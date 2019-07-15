Очередной скандал в региональной ЗЕ-команде: кандидатам в нардепы запретили встречаться с избирателями

В одесской областной партийной организации политической силы «Слуга народа» разразился громкий скандал, который потерял гриф секретности, благодаря внимательным наблюдателям за ходом избирательной кампании. Главным месседжем прошедшей недели стали данные соцзамеров, показавших резкое снижение общеукраинского рейтинга партии президента Владимира Зеленского.

Об этом заявил директор социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович. За последний месяц рейтинг политсилы упал на 6%. Особенно процесс падения рейтинга был отмечен в последние две недели. Когда мажоритарные кандидаты в народные депутаты от политсилы стали активно общаться с народом. Вот тут-то и оказалось, что в список кандидатов, который сочиняли, что называется «на коленках», попали абсолютно случайные люди: не владеющие элементарными знаниями в политике, экономике и даже в бизнесе; люди, не знающие специфики основных своих округов. Целый ряд скандалов в последние дни сотрясает Одессу и область. Во время встреч с избирателями некоторые кандидаты не выдерживали напора вопросов своих избирателей, переходили на крик и оскорбления. Ведь они реально не понимают, почему люди, проголосовавшие за Зеленского, автоматически не встречают их с распростертыми объятиям, а требуют рассказать о каких-то программах, планах, откровенно смеются, когда кандидаты путают районы, населенные пункты, а также виды деятельности. Устраивают нелепые акции.

К примеру, одесские кандидаты от ЗЕ-команды не придумали ничего лучшего, как устроить к приезду Владимира Зеленского благотворительный пробег. Причем, Причем, за участие в пробеге потребовали с горожан деньги, аргументируя это тем, что рядом с избранными будет бежать сам президент. Президент в Одессу приехал, утром пошел искупался на море, странный пробег проигнорировал и поехал в порт разбираться с проблемами таможни, налоговой службы, а также главного государственного стивидора Одессы. Кандидаты от ЗЕ-команды после пробежки, спешно приняв душ решили, что проблемы морехозяйственной отрасли, а также работы пограничной, таможенной и фискальной служб находятся в зоне их ответственности. Именно поэтому в числе первых, кто пытался сесть за стол президиума были кандидаты в нардепы от ЗЕ-команды ресторатор Алексей Леонов и производитель тротуарной плитки Игорь Васильковский. Для дешёвого пиара, даже селфи с президентом сделать не получилось, поэтому они себя тупо прилепили на мимоходы по городу, так как, видимо, кроме этого, им и показать нечего. После довольно напряженного разбора полета с чиновниками президент покинул порт, даже не подойдя к преградившему ему дорогу Леонову.

Видимо, во-первых, даже знать не знает, кто это такой, а, во-вторых, после всех скандалов с начальник его штаба экс-регионалом другом Януковича Марзаком, связями с Киваловым, уничтожением памятников архитектуры, тупой заклейкой фасадов, деревьев и остановок, обманом людей, фейковым забегом и многого другого, президент решил не связывать себя с таким токсичным персонажем, которого не допустили даже в ближний круг общения с ним. Леонову пришлось стоять вдалеке и наблюдать как человек, за счёт рейтинга которого он надеется хоть как-то повысить свою узнаваемость, тупо его игнорирует и всячески даёт понять, что он ему неинтересен.

А вечером, как стало известно, в региональной организации ЗЕ-команды был уже другой разбор полета. Леонову и компании его старых друзей, по интересному стечению обстоятельств – кандидатов в народные депутаты Украины по разным округам региона, запретили общаться с избирателями, дабы пошатнувшийся рейтинг партии еще более не снизить.

Ведь догадался же вице-губернатор по гуманитарным вопросам Сергей Колебошин заявить, что никакого отношения не имел и не имеет к работе школ региона, а бизнесмен Игорь Васильковский умудрился «купить»на базаре сало за 16 грн..

Леонов тоже не отстал от своих товарищей, как уже говорилось выше, вляпавшись в скандал с обманом инвесторов в рестораны, где он работал управляющим директором, он также умудрился кинуть работников на зарплату, потом был замечен в связях с ещё одним разводилой-Борщенко, затем его проблему с правоохранителями за несанкционированную рекламу, офис, палатки, за что работников его штаба привлекли к административной ответственности. Также всплыл факт избиения жителя дома на ул. Армейской, 8-а двумя отпетыми боксерами – Леоновым и его другом Артемом Дмитруком (еще одним кандидатом от ЗЕ-команды), отмеченным связями с радикальными организациями.

Поговаривают, что сейчас рассматривается вопрос снятия Леонова с избирательной гонки, как это произошло на одном из округов Харькова.

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