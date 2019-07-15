Баскетбольный день в Старобазарном сквере

В Старобазарном сквере состоялось сразу два важных мероприятия: открытие главного старта сезона – Летней баскетбольной лиги и награждение чемпионов – призёров Серебряной лиги по баскетболу. Несмотря на то, что это аматорская лига, она проходит по всем правилам профессионального спорта: квалифицированные судьи, онлайн трансляция и, конечно же, очень высокий уровень организации. Награждал победителей народный депутат Украины Сергей Кивалов.

Данный турнир - это прекрасная возможность развиваться в таком виде спорта, как баскетбол, для всех желающих. Потому что в Летней баскетбольной лиге играют все – это и бизнесмены, и врачи, и таксисты, и студенты, людей разных профессий и рода деятельности, разных возрастов, проживающих в разных районах нашего города объединяет одно - любовь к спорту. В городе мы построили достаточное количество баскетбольных площадок, одна из самых первых таких площадок была построена в Национальном университете «Одесская юридическая академия», в Международном гуманитарном университете. И вот сейчас мы открываем большой спортивный комплекс, где также есть баскетбольная площадка. Я считаю, что это очень важно, чтобы мы создавали условия для того, чтобы Одесса претендовала на звание спортивной столицы нашей страны,

- уверен Сергей Кивалов.

Благодаря Сергею Васильевичу Кивалову, баскетбольным площадкам, он является их первооткрывателем, баскетбол набрал большую популярность в Одессе. В нашем городе сейчас пошла большая насыщаемость людей, которые хотят заниматься баскетболом: от детей и подростков, до взрослых людей уже зрелого возраста,

- отмечает президент городской федерации баскетбола Вадим Пудзырей.

Первое место в этом престижном состязании завоевала команда «Гермес» - легендарная одесская баскетбольная команда любителей, которой уже 10 лет – это их первая победа. Второго места удостоилась команда «New grew», третье почётное место у команды «Мстители». Наградил Сергей Кивалов и отдельных игроков, одержавших победу в номинациях: лучший центровой, лучший нападающий, лучший защитник, лучший игрок Лиги и лучший тренер. Среди звёзд – лучший нападающий Юрий Шолошенко.

Это важно для молодёжи – открылась площадка и много желающих просто прийти побросать мячик, а многие ребята, я думаю, задумались о том, чтобы начать профессиональную карьеру. Много детей приходит на площадку, наблюдают за нашей игрой и хотят быть похожими на нас, а мы, в свою очередь, стараемся подавать хороший пример. И надеемся, что они обязательно попробуют свои силы в этом виде спорта – сначала это детский баскетбол, потом уже более профессиональный взрослый,

- выразил надежду Юрий Шолошенко.

Мы наконец-то заняли второе место, к которому шли несколько лет подряд. У нас команда несмотря на то, что сформирована давно, взяла серебро, чему мы искренне рады, а первое место и золото будет нашей целью на следующий год,

- поделился планами на будущее капитан команды «New grew», занявшей в рамках Серебряной лиги второе почётное место.

Игры Летней лиги по баскетболу будут проходить на открытом воздухе после 18.00, чтобы участие в Лиге было удобно совмещать с работой. Организаторы разрешили усиливать свои любительские команды профессиональными игроками, которые являются чемпионами Украины, победителями различных соревнований и на данный момент как раз находятся в отпуске. По их мнению, такой подход даст игрокам-любителям стимул, глядя на профессионалов, лучше играть, расти и совершенствовать свои спортивные результаты.