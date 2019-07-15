Истинно народный депутат: Сергей Кивалов ежедневно проводит встречи с жителями Приморского района

Народный депутат Украины Сергей Кивалов не перестает интересоваться насущными проблемами жителей Приморского района. Именно поэтому он продолжает встречаться с одесситами непосредственно вблизи их домов. На этот раз с кандидатом в народные депутаты пообщались жильцы домов по улице Колонтаевская, 37. Парламентарий рассказал жителям Молдаванки о том, как собирается воплощать в жизнь Народную программу. Многие одесситы пришли на встречу лично поблагодарить Сергея Кивалова за его постоянную помощь.

Мне приятно было слышать сегодня слова благодарности в свой адрес, – признаётся народный депутат Украины Сергей Кивалов. - Вышла женщина и говорит: сделайте мне немедленно крышу. Я говорю: ну да, будем. А она мне говорит: я хочу вас поблагодарить. Я говорю: за что? Она: мои родственники попали в плен, и вы их лично выручили. Они сегодня в Одессе, и вы помогли поставить зубы этим морякам, которые приехали. Они когда 1,5 года находились в плену на судне, не было ни хлеба, ни витаминов. Рыбу поймали и съели. Там они потеряли практически все зубы. И в нашей студенческой стоматологической клинике им бесплатно поставили коронки, поставили зубы, вылечили их, потому что они вернулись из рейса, не имея никаких денег.

В любой двор заходи – одни проблемы. Нужно просто провести паспортизацию всего города, - считает Сергей Кивалов. - Вы знаете, это очень важно, чтобы мы фиксировали эти проблемы. Все просто: вижу, что беда какая-то, вижу, что есть серьёзная проблема и сразу вмешиваюсь как народный депутат.

Старые дома, которые разрушаются на глазах, трубы и крыши, требующие немедленного ремонта - и это ещё далеко не все проблемы местных, проживающих в одном из самых колоритных и в то же время старейших районов Одессы - Молдаванке. Именно поэтому местные надеются на поддержку и помощь Сергея Кивалова.

Достоин того, чтобы за него голосовали! Я им горжусь! Я его с молодости как узнала - я его обожаю. И мой сын-афганец, он обожает его. Он справедливый, он всё делает для людей. Я ему желаю 100 лет жизни, чтоб он был здоров, я очень благодарна ему,

- благодарит жительница одного из дворов Молдаванки Вера Николаева.

Мы просим, чтобы нам починили крышу, канализация в доме очень старая, крыша течёт, но дело в том, что у нас галерея падает. Потому что я в течение долгих лет пишу и это всё бесполезно. Сергей Васильевич обещает помочь. Я его знаю только с положительной стороны. И могу охарактеризовать и рекомендовать. Я знаю точно, что он всем помогает,

- с уверенностью говорит местная жительница Надежда Кисловская.

Сергей Кивалов всегда радел за Одессу, всегда очень трепетно относился к требованиям и к просьбам жителей Одессы. Особенно в этой части города - на старой Молдаванке. Всё старое, всё рушится. И сколько мы писали обращений – Сергей Васильевич всегда реагировал и помогал, находил способы решения проблем. Здесь наиболее бедная часть населения. Поэтому то, что сейчас озвучивает Сергей Васильевич - что люди могут обратиться бесплатно, пройти компьютерные курсы или бесплатно обратиться к зубному врачу - это очень важно для жителей нашего района,

- отмечает одесситка Надежда Прокопишина.

В свою очередь политик пообещал жителям Приморского района решить эти наболевшие вопросы и провести ряд мероприятий по благоустройству в этом районе. Кроме этого, кандидат в народные депутаты встретился и с жителями Семинарской, 13. Здесь одесситы поделились тем, что им не хватает детских и спортивных площадок. Из-за этого приходится ездить в соседние дворы, чтобы дети имели возможность поиграть в безопасных условиях.

Хотим, чтобы для наших детей было хотя бы какое-то место, где можно было бы отдохнуть и поиграть, потому что мы живём три-четыре улицы, даже пять, у нас нет вообще детских площадок,

- сетует местная жительница Анастасия Крупицкая.

Также жителей Семинарской волнует то, что у них могут отобрать их дом, который находится не на балансе города. Жильцы дома не являются полноценными собственниками квартир, в которых проживают. Поэтому они просят Сергея Кивалова помочь им в приватизации своего жилья.

Зашли в этот дом – его жители не отпускали меня до поздней ночи - показывали, рассказывали о проблемах. Здесь общежитие. Это общежитие на балансе ни у кого не стоит. В нём проживает 240 человек – они не могут взять ни справку от коммунальной службы, ни медицинскую справку. Надо идти по другому пути – реально помогать им подать в суд, для того, чтобы раз и навсегда решить этот вопрос. Мы договорились, что завтра возьмём все документы, которые у них есть, подключим юридическую службу, для того, чтобы наконец решить эту проблему,

- заключил Сергей Кивалов.

Все пойдут за Кивалова, потому что он действительно сделал много. Те, которые преклонного возраста - они тоже готовы проголосовать, потому что он построил церкви, куда люди ходят. Много для молодёжи делает. Во-первых, юридическое образование - большое значение имеет. Если возникает какой-то вопрос - он знает точно, в каком направлении работать, куда писать, с кем общаться для того, чтобы решить тот или иной вопрос,

- подчёркивает местная жительница Наталья Дмитрук.

Отметим, что Сергей Кивалов баллотируется от Приморского района по 135 избирательному округу. Политик идёт на внеочередные парламентские выборы с Народной программой, написанной вместе с одесситами. Основные её пункты – принятие нового закона о русском языке и языках национальных меньшинств, защита Украинской православной церкви, установление выборности судей, повышение размера минимальной пенсии, снижение цен на жилищно-коммунальные услуги, отмена медицинской реформы и упразднение депутатской неприкосновенности.