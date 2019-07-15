Завершение реставрационных работ и приближение открытия знаменитой Воронцовкой колоннады

Воронцовскую колоннаду могут открыть уже через две недели. В мэрии заявили, что работы вышли на финальный этап. Качество проведенных работ проинспектировали Народный депутат Украины Сергей Кивалов и городской голова Одессы Геннадий Труханов.

Как сообщалось ранее, реконструкцию колоннады можно было завершить в прошлом году, если бы в министерстве культуры вовремя утверждали документацию. Сейчас аналогичная проблема существует с Воронцовским дворцом. Более трех месяцев в Киеве не могут согласовать проект реконструкции. Отметим, что ранее народный депутат Украины Сергей Кивалов обращался с требованием выделения средств на проведения реконструкции Воронцовской колоннады и дворца.

Мы с 2017 года бьемся за то, чтобы согласовали чертежи, эскизы и материалы. Ведь без согласований нельзя начинать работы, с таким правительством которое у нас сейчас, мы никогда ничего не сделаем. Мы идем только вниз, дела все хуже и хуже. Возьмем любую отрасль, любое министерство и видим к чему все пришло,

- отметил Сергей Кивалов.

Вы видите, что обнесен забором Воронцовский дворец. Четыре месяца мы не можем получить ответ от министерства культуры и подразделений, которые должны согласовать проект. Мы не говорим уже про деньги, которые должны выделятся министерством культуры, для поддержания памятников культуры в надлежащем состоянии. Город нашел деньги для проведения ремонтно-реставрационных работ на Воронцовской колоннаде. Хочется, чтобы все наши работы были согласованы с министерством культуры и его подразделениями, - отметил Геннадий Труханов.

Из-за сложностей, связанных с жарой и разными техническими проблемами, отмечают чиновники, сроки реставрации колоннады затянулись. Сейчас здесь ежедневно работают более двадцати человек, которые заканчивают благоустройство территории.

Мы уже подходим к завершению работ. Благоустраиваем территорию, начали выкладывать Ямпольскую плитку и соблюдаем технологию, чтобы наша работа была на долгие годы, - рассказывает Ольга Буц

Жители города помнят, что реставрацию колоннады начали еще в 2017 году. Теперь, одесситы смогут увидеть обновленный памятник архитектуры и даже амфитеатр, который обнаружили в процессе реконструкции.

В помещении под колоннадой планируют обустроить музей. Для того, чтобы уберечь достопримечательность от вандалов, здесь планируют установить камеры наблюдения.