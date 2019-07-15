Завершение реставрационных работ и приближение открытия знаменитой Воронцовкой колоннады

Воронцовскую колоннаду могут открыть уже через две недели. В мэрии заявили, что работы вышли на финальный этап. Качество проведенных работ проинспектировали Народный депутат Украины Сергей Кивалов и городской голова Одессы Геннадий Труханов.
Как сообщалось ранее, реконструкцию колоннады можно было завершить в прошлом году, если бы в министерстве культуры вовремя утверждали документацию. Сейчас аналогичная проблема существует с Воронцовским дворцом. Более трех месяцев в Киеве не могут согласовать проект реконструкции. Отметим, что ранее народный депутат Украины Сергей Кивалов обращался с требованием выделения средств на проведения реконструкции Воронцовской колоннады и дворца.
Из-за сложностей, связанных с жарой и разными техническими проблемами, отмечают чиновники, сроки реставрации колоннады затянулись. Сейчас здесь ежедневно работают более двадцати человек, которые заканчивают благоустройство территории.
Жители города помнят, что реставрацию колоннады начали еще в 2017 году. Теперь, одесситы смогут увидеть обновленный памятник архитектуры и даже амфитеатр, который обнаружили в процессе реконструкции.
В помещении под колоннадой планируют обустроить музей. Для того, чтобы уберечь достопримечательность от вандалов, здесь планируют установить камеры наблюдения.