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  • Дата: Сегодня, 18:26
Сегодня, 18:26

«Оппозиционный блок» преодолевает 5% барьер

Категория: Новости

«Оппозиционный блок» преодолевает 5% барьер

Партія «Голос» Святослава Вакарчука отримала менше 5% від тих, хто визначився з вибором. Такі дані дослідження, проведеного дослідницькою компанією «Active Group» у період 3 6 по 8 липня.

Так, згідно даних дослідження, якби вибори відбувались на минулих вихідних, партія Святослава Вакарчука отримала б 4,8% голосів виборців, що ставить її на межу проходження до Ради. Решта партій, хоч і продовжують нарощувати свій рейтинг за рахунок тих, хто ще не визначився а також за рахунок дрібних партій не змінили своєї позиції у рейтингу.

 

«Оппозиционный блок» преодолевает 5% барьер

 

Першою залишається партія «Слуга Народу», за яку готові проголосувати 39,2% з тих, хто визначився з вибором (30,6% від усіх). На другому місці – Опозиційна платформа «За життя», яка отримала б 12,5% голосів від тих, хто визначився (9,7% від усіх). Третє місце тримає «Європейська солідарність», яку готові підтримати 9,7% виборців (7,6% від усіх), четверте – «Батьківщина» з результатом 7,1% від тих хто визначився (5,6% від усіх). Замикає п’ятірку «прохідних»  – «Опозиційний блок з результатом 5,3% від тих, хто визначився (4,1% від усіх)

Нижче ланки в 5% знаходяться партії: «Голос» -4,8%, «Сила і Честь» – 3,7%, «Радикальна партія Олега Ляшка» – 3,6%, «Громадянська позиція» – 3,3%, «Українська стратегія Гройсмана» – 3,2%, «Рух Нових Сил» – 2,1%. Решта партій отримали менше 2%.

Не визначився з вибором 14,3%, а точно не підуть на вибори7,7%.

Польова фаза дослідження відбувалось з 6 по 8 липня. Опитування проводилось на всій території України (окрім окупованих територій). Вибірка репрезентативна за віком, статтю та територією проживання. Теоретична похибка дослідження не перевищує 1,85%

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«Оппозиционный блок» преодолевает 5% барьер
«Оппозиционный блок» преодолевает 5% барьер
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