Заупокойная по «Минску – 2»

Основатель батальона «Азов», народный депутат Украины Андрей Билецкий назвал Минские соглашения «отравой для украинской безопасности» и призвал вернуться к Будапештскому формату.

«Пять лет нам навязывают миф о безальтернативности «Минска» для решения войны на Донбассе. Пять лет – этап за этапом этих переговоров Украина только теряет. Теряет время, ресурсы, людей, территории. Пять лет. Все это время Украина ведет переговоры с позиции слабости. А слабых не уважают. Слабые никогда не достигают результатов»,

– написал Билецкий в своем блоге на «Украинской правде». «Поменялся президент, но наследие «великого дипломата» Порошенко в виде капитуляционных переговоров висит на Украине мертвым грузом», – считает он. По мнению «патриота», президент Зеленский не собирается менять формат переговоров, а значит, Украина продолжит «наступать на одни и те же грабли».Тому, что новый президент Украины Владимир Зеленский едва ли не с первого дня своего властвования ведет себя, как президент старый – Петр Порошенко, в стране уже никто не удивляется. Все давно поняли, что Зеленский – это просто «Порошенко-лайт». Вариант Порошенко №2 – прежний «фюрер нации», только без откровенной упоротости и экзальтированной оголтелости политического невменяшки, сильно налегающего на спиртное для более полного раскрытия ораторского таланта. Например, Порошенко уже назвал с трибуны митинга «вы…дками» своих сограждан, которые его ненавидят, а Зеленский пока до этого не дошел. Но уверенно идет к этому, т.к. разочарование в нем медленно, но уверенно перерастает в яростную ненависть. Как и в случае с «президентом мира Порошенко». На него тоже наделялись в 2014 году, потому что он обещал мир в Донбассе. А Порошенко, придя к власти и обманув избирателей, поддержал кровавого пастора Турчинова, пославшего армию против собственного народа в АТО, и тоже отдал приказ военным утюжить Донбасс. За неполные 5 лет президентства Порошенко ненависть к нему вылилась в 73% голосов за Зеленского. Причем люди голосовали не столько за «мальчика Зелю», сколько против «барыги Пороха». Но «мальчик», по ходу, ничего не понял, проценты поддержки вскружили ему голову, и он пошел по пути «дяди барыги». Сегодня рейтинг его партии «Слуга народа» («СН») падает с каждым днем, а что люди говорят о новом, как оказалось, трусливом и нерешительном президенте, так вот сразу в приличном обществе и не произнесешь. А ненависть – страшная штука: ее только спусти с поводка, и она нарастает, как снежный ком, способный раздавить любого. И сейчас народ, который явно не хочет быть «шумерской нацией», политическая среда из сторонников и противников Зеленского и даже экспертное сообщество пытаются выяснить наиглавнейший вопрос современной Украины, ибо от ответа на него зависит судьба страны, а также будущее ее граждан. Когда Зеленский шел во власть, он хотел что-то изменить, но ему не дали и сейчас не дают это сделать или же он изначально готовился и приводился к власти внешними кураторами и спонсорами режима как облегченный вариант Порошенко? То есть он – такой же, как и Порошенко, безропотный исполнитель чужих внешних заказов относительно Украины, но только без крови жителей Донбасса и слез инакомыслящих на фалдах мятого пиджачишки, или же надежда страны? Он реально думает о стране и ее интересах или, как это принято у постамайданных вождей с 2014 года, заботится лишь о своей мошне, которая и пухнет баблом от сидения в первом кресле страны? – для истерзанной и поставленной на грань выживания страны это далеко не праздный вопрос. И сегодня он опять сфокусировался на главной проблеме – мира в Донбассе. Другими словами, готов ли Зеленский добиваться мира на юго-востоке любой ценой вплоть до потери президентского поста, как он обещал в инаугурационной речи, или это была пустая и прекраснодушная, как говорят тинэйджеры, «дрысня», камуфлирующая подлинные планы и выпускающая пар недовольства в свисток и болтовню?За короткое время своего президентства Зеленский успел повихлять и в этом вопросе. Сначала он выступил за отказ от «Минских соглашений-2» («Минска-2»), одобренных и согласованных в так называемом «нормандском формате» (Украина, Россия, Германия и Франция), и предложил некий новый формат – при посредничестве еще и США с Великобританией. По словам Зеленского, и соглашения, и формат устарели, не принеся желаемых результатов, а значит, их место в утиле. Потом в Париже и Берлине на встречах с лидерами этих стран Зеленскому, похоже, объяснили, кто кому Рабинович, и он выступил ярым сторонником безусловного выполнения «Минска-2». Более того, случилось даже разведение сил в Станице Луганской, как и предписывал «Минск-2». А последний раз о том, что он жизнь положит за минские договоренности, Зеленский в интервью «Deutsche Welle» сказал буквально 5 июля этого года. По его мнению, следующим шагом к установлению мира в Донбассе после успеха у Станицы Луганской должна стать очередная встреча трехсторонней контактной группы (ТКГ), демонтаж бетонных сооружений с обеих сторон линии разграничения и обсуждение вопроса об обмене военнопленными. Уже 8 июля Зеленский обратился к президенту России Путину с предложением встретиться в Минске. Лично, но при посредничестве Соединенных Штатов, Великобритании, Германии и Франции. «Надо поговорить? Надо. Давайте обсудим, чей Крым и кого там нет в Донбассе», – даже съехидничал президент Украины в своем видеообращении. И это – однозначно шаг на «похороны» ранее одобренного даже Совбезом ООН «Минска-2». Потому, что этот документ четко очерчивает исполнителей и гарантов выполнения согласованных пунктов. И никаких США с Великобританией там нет. Для Зеленского и всех других недалеких из его близкого окружения, которые, по-видимому, таки не читали документ: там четко сказано, что договариваться напрямую должны Киев, Донецк и Луганск. Они – главные исполнители «Минска-2», а остальные «нормандцы» – Москва, Париж и Берлин – внимательно смотреть, чтобы выполнение договоренностей было гарантировано. И то, что коллективный Запад намеренно оправдывает невыполнение «Минска-2» тем, что его якобы не выполняет Россия, якобы «агрессивно вторгшаяся в Украину», – это всего лишь геополитические манипуляции и спекуляции, никакого отношения не имеющие к тексту документа. Да, Россия помогает самопровозглашенным ЛДНР в Донбассе. Но и Запад стоит за киевским режимом и снабжает его всем необходимым – от средств до вооружения. Так что в вопросе помощи Донбассу, воюющему с Киевом, между Россией и Западом счет 1:1. Но «Минск-2» может сильно переформатировать Украину, заставив ее отказаться от агрессивной русофобии. И вот это-то и не входит в планы Запада, которому, как и Киеву, «Минск-2» – кость в горле. Особенно США, которым русофобская Украина выгодна как обоюдоострый гвоздь в брюшину и России, и ЕС.Предложение Зеленского однозначно откладывает и «Минск-2», и, следовательно, мир в Донбассе на совсем уж неопределенное время. Ибо собрать в Минске всех указанных Зеленским «товарищей» практически невозможно. Даже Путин – как президент России, которой тоже выгоден «Минск-2», ибо умиротворяет буйного соседа – Украину, пока не готов к новому формату от Зеленского. А о Т.Мэй, которая вообще скоро покинет мир большой политики, или о Макроне с Трампом, которые каждую секунду подчеркивают свою крайнюю занятость, и говорить не приходится. И у каждого из них свои резоны. И собрать их вместе для обсуждения дел Украины – это утопия. Или намеренная спекуляция и манипуляция, призванные «замылить», отложить или задвинуть в долгий ящик решение проблемы. Мэй, Макрон, Трамп и Путин могли бы понаблюдать за тем, как Зеленский в Минске обсуждает с лидерами ЛДНР проблемы мира. Но это – не «Минск-2».И теперь важно разъяснить еще некоторые моменты: это привычная для Зеленского предвыборная риторика «и вашим, и нашим», сохраняющая широкую электоральную поддержку (так думают в штабе «мальчика Зе»), или же его заставляют отказаться и от «Минска-2», и от мира в Донбассе? Если да, то что придет на смену прежним договоренностям и сколько еще будет длиться война, разоряющая Украину? Есть еще один вариант: Россия и Запад за спиной Украины договорились оставить ее в покое и вызвать Зеленского в Минск, чтобы он там сообщил о не своем, но таком важном для страны решении. Но это вряд ли. Потому что для Запада это фиаско, не дающее, к тому же, ответа на вопрос, а зачем тогда нужно было затевать всю эту кровавую авантюру на «евромайдане-2014», свергать законную власть и начинать войну, за которую наказывать санкциями Россию?