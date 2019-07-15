Сергей Кивалов пообщался с работниками жилищно-коммунального хозяйства Одессы

Народный депутат Украины, почётный гражданин Одессы Сергей Кивалов встретился с представителями рабочих профессий нашего города. Парламентарий пообщался с работниками жилищного коммунального сервиса «Фонтанский» и поздравил победителей конкурса, который ежегодно определяет лучших специалистов в различных номинациях – «Лучший начальник технико-эксплуатационного отдела», «Лучший мастер по текущему ремонту» и другие.

Жилищно-коммунальное хозяйство – это одна из самых проблемных и вместе с тем, самых необходимых сфер жизнедеятельности города. Это очень сложный, очень важный механизм, который на первый взгляд и не виден, но он включает в себя всё, чем мы пользуемся каждый день, что мы видим перед собой и от которого очень многое зависит - чистота в городе, и все что связано с озеленением, все, что связано с наведением порядка. Делается на самом деле очень много и работа эта очень непростая – в любое время суток и в любую погоду - будь то авария, будь то плановый или авральный ремонт – всё это ложится на плечи сотрудников жилищно-коммунальной сферы. И вот для того, чтобы как-то поощрить их за самоотверженный труд на благо нашего города и всех одесситов каждый год проводится профессиональный конкурс, в том числе и в нынешнем году. Я хочу сказать, что все без исключения участники очень постарались, очень хорошо поработали и все заслуживают победы, а поэтому все 60 участников получили в подарок путёвку на самую лучшую базу отдыха черноморского побережья – базу отдыха Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета, расположенную на самом берегу моря, - рассказывает Сергей Кивалов. - Эта база отдыха европейского уровня 4 звезды, очень комфортабельная, имеет свой собственный просторный пляж, бассейн, для всех отдыхающих качественное питание, также есть тренажёрный зал, есть комнаты, оборудованные для детей. Там отдыхают наши студенты и преподаватели во время летних каникул. И здесь всё оборудовано для людей с ограниченными возможностями, тех, которые передвигаются на колясках, они тоже имеют возможность подняться на любой этаж, потому что существует и лифт, и подъезд, и к морю можно подъехать.

Деятельность Сергея Кивалова всегда была направлена на улучшение жилищных условий одесситов. А проявление внимания и поддержки к работникам жилищно-коммунального хозяйства является одним из важных шагов для успешной работы по благоустройству нашего города.

Мы совместно с Сергеем Васильевичем проводим встречи на рабочих участках в Одессе в части Приморского района. Это рабочие встречи, это встречи с жителями, это поездки, которые решают те или иные проблемы Приморского района. Что касается совместной работы, то она тоже дает свои результаты. Потому что все выходы, адреса, они имеют четкое исполнение. То есть все обещания, которые даются людям, они все исполняются. Нами, нашим предприятием, и нашим депутатом Сергеем Васильевичем Киваловым,

- прокомментировал директор ЖКС «Фонтанский» Виталий Цуркан.

Все, что делается для города, делается с помощью его слов, поддержки. Мы чем можем помогаем всегда, чтоб наш город стал, чище, красивее, лучше. А для города, я думаю, не зря ему дали почетного гражданина, потому что для города Сергей Васильевич сделал наверное больше всех,

- считает мастер по эксплуатации участка №9 ЖКС «Фонтанский» Сергей.

На самом деле очень приятно, что не забывают наш коллектив. И конечно намного легче работать и проще работать, когда если есть вопросы какие-то проблемные, ты знаешь, к кому можно обратиться, и также понимаешь, что можно ожидать не просто слов, а реально помощи. Хочу сказать за это Сергею Васильевичу огромное спасибо, что он умеет услышать, и умеет вовремя подставить плечо, которое нам очень помогает в нашей работе - поблагодарил заместитель директора ЖКС «Фонтанский» Владислав.

Кроме прямого диалога с представителями рабочих профессий, парламентарий делает все возможное для создания новых рабочих мест, а в нашем городе успешно действуют несколько профессионально-технических училищ.

У нас помимо всего существуют 3 профессионально-технических училища. Мы готовим и электриков, и сварщиков, и каменщиков, и штукатуров, и токарей. Наши выпускники сегодня заканчивают наши профессионально-технические училища и идут на работу в жилищно-коммунальную службу, а там всегда вакансии есть. Сфера ЖКХ очень нуждается в рабочих специальностях, и мы как раз готовим таких специалистов для жилищно-коммунальной службы города Одессы,

- резюмировал Сергей Кивалов.

Отметим, что народное вече выдвинуло Сергея Кивалова в народные депутаты Украины на внеочередных парламентских выборах. Парламентарий баллотируется по 135 округу Приморского района. Политик идет на выборы в Верховную Раду с Народной программой, написанной совместно с одесситами.