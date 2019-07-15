Очередная встреча с жителями Приморского района подтверждает: Кивалов – за Одессу

В Одессе знают: депутат Верховной Рады Сергей Кивалов – подлинно народный депутат. Об этом, в том числе, свидетельствуют его многочисленные и регулярные встречи с жителями Приморского района Одессы, проводимые им в самых разных форматах: в Городском саду, в депутатской приемной, во дворах жилых домов, при вручении дипломов выпускникам социальных компьютерных курсов, при получении сертификатов на бесплатную стоматологическую помощь, и так далее, и так далее, и так далее…

Один из полюбившихся одесситам форматов – многочисленные встречи в теплое время года на теплоходе «Хаджибей». Одесситы любят эти поездки по-особенному, потому что такое мероприятие объединяет в себе все: и музыкальную программу из самых любимых избранных песен одесской классики и современности, и дружеские посиделки за общим столом, и морскую прогулку вдоль побережья, чего многие себе не могу позволить, и главное – свободное длительное и очень теплое общение со своим избранником - депутатом Сергеем Киваловым. Сергей Васильевич по-родственному выслушивает каждого, кто обратился к нему лично. А в целом, для генерального сообщества, Сергей Васильевич озвучил ряд взятых им на себя депутатских обязательств, которые были встречены буквально аплодисментами. Особенно воодушевило жителей Приморского района, совершавших морскую прогулку на «Хаджибее» 13 июля, обещание депутата увеличить минимальную пенсию до уровня минимальной зарплаты.

Один из первых законопроектов, который будет нами предложен – повышение минимальной пенсии. Она не может оставаться такой, как сейчас – в среднем 1,5 тысячи, а социальная – 850 грн. Да, мы развиваем социальные программы, оказываем людям стоматологическую и иную социальную помощь, но все это – пока что только в рамках моего округа. Ведь нельзя терпеть, что человек, проработавший большую и лучшую часть своей жизни на государство, оставивший на производстве свое здоровье, сегодня вынужден протягивать руку в поисках социальной помощи, потому что прожить на свои гроши – нереально даже неделю, тем более в возрасте, когда одолевают хвори и нужна медицинская помощь. А продукты, а коммунальные услуги? Это все съела война на Востоке, которая выгодна производителям оружия. Один снаряд – тысяча гривен! А сколько их выпущено – кто нам скажет? И ведь не в воздух стреляют – по таким же людям, как и все мы. Уничтожают население Украины под надуманным предлогом. Я убежден, что когда будет сформировано новое правительство, Министр иностранных дел должен ежедневно отчитываться, что он сделал в этом направлении. Потому что как только прекратятся военные действия, восстановится и экономика. В этом заинтересованы все без исключения. Мы предлагаем абсолютно безотказную схему урегулирования всех конфликтов. Нужно подключить еще и народную дипломатию – люди не должны бояться пересекать границу, чтобы обсуждать вопросы примирения внутри государства. Убежден, что здесь все средства хороши, я подчеркиваю – все, - уверен Сергей Кивалов.

Люди – всегда люди, и радуются каждому прожитому дню. Бог миловал нашу Одессу – войны у нас нет, бомбы не падают. Погода, море – все способствует душевному подъему. А присутствие Сергея Васильевича создает особую атмосферу. Музыка, песни – это любят все. Но само присутствие Сергея Кивалова делает любое мероприятие особенным, его удивительная энергетика и необыкновенная харизма словно заставляют искриться самый воздух вокруг него.

Сергей Васильевич зажег сегодняшний вечер, – говорит одесситка Елена. – Вот мой внук Данила, ему 15 лет, он в восторге. Так что обаянию личности этого человека покорны все возрасты.

Я рад, что Сергей Васильевич подарил поддержал наш праздник. Чего греха таить, наша жизнь порой довольно унылая, а тут – такой позитив! Еще раз – респект Сергею Васильевичу!

– говорит похожий на Д’Артаньяна мужчина по имени Виктор.

Мы любим, ценим Сергея Васильевича, и будем голосовать все вместе только за него: за русский язык, запароходство, за восстановление архитектуры нашего родного города,

- говорит чета одесситов.

Я буду голосовать за него, я вхожу в совет общественности Приморского района, и я давно знаю Сергея Васильевича Кивалова. Он всегда ко дню Победы - в этот святой день устраивает праздник пожилым людям. Мы его знаем давно, наш совет очень его уважает, поэтому мы и мои приятели будем голосовать за него,

- высказывает свои соображения поддержки именно данного кандидата на выборах.

Я голосовала за Сергея Васильевича еще в самую первую его каденцию, 20 лет назад, и все последующие выборы. И не только никогда не пожалела об этом, но еще и соседей агитирую. Хотя особенно никому и объяснять не приходится – все и так видят, что за человек Сергей Васильевич и сколько он делает для нашего района и города, - делится пожилая дама.

Буду голосовать за Сергея Кивалова. Потому что – за кого же еще? Мы все знаем этого человека и верим ему. Раз пообещал – сделает! «И что лучшего можно сказать о народном депутате? – «Раз пообещал – выполнит! За кого же, если не за него?!

– такие отзывы звучат со всех сторон.

И действительно – кто, если не Кивалов? Ведь Кивалов – за Одессу.