкин, выявил неудовольствие заменой избирателями П. Порошенко на В. Зеленского. Поэтому крайне настороженно бдит за словами и решениями нового главы государства, что было заметно и во время короткого визита В. Зеленского на базу ВМС в Одессе.

Возможно, нужда найти «крышу» от ответственности за провальную посылку украинских катеров в рейд 26-28 ноября стимулирует этого генерала (переоблаченного по воле политиканов в штатский костюмчик) искать контакты с иностранными «партнерами». Сразу после сопровождения В. Зеленского он спешно помчался на некое «совещание» с младшими по чину офицерами ВМС Канады. И лишь потом Степан Тимофеевич повеселел и пошел отличиться в показной акции мнимой «поддержки» пленных подчиненных: помог чинам «Укрпочты» завершить церемонию «гашения» специально выпущенных почтовых конвертов.

А искавшим встреч с «начальством» родственникам моряков этот министр ничего нового не сказал: благодарил за терпение и мужество. Не мог же он «сдать» виновников срыва возвращения экипажей, честно сказав, что пока на ключевых постах в Украине находятся ставленники П. Порошенко, на «вызволение» рассчитывать наивно: ряду влиятельных чинов это вовсе не нужно! Наоборот: пока те моряки сидят в «Лефортово», у МИДа есть повод продолжать скандалы, а прочим – проводить показные акции «протеста патриотов».

И в этом сговоре чинов министр Полторак – не последняя пешка: именно он может выполнить роль украинского «Пиночета», если... такое опасное предложение поступит от внешних «игроков», решающих кадровые вопросы в руководстве Украиной. Поэтому В. Зеленский – кандидат на повторение судьбы киногероя Голобородько. Сорвать такой сценарий может лишь волеизъявление украинцев 21 июля. Если не найдется достаточно глупцов, голосующих за пЕС, эту компанию изменников и «барыг» удалят с политического поля Украины, как окончательных банкротов.