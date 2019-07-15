Уже третья облорганизация «Оппозиционной платформы – За жизнь» ушла к ОППОЗИЦИОННОМУ БЛОКУ – теперь в Херсонской области

Херсонская городская и областная партийные организации «Оппозиционной платформы – За жизнь» в полном составе перешли в партию «ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК». Причиной такого решения стало наличие в избирательном списке «Оппозиционной платформы – За жизнь» неоднозначных кандидатов. Об этом во время пресс-конференции в Херсоне сообщил председатель областной организации партии «За жизнь» Валерий Колос.
По его словам, основной причиной такого решения стало несогласие партийцев с кадровой политикой руководства партии, а также «коммерциализация» самого проекта ОПЗЖ.
- заявил Валерий Колос.
Как отметил руководитель областной организации, после президентской кампании ситуация только ухудшилась. При этом, одной из главных претензий членов херсонских организаций ОПЗЖ является кадровая политика и формирование списков партий для участия в парламентских выборах.
Есть некоторое коммерческое образование, находиться в котором считаем немыслимым и недопустимым. Мы приняли единогласное решение - мы покидаем это образование, которое Рабинович превратил в личный коммерческий проект, и продает всех и вся. Нам не по пути с предателями, торгашами судеб и трусами,
- подчеркнул Валерий Колос. И призвал поддержать на выборах 21 июля партию «ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК».