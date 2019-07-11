Кандидат от «Слуги народа» в Одесской области занимается контрабандой вместе с женой — сотрудницей таможни

В Одессе был президент Владимир Зеленский устроил разнос чиновникам на совещании в порту. Предложил уволиться начальнику регионального управления ГФС за разгул контрабанды.

Напомним, что несколько дней назад к Зеленскому обратилась премьер Молдовы Санду с просьбой разобраться с коррупционными контрабандными схемами, «которые процветают на совместной границе под крылом беглого молдавского олигарха и друга Порошенко Плахотнюка» .

Как известно, контрабандные потоки курировались двумя давними друзьями – молдавским олигархом Владимиром Плахотнюком и Петром Порошенко. В одной связке с ними был посол Молдовы в Австрии и ОБСЕ Виктор Осипов.

А вот с одесской стороны «мясное направление» контрабандных потоков курирует муж заместителя начальника управления борьбы с таможенными правонарушениями Оксаны Чернявской – Степан Чернявский.

Легализация продажи контрабандного мяса проходила (судя по всему и проходит, раз премьер Молдовы делает такие заявления) через его фирмы оптовой торговли «Агростар экспорт», «ПМК-2015», «Сервис-мясо».

Примечательно, что Степан Чернявский является кандидатом в народные депутаты Украины по 138 избирательному округу от политической партии «Слуга народа».

В официальной декларации жены Чернявского – государственного служащего – значатся земельные участки, магазин и торговый павильон. Приобреталось все это парой Чернявских в 2015-2017 годах, одновременно с процессом друг сказочного богатства, свалившегося на голову простому работяге – докеру-механизатору Степану Чернявскому.

Официально компания «Агростар-Экспорт» Чернявского была создана в начале 2017 года. Основная цель – экспортные оптовые поставки живых сельскохозяйственных животных, а также транспортные и экспедиторские услуги по доставке этих товаров.

А транспортные услуги осуществляет ООО «Сервис-Мясо».

Кстати, грузовики для перевозки мяса сейчас активно используются в избирательной кампании Степана Чернявского.

Несмотря на финансовое благополучие, которое в Одессе кстати не скрывается (господин Чернявский ездит на черном «BMW X5», владеет большой квартирой в историческом центре города, не говоря уже об имуществе, которое записано на жену), будущий нардеп весьма скуп. Известная далеко за пределами района музыкальная школа, которая носит имя известного «ивановца», оперного певца Николая Огренича регулярно обращалась к Чернявскому с письмами оказать посильную спонсорскую помощь. Школе не отказывает никто — местные фермеры, крупный и средний бизнес всегда помогают этой школе. А вот будущий нардеп музыку не любит. «Ни разу он даже не ответил на мои письма. Может очень занят…», — отметила директор музыкальной школы Надежда Курган.

Своих односельчан, которые пытались устроиться на работу к успешному земляку, Степан тоже не жалует. По решению «семейного» совета, «король мясной контрабанды» по разным причинам отказывается брать земляков на работу — опасается, что в родном поселке узнают о его «нетрудовых доходах» и теневых схемах…

В общем вот такой «новый слуга народа» — с виду неприметный и скромный, но на деле ничем не хуже своих «папиредников».